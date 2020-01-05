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  3. Добро пожаловать в Сантьяго-де-Компостела!

Все самые интересные места колоритного испанского города на обзорной экскурсии

Таня
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Таня – ваш гид
Аутентичный, гостеприимный и жизнерадостный, Сантьяго покорит вас живописными улочками, десятками церквей, площадей и особняков.

Вы погрузитесь в веселую барочную сказку Старого города, исследуете собор святого Иакова, отведаете галисийские деликатесы на центральном рынке и поймете, что влечет в этот город более трехсот тысяч паломников ежегодно.
40 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Добро пожаловать в Сантьяго-де-Компостела!
Добро пожаловать в Сантьяго-де-Компостела!

Что вас ожидает

Исторические курьезы и перипетии
Вы узнаете, как возник культ мощей св. Иакова и почему в растущий вокруг собора город устремились переселенцы со всей Европы. А также: как вымышленная битва с маврами обеспечила Сантьяго самую стабильную и богатую казну среди всех городов Испании, как в XV столетии были изобретены «чартерные» рейсы для паломников и почему бесценный рукописный «путеводитель» XII века в наше время оказался на чердаке у электромонтера.

Погружение в недры Старого города
Запутанная система улочек и секретных переходов увлечет нас на добрые два часа. За это время вы увидите состоящий всего из одной стены «фальшивый» дом и действующий монастырь, в котором живут и трудятся 40 бенедиктинок-затворниц. А еще: столетние таверны, овощные грядки в центре города, ректорат университета и площадь, некогда служившую кладбищем, а ныне — площадкой для музыкальных фестивалей.

Сантьяго изнутри
Я поделюсь с вами, как подняться на крышу собора, где попробовать традиционные блюда, как побывать в отеле католических королей и даже остановиться бесплатно в одном из его номеров. Кроме того, вы узнаете, куда можно съездить из Сантьяго и какие музеи стоит посетить.

Организационные детали

  • Я встречу вас у гостиницы или съемной квартиры, а после экскурсии, при желании, провожу в понравившееся вам место или обратно домой.
  • Отправляться на экскурсию лучше в удобной обуви, одевшись по погоде и вооружившись фотоаппаратом и маленькой бутылкой воды.
  • Дополнительные расходы могут ждать вас только на рынке Абастос, если вы захотите отведать свежих устриц или продегустировать галисийские вино и вермут.
Добро пожаловать в Сантьяго-де-Компостела!
Добро пожаловать в Сантьяго-де-Компостела!
Добро пожаловать в Сантьяго-де-Компостела!
Добро пожаловать в Сантьяго-де-Компостела!
Добро пожаловать в Сантьяго-де-Компостела!
Добро пожаловать в Сантьяго-де-Компостела!
Добро пожаловать в Сантьяго-де-Компостела!
Добро пожаловать в Сантьяго-де-Компостела!
Добро пожаловать в Сантьяго-де-Компостела!
Добро пожаловать в Сантьяго-де-Компостела!
Добро пожаловать в Сантьяго-де-Компостела!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Таня
Таня
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Таня. Изучая историю религии на философском факультете СПбГУ, я не представляла, что годы спустя буду жить в Сантьяго-де-Компостела — центре христианского паломничества. Этот город пленил меня с первого взгляда и продолжает восхищать и вдохновлять три года спустя. Помимо экскурсий, я даю уроки русского и испанского языков и перевожу на испанский книги современных русских писателей. До скорой встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

5 января 2020
Экскурсия прошла замечательно. Было много исторической информации. Экскурсовод Татьяна знает своё дело на отлично, может ответить на ваши вопросы и найти какую-то информацию именно для вас. Мы были на экскурсии с ребёнком 14 лет, ему тоже понравилось. Помимо "официальных" достопримечательностей Татьяна провела нас по местам, которые мы сами бы не посетили. Кроме исторических событий рассказала и о современной жизни жителей города. Также проконсультировала где можно вкусно и недорого пообедать, куда самостоятельно съездить.
Татьяна, спасибо за прекрасно проведённое время.
Александр, Светлана и Никита

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