Добро пожаловать в Сантьяго-де-Компостела

Все самые интересные места колоритного испанского города на обзорной экскурсии
Аутентичный, гостеприимный и жизнерадостный, Сантьяго покорит вас живописными улочками, десятками церквей, площадей и особняков.

Вы погрузитесь в веселую барочную сказку Старого города, исследуете собор святого Иакова, отведаете галисийские деликатесы на центральном рынке и поймете, что влечет в этот город более трехсот тысяч паломников ежегодно.
5
62 отзыва
Добро пожаловать в Сантьяго-де-Компостела
Добро пожаловать в Сантьяго-де-Компостела
Добро пожаловать в Сантьяго-де-Компостела

Описание экскурсии

Исторические курьезы и перипетии

Вы узнаете, как возник культ мощей св. Иакова и почему в растущий вокруг собора город устремились переселенцы со всей Европы. А также: как вымышленная битва с маврами обеспечила Сантьяго самую стабильную и богатую казну среди всех городов Испании, как в XV столетии были изобретены «чартерные» рейсы для паломников и почему бесценный рукописный «путеводитель» XII века в наше время оказался на чердаке у электромонтера.

Погружение в недры Старого города

Запутанная система улочек и секретных переходов увлечет нас на добрые два часа. За это время вы увидите состоящий всего из одной стены «фальшивый» дом и действующий монастырь, в котором живут и трудятся 40 бенедиктинок-затворниц. А еще: столетние таверны, овощные грядки в центре города, ректорат университета и площадь, некогда служившую кладбищем, а ныне — площадкой для музыкальных фестивалей.

Сантьяго изнутри

Я поделюсь с вами, как подняться на крышу собора, где попробовать традиционные блюда, как побывать в отеле католических королей и даже остановиться бесплатно в одном из его номеров. Кроме того, вы узнаете, куда можно съездить из Сантьяго и какие музеи стоит посетить.

Организационные детали

Обратите внимание: посещение собора в программу не входит, экскурсию внутри имеют право проводить только музейные гиды. Но я с радостью подарю вам подготовленную мной брошюру, которая сориентирует вас во время самостоятельного осмотра и останется на память в качестве сувенира.

  • Я встречу вас у гостиницы или съемной квартиры, а после экскурсии, при желании, провожу в понравившееся вам место или обратно домой.
  • Отправляться на экскурсию лучше в удобной обуви, одевшись по погоде и вооружившись фотоаппаратом и маленькой бутылкой воды.
  • Дополнительные расходы могут ждать вас только на рынке Абастос, если вы захотите отведать свежих устриц или продегустировать галисийские вино и вермут.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня
Таня — ваш гид в Сантьяго-де-Компостеле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 397 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Таня. Изучая историю религии на философском факультете СПбГУ, я не представляла, что годы спустя буду жить в Сантьяго-де-Компостела — центре христианского паломничества. Этот город
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пленил меня с первого взгляда и продолжает восхищать и вдохновлять три года спустя. Помимо экскурсий, я даю уроки русского и испанского языков и перевожу на испанский книги современных русских писателей. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 62 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна прекрасный человек, профессиональный гид, влюблёный в Португалию и свой город. Она подмечает и видит то, что другие проходят. Прогулка прошла на одном дыхании, легко и непринуждённо. Спасибо большое за отличный день.
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Ирина
Таня просто великолепна! 😁🫶Поразительное сочетание глубочайших знаний, юмора и внимательного отношения к пожеланиям туриста 👍 То, как она показала Сантьяго, и с исторической геополитической ретроспективой, и в мельчайших деталях, подстроившись
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под мои пожелания и сферы интереса, это уникально, в целом для гидов. У Тани врожденный талант в купе с фундаментальным образованием, что делает ее настоящей жемчужиной, скрытой в раковине Сантьяго 🫶

Таня просто великолепна! 😁🫶Поразительное сочетание глубочайших знаний, юмора и внимательного отношения к пожеланиям туриста 👍 То,
Таня просто великолепна! 😁🫶Поразительное сочетание глубочайших знаний, юмора и внимательного отношения к пожеланиям туриста 👍 То,
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Константин
Татьяна - прекрасный экскурсовод и замечательный человек! Объем знаний просто поражает! Начиная с основ архитектуры, этнографии и прочих связанных с темой экскурсии наук до пояснения бытовых деталей посещенных нами мест. По окончании нашего общения мы почувствовали себя знатоками истории и быта Галисии. Настоятельно рекомендую общение с отличным гидом Таней!
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М
Мы замечательно провели время с Таней! Она уложила все длинные исторические справки в логичный, понятный, интересный, но не перегруженный деталями рассказ. С удовольствием отвечала на любые дополнительные вопросы, обращала внимание на разные интересные мелочи, отражающие особенности города. Нам очень понравилось, будем рекомендовать Таню всем своим знакомым!
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Raisa
Мы остались очень довольны экскурсией по Santiago. Наш экскурсовод Татьяна -настоящий профессионал. Она обладает обширными знаниями по истории, религии и увлекательно рассказывает не только об архитектуре города, но и об
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интересных событиях связанных с различными зданиями и целыми кварталами. И что не менее важно, Таня очень симпатичная, приветливая молодая женщина. Она дала нам много дельных советов, благодаря которым мы полнее познакомились с Santiago. Таня любит и отлично знает свой город и заразила нас этой любовью.
Спасибо!

Мы остались очень довольны экскурсией по Santiago. Наш экскурсовод Татьяна -настоящий профессионал. Она обладает обширными знаниями
Мы остались очень довольны экскурсией по Santiago. Наш экскурсовод Татьяна -настоящий профессионал. Она обладает обширными знаниями
Мы остались очень довольны экскурсией по Santiago. Наш экскурсовод Татьяна -настоящий профессионал. Она обладает обширными знаниями
Мы остались очень довольны экскурсией по Santiago. Наш экскурсовод Татьяна -настоящий профессионал. Она обладает обширными знаниями
Мы остались очень довольны экскурсией по Santiago. Наш экскурсовод Татьяна -настоящий профессионал. Она обладает обширными знаниями
Мы остались очень довольны экскурсией по Santiago. Наш экскурсовод Татьяна -настоящий профессионал. Она обладает обширными знаниями
Мы остались очень довольны экскурсией по Santiago. Наш экскурсовод Татьяна -настоящий профессионал. Она обладает обширными знаниями
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Екатерина
Спасибо нашему гуду в Сантьяго де Компостела Татьяне. Заезжали в город на пару часов. Накануне экскурсии Татьяна дала рекомендации по парковкам в городе, по интересным местам, которые еще стоило посетить
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после экскурсии, ответила на все вопросы, а самое главное, Татьяна посоветовала посетить городской рынок с изумительными огромными устрицами. Что мы и сделали!
Экскурсия очень содержательная. И что важно, рассказ подтверждается картинками, так очень легко визуализировать сказанное. Мы довольны!

Спасибо нашему гуду в Сантьяго де Компостела Татьяне. Заезжали в город на пару часов. Накануне экскурсии
Спасибо нашему гуду в Сантьяго де Компостела Татьяне. Заезжали в город на пару часов. Накануне экскурсии
Спасибо нашему гуду в Сантьяго де Компостела Татьяне. Заезжали в город на пару часов. Накануне экскурсии
Спасибо нашему гуду в Сантьяго де Компостела Татьяне. Заезжали в город на пару часов. Накануне экскурсии
Спасибо нашему гуду в Сантьяго де Компостела Татьяне. Заезжали в город на пару часов. Накануне экскурсии
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от €130 за группу