Получили огромное удовольствие от Экскурсии и от общения с Татьяной! Благодаря таким гидам, влюбляешься в город и еже никогда не забываешь! Спасибо!

O Olga 4

Нам всё понравилось! Таня по нашей просьбе провела экскурсию на отличном испанском (в семье не все говорят по-русски), очень терпеливо общалась с нашим четырёхлетним сыном, которому пока не особо интересна история. Много интересных деталей, местных анекдотов, а это и есть самое интересное, общие факты можно прочитать в путеводителе. Спасибо!