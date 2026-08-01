Индивидуальная
до 5 чел.
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри
Открыть один из самых красивых уголков региона, где сохранились традиции, быт и архитектура 16 века
Начало: На въезде в Рупит
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от €175 за всё до 5 чел.
Приглашаем вас на экскурсии в Рупит в 2026 году. Мы предлагаем вам открыть для себя Испанию и ее красоты на русском языке. Наши цены начинаются от €175. У нас вы найдете лучшие достопримечательности и прекрасные пейзажи. Запланируйте свое путешествие в Рупит прямо сейчас