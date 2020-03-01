Выбирайте и другие экскурсии в Рупите

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  3. Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри

Открыть один из самых красивых уголков региона, где сохранились традиции, быт и архитектура 16 века

Pavel
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Pavel – ваш гид
В 100 км от Барселоны, высоко-высоко в горах притаился необыкновенный городок, к которому ведет лишь крутой серпантин.

Здесь вы откроете обаяние каталонской старины, посетите ремесленные мастерские и деревенские лавки, познакомитесь с интересными людьми.

А в местном Гран-Каньоне с водопадами, озерами и орлиными гнездами устроим пикник с вином и тапасами.
От
€45
39 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Встреча на въезде в Рупит
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Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри

Что вас ожидает

Душевная атмосфера и открыточные виды
Путешествие начнется с небольшой прогулки по городу старинных каменных домов, мощеных улочек, бесконечных цветочных балконов и деревенских магазинов, где витают ароматы хлеба и колбас. Без лишних исторических фактов и сомнительных легенд про ведьм я расскажу, чем живут местные и как устроен быт сообщества, в котором всего-то около 150 человек. Покажу уютную приходскую церковь Архангела Михаила и заведу в самые атмосферные закоулки Рупита.

Деревенские лавки и ремесленные мастерские
Во всем регионе эта местность славится натуральными мясными деликатесами, сырами и медом. И если вы хотите попробовать аутентичную каталонскую кухню, то Рупит — самое подходящее место. Вы посетите семейную мясную лавку, где готовят только натуральные продукты и только по традиционным рецептам. Навестите местного жителя, который печет галеты ручной работы так, как это делали его предки. В деревенской сыроварне сможете приобрести прекрасные сыры. При желании, отведаете ореховый бальзам «ротафию» и выпьете вино из поррона. А также познакомитесь с авторскими работами из керамики в гончарной мастерской.

Фантастическая природа и дружеский пикник
Еще по пути из Барселоны вы заметите активный и живописный рельеф местности — он был сформирован после извержения вулканов более 11 тысяч лет назад! После прогулки по городу я приглашу вас в местный Гран-Каньон, где вы увидите 80-метровый водопад El Salt de Sallent, красивые ракурсы озер и лесов, а если повезет — и величественный полет орла, ведь здесь немало их гнезд. В одном из живописных мест устроим пикник с каталонскими закусками и вином. И поговорим о тихой, размеренной и гармоничной жизни вдали от шумных мегаполисов.

Организационные детали

Вопросы трансфера

  • До Рупита вам нужно добраться самостоятельно — дорога из Барселоны займет примерно 1,5 часа
  • Я также могу организовать трансфер для групп до 5 участников — дополнительная плата 50 евро/человека

Условия экскурсии

  • Ремесленная мастерская закрыта в понедельник и вторник, а сыроварня не работает в выходные
  • Легкие закуски и вино для пикника входят в стоимость экскурсии
  • В случае дождливой погоды мы можем договориться о переносе экскурсии

Дополнительные опции
Если вы решите остаться на ночь, то посиделки у камина в нашем гостевой доме вам обеспечены. На завтрак мы подадим наш домашний творожок с чашечкой ароматного кофе и деревенским круассаном.

Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на въезде в Рупит.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Pavel
Pavel
Меня зовут Павел и я живу на два города: в Барселоне и Рупите. С недавних пор обзавелся домом в Рупите, в том самом, который принято считать «городом ведьм». Я с радостью принимаю у себя друзей и гостей, знакомлюсь с новыми людьми, организую походы к водопадам, каньонам и закатам. В городе проживает всего 150 жителей и один из них я, ваш покорный слуга. Местные меня так и прозвали «El Ruso». Рупит он особенный. Здесь первозданная природа, множество маршрутов и красивых мест. Приглашаю и вас открыть для себя «Сакральную Каталонию». Приехав сюда однажды, вы обязательно захотите вернуться вновь!
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