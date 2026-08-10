Найдено 1 экскурсия в Сантьяго-де-Компостеле на русском языке, цена €130. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 3 часа 61 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Добро пожаловать в Сантьяго-де-Компостела Все самые интересные места колоритного испанского города на обзорной экскурсии Начало: В центре города по договорённости от €130 за всё до 2 чел.

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