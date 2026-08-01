Найдено 1 экскурсия в Рупите на русском языке, цена €175. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 5 чел. Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри Открыть один из самых красивых уголков региона, где сохранились традиции, быт и архитектура 16 века Начало: На въезде в Рупит от €175 за всё до 5 чел.

Приглашаем вас на экскурсии в Рупит в 2026 году. Мы предлагаем вам открыть для себя Испанию и ее красоты на русском языке. Наши цены начинаются от €175. У нас вы найдете лучшие достопримечательности и прекрасные пейзажи. Запланируйте свое путешествие в Рупит прямо сейчас