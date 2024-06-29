Выбирайте и другие экскурсии в Рупите

В 100 км от Барселоны, высоко-высоко в горах притаился необыкновенный городок, к которому ведет лишь крутой серпантин. Здесь вы откроете обаяние каталонской старины, посетите ремесленные мастерские и деревенские лавки, познакомитесь с интересными людьми. А в местном Гран-Каньоне с водопадами, озерами и орлиными гнездами устроим пикник с вином и тапасами.

Описание экскурсии

Душевная атмосфера и открыточные виды

Путешествие начнется с небольшой прогулки по городу старинных каменных домов, мощеных улочек, бесконечных цветочных балконов и деревенских магазинов, где витают ароматы хлеба и колбас. Без лишних исторических фактов и сомнительных легенд про ведьм я расскажу, чем живут местные и как устроен быт сообщества, в котором всего-то около 150 человек. Покажу уютную приходскую церковь Архангела Михаила и заведу в самые атмосферные закоулки Рупита.

Деревенские лавки и ремесленные мастерские

Во всем регионе эта местность славится натуральными мясными деликатесами, сырами и медом. И если вы хотите попробовать аутентичную каталонскую кухню, то Рупит — самое подходящее место. Вы посетите семейную мясную лавку, где готовят только натуральные продукты и только по традиционным рецептам. Навестите местного жителя, который печет галеты ручной работы так, как это делали его предки. В деревенской сыроварне сможете приобрести прекрасные сыры. При желании, отведаете ореховый бальзам «ротафию» и выпьете вино из поррона. А также познакомитесь с авторскими работами из керамики в гончарной мастерской.

Фантастическая природа и дружеский пикник

Еще по пути из Барселоны вы заметите активный и живописный рельеф местности — он был сформирован после извержения вулканов более 11 тысяч лет назад! После прогулки по городу я приглашу вас в местный Гран-Каньон, где вы увидите 80-метровый водопад El Salt de Sallent, красивые ракурсы озер и лесов, а если повезет — и величественный полет орла, ведь здесь немало их гнезд. В одном из живописных мест устроим пикник с каталонскими закусками и вином. И поговорим о тихой, размеренной и гармоничной жизни вдали от шумных мегаполисов.

Организационные детали

Вопросы трансфера

До Рупита вам нужно добраться самостоятельно — дорога из Барселоны займет примерно 1,5 часа

Я также могу организовать трансфер для групп до 5 участников — дополнительная плата 50 евро/человека

Условия экскурсии

Ремесленная мастерская закрыта в понедельник и вторник, а сыроварня не работает в выходные

Легкие закуски и вино для пикника входят в стоимость экскурсии

В случае дождливой погоды мы можем договориться о переносе экскурсии

Дополнительные опции

Если вы решите остаться на ночь, то посиделки у камина в нашем гостевой доме вам обеспечены. На завтрак мы подадим наш домашний творожок с чашечкой ароматного кофе и деревенским круассаном.