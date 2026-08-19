Аутентичный, гостеприимный и жизнерадостный, Сантьяго покорит вас живописными улочками, десятками церквей, площадей и особняков. Вы погрузитесь в веселую барочную сказку Старого города, исследуете собор святого Иакова, отведаете галисийские деликатесы на центральном рынке и поймете, что влечет в этот город более трехсот тысяч паломников ежегодно.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Исторические курьезы и перипетии

Вы узнаете, как возник культ мощей св. Иакова и почему в растущий вокруг собора город устремились переселенцы со всей Европы. А также: как вымышленная битва с маврами обеспечила Сантьяго самую стабильную и богатую казну среди всех городов Испании, как в XV столетии были изобретены «чартерные» рейсы для паломников и почему бесценный рукописный «путеводитель» XII века в наше время оказался на чердаке у электромонтера.

Погружение в недры Старого города

Запутанная система улочек и секретных переходов увлечет нас на добрые два часа. За это время вы увидите состоящий всего из одной стены «фальшивый» дом и действующий монастырь, в котором живут и трудятся 40 бенедиктинок-затворниц. А еще: столетние таверны, овощные грядки в центре города, ректорат университета и площадь, некогда служившую кладбищем, а ныне — площадкой для музыкальных фестивалей.

Сантьяго изнутри

Я поделюсь с вами, как подняться на крышу собора, где попробовать традиционные блюда, как побывать в отеле католических королей и даже остановиться бесплатно в одном из его номеров. Кроме того, вы узнаете, куда можно съездить из Сантьяго и какие музеи стоит посетить.

Организационные детали

Обратите внимание: посещение собора в программу не входит, экскурсию внутри имеют право проводить только музейные гиды. Но я с радостью подарю вам подготовленную мной брошюру, которая сориентирует вас во время самостоятельного осмотра и останется на память в качестве сувенира.