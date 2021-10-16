Все экскурсии в Сантьяго-де-Компостеле
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сантьяго-де-Компостеле – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 4 ⭐ отзыва, цены от €40. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сантьяго-де-Компостеле почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
2ч
€85
за 1 чел.
По понедельникам 08.00-17.30
Индивидуальная экскурсия
3ч
€40
за 1-4 чел.
Добро пожаловать в Сантьяго-де-Компостела!
Все самые интересные места колоритного испанского города на обзорной экскурсии
Последние отзывы «Экскурсии Сантьяго-де-Компостелы»
- ААнжелла16 октября 2021Получили огромное удовольствие от Экскурсии и от общения с Татьяной! Благодаря таким гидам, влюбляешься в город и еже никогда не забываешь! Спасибо!
- OOlga6 августа 2020Нам всё понравилось! Таня по нашей просьбе провела экскурсию на отличном испанском (в семье не все говорят по-русски), очень терпеливо общалась с нашим четырёхлетним сыном, которому пока не особо интересна история. Много интересных деталей, местных анекдотов, а это и есть самое интересное, общие факты можно прочитать в путеводителе. Спасибо!
- ИИрина21 июля 2020Отличная экскурсия! 3 часа экскурсии пролетели незаметно! Татьяна очень приятный и эрудированный рассказчик, знающий очень хорошо историю региона и религии. Было очень интересно и познавательно, спасибо большое!