Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Сантьяго-де-Компостела
Все самые интересные места колоритного испанского города на обзорной экскурсии
Начало: В центре города по договорённости
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
от €130 за всё до 2 чел.
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