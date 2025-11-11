Утром начнём обзорную экскурсию по Севилье — городу с благоприятным климатом, яркой архитектурой и ароматами апельсинов. Мы увидим арену «Маэстранса», Золотую башню 13 века и Площадь Испании — яркий пример городской архитектуры 20 века.

Посетим Севильский Алькасар, старейший действующий королевский дворец Европы, и его сады. Затем заглянем в Кафедральный собор — крупнейший готический храм мира, сочетающий стили от мудехар до барокко. Здесь похоронен Христофор Колумб.

Прогуляемся по кварталу Санта-Крус — бывшему еврейскому району с узкими улицами, уютными двориками и множеством ресторанов и лавок.

После обеда в типичном андалузском ресторане вас ждёт свободное время. Вечером — фламенко-шоу (за доплату).