Выбирайте и другие экскурсии в Рупите

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Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри

Открыть один из самых красивых уголков региона, где сохранились традиции, быт и архитектура 16 века
В 100 км от Барселоны, высоко-высоко в горах притаился необыкновенный городок, к которому ведет лишь крутой серпантин.

Здесь вы откроете обаяние каталонской старины, посетите ремесленные мастерские и деревенские лавки, познакомитесь с интересными людьми.

А в местном Гран-Каньоне с водопадами, озерами и орлиными гнездами устроим пикник с вином и тапасами.
5
1 отзыв
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри

Описание экскурсии

Душевная атмосфера и открыточные виды

Путешествие начнется с небольшой прогулки по городу старинных каменных домов, мощеных улочек, бесконечных цветочных балконов и деревенских магазинов, где витают ароматы хлеба и колбас. Без лишних исторических фактов и сомнительных легенд про ведьм я расскажу, чем живут местные и как устроен быт сообщества, в котором всего-то около 150 человек. Покажу уютную приходскую церковь Архангела Михаила и заведу в самые атмосферные закоулки Рупита.

Деревенские лавки и ремесленные мастерские

Во всем регионе эта местность славится натуральными мясными деликатесами, сырами и медом. И если вы хотите попробовать аутентичную каталонскую кухню, то Рупит — самое подходящее место. Вы посетите семейную мясную лавку, где готовят только натуральные продукты и только по традиционным рецептам. Навестите местного жителя, который печет галеты ручной работы так, как это делали его предки. В деревенской сыроварне сможете приобрести прекрасные сыры. При желании, отведаете ореховый бальзам «ротафию» и выпьете вино из поррона. А также познакомитесь с авторскими работами из керамики в гончарной мастерской.

Фантастическая природа и дружеский пикник

Еще по пути из Барселоны вы заметите активный и живописный рельеф местности — он был сформирован после извержения вулканов более 11 тысяч лет назад! После прогулки по городу я приглашу вас в местный Гран-Каньон, где вы увидите 80-метровый водопад El Salt de Sallent, красивые ракурсы озер и лесов, а если повезет — и величественный полет орла, ведь здесь немало их гнезд. В одном из живописных мест устроим пикник с каталонскими закусками и вином. И поговорим о тихой, размеренной и гармоничной жизни вдали от шумных мегаполисов.

Организационные детали

Вопросы трансфера

  • До Рупита вам нужно добраться самостоятельно — дорога из Барселоны займет примерно 1,5 часа
  • Я также могу организовать трансфер для групп до 5 участников — дополнительная плата 50 евро/человека

Условия экскурсии

  • Ремесленная мастерская закрыта в понедельник и вторник, а сыроварня не работает в выходные
  • Легкие закуски и вино для пикника входят в стоимость экскурсии
  • В случае дождливой погоды мы можем договориться о переносе экскурсии

Дополнительные опции

Если вы решите остаться на ночь, то посиделки у камина в нашем гостевой доме вам обеспечены. На завтрак мы подадим наш домашний творожок с чашечкой ароматного кофе и деревенским круассаном.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На въезде в Рупит
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Рупите
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 48 туристов
Меня зовут Павел и я живу на два города: в Барселоне и Рупите. С недавних пор обзавелся домом в Рупите, в том самом, который принято считать «городом ведьм». Я с
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радостью принимаю у себя друзей и гостей, знакомлюсь с новыми людьми, организую походы к водопадам, каньонам и закатам. В городе проживает всего 150 жителей и один из них я, ваш покорный слуга. Местные меня так и прозвали «El Ruso». Рупит он особенный. Здесь первозданная природа, множество маршрутов и красивых мест. Приглашаю и вас открыть для себя «Сакральную Каталонию». Приехав сюда однажды, вы обязательно захотите вернуться вновь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Юлия
Очень красивое и атмосферное место. Нам провели очень интересую экскурсию. Отвезли на самы красивые места города. Вернемся еще обязательно на новогодних праздниках. Спасибо☺️
Очень красивое и атмосферное место. Нам провели очень интересую экскурсию. Отвезли на самы красивые места города.
Очень красивое и атмосферное место. Нам провели очень интересую экскурсию. Отвезли на самы красивые места города.
Очень красивое и атмосферное место. Нам провели очень интересую экскурсию. Отвезли на самы красивые места города.
Очень красивое и атмосферное место. Нам провели очень интересую экскурсию. Отвезли на самы красивые места города.
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от €175 за экскурсию