Персональное знакомство с 3 городами Андалусии: Севилья, Херес и Кадис (только экскурсии)
Посетить Севильский Алкасар, побывать на родине андалузских лошадей и окунуться в прошлое
Погрузитесь в атмосферу южной Испании — вас ждут три дня в сердце Андалусии. Вы прогуляетесь по Севилье, увидите Алкасар, Кафедральный собор и район Санта-Крус. Узнаете, как танцуют андалузские лошади, и читать дальше
при желании попробуете настоящий херес в Хересе. Посетите винодельню, древнюю крепость и церковь в стиле мудехар. Окажетесь в Кадисе — городе у океана с римским театром, собором и крепостями. Отдохнёте на пляже с видом на Атлантику. Каждый день — новые открытия и насыщенные прогулки. Питание, проживание и трансферы оплачиваются отдельно.
Утром начнём обзорную экскурсию по Севилье — городу с благоприятным климатом, яркой архитектурой и ароматами апельсинов. Мы увидим арену «Маэстранса», Золотую башню 13 века и Площадь Испании — яркий пример городской архитектуры 20 века.
Посетим Севильский Алькасар, старейший действующий королевский дворец Европы, и его сады. Затем заглянем в Кафедральный собор — крупнейший готический храм мира, сочетающий стили от мудехар до барокко. Здесь похоронен Христофор Колумб.
Прогуляемся по кварталу Санта-Крус — бывшему еврейскому району с узкими улицами, уютными двориками и множеством ресторанов и лавок.
После обеда в типичном андалузском ресторане вас ждёт свободное время. Вечером — фламенко-шоу (за доплату).
2 день
Херес
Утром отправимся в Херес. Экскурсия начнётся с арабской крепости Алькасар, откуда откроются панорамы города. Затем мы увидим Кафедральный собор, церковь Святого Дионисия в стиле мудехар и площадь Мусара.
К 12:00 посетим Королевскую школу конного искусства, где пройдёт шоу «Как танцуют андалузские лошади». До начала можно будет пройтись по дворцовому парку и увидеть андалузских лошадей, известных своей грацией.
После выступления — дегустация хереса, бренди и тапаса. Мы посетим одну из бодег — винных соборов региона, где в просторных залах выдерживаются напитки разных стилей — от сухих до сладких.
Завершим день обедом в традиционном ресторане (за доплату) и вернёмся в Севилью.
3 день
Кадис
Утром переезд в Кадис и размещение в отеле. Затем — экскурсия по городу, почти полностью окружённому океаном. Его финикийские корни восходят к 11 веку до н. э., а название связано с древними укреплениями.
Мы увидим арабскую Медину, Римский театр, крепость Святой Катарины, саркофаги 5 века до н. э., Кафедральный собор в стиле барокко и живописные площади. В городе также представлены работы Мурильо и Гойи.
Обед пройдёт в ресторане, специализирующемся на тунце (за доплату). После — отдых на пляже. На этом наше путешествие подойдёт к концу.
Что включено
Услуги гида
Экскурсии
Что не входит в цену
Перелёт до Севильи и обратно из Кадиса
Проживание
Питание
Трансфер из/до аэропорта
Трансфер по маршруту
Виза
Входные билеты
Дегустации
Обратите внимание: стоимость тура зависит от количества участников
За группу до 4 человек цена тура составит €720 и делится на количество участников
Для группы от 5 человек - стоимость рассчитывается индивидуально
Минимальное количество участников - 2 человека
Начало: Севилья, точное время и место - по договорённости
Завершение: Кадис, вторая половина дня
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Наталия — ваш гид в Севилье
Провела экскурсии для 88 туристов
Я родилась в Москве, хотя моя мама была уроженкой Кадиса. Окончив МГУ, переехала в Андалусию — живу и работаю в этом сказочном регионе уже 30 лет. Это настоящий рай на земле, сочетающий золотые пляжи Атлантического океана и музеи, древние руины и винодельни, типичные таверны.