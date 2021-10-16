Экскурсии Сантьяго-де-Компостелы

Все экскурсии в Сантьяго-де-Компостеле

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сантьяго-де-Компостеле – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 4 ⭐ отзыва, цены от €40. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сантьяго-де-Компостеле почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Сантьяго-де-Компостела - Бом Жезуш
85
за 1 чел.
Сантьяго-де-Компостела - Бом Жезуш
По понедельникам 08.00-17.30
Добро пожаловать в Сантьяго-де-Компостела!
Индивидуальная экскурсия
4.8
4
40
за 1-4 чел.
Добро пожаловать в Сантьяго-де-Компостела!
Все самые интересные места колоритного испанского города на обзорной экскурсии

Последние отзывы «Экскурсии Сантьяго-де-Компостелы»

  • Отзыв на: Добро пожаловать в Сантьяго-де-Компостела!
    А
    Анжелла
    16 октября 2021
    5
    Получили огромное удовольствие от Экскурсии и от общения с Татьяной! Благодаря таким гидам, влюбляешься в город и еже никогда не забываешь! Спасибо!
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Сантьяго-де-Компостела!
    O
    Olga
    6 августа 2020
    4
    Нам всё понравилось! Таня по нашей просьбе провела экскурсию на отличном испанском (в семье не все говорят по-русски), очень терпеливо общалась с нашим четырёхлетним сыном, которому пока не особо интересна история. Много интересных деталей, местных анекдотов, а это и есть самое интересное, общие факты можно прочитать в путеводителе. Спасибо!
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Сантьяго-де-Компостела!
    И
    Ирина
    21 июля 2020
    5
    Отличная экскурсия! 3 часа экскурсии пролетели незаметно! Татьяна очень приятный и эрудированный рассказчик, знающий очень хорошо историю региона и религии. Было очень интересно и познавательно, спасибо большое!
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