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Торредембарра: город каталонских индейцев и сапфирового моря

5
2 отзыва
Мария В.
Мария В. – Гид из Торредембарры
Прогулка 👣 по Торредембарре заворожит вас сочетанием природных ландшафтов и архитектурных форм.

Здесь вы сможете побывать в Старом городе, увидеть дом каталонского индейца и оказаться на отвесной скале высотой 60 метров над уровнем моря 🌊.
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Торредембарра: город каталонских индейцев и сапфирового моря
Торредембарра: город каталонских индейцев и сапфирового моря

Что вы увидите

  • Порт Торредембарра
  • Маяк Faro de Torredembarra
  • Пляж Ла Паэлья
  • Больница Пере Бадиа
  • Улица Антони Ройч
  • Площадь Plaça de la Font
  • Башня Торре-де-Вила
  • Площадь Plaça del Castell
  • Церковь апостола Петра (Iglesia de San Pere Apostol)
  • Руины городских стен
  • Колониальные дома в районе Старого города
Пешеходная индивидуальная экскурсия ⛳ в Торредембарре – притягательное сочетание природных и архитектурных форм и ландшафтов. Побывав на экскурсии 🧭, Вы получите прекрасную возможность оказаться на отвесной скале высотой 60 метров над уровнем моря 🌊. Именно на ней установлена башня маяка высотой 38 метров. Перед Вами откроется ярко-голубое небо и безумно красивое 🤩 море, переливающееся цветами бирюзы и сапфира. Вдали видно регату парусников, слева марину и порт, и чуть поодаль широченный пляж 🏖️ с золотистым песком – один из лучших в здешних местах.
Насладившись живописными пейзажами, Вы вдруг окажетесь перед домом солидного каталонского индейца! Звучит необычно, но это правда - именно каталонские «индейцы» в свое время стали костяком местной аристократии в Торредембарре.
Несмотря на малый размер, Торредембарра может похвастаться таким культурным достоянием, что есть не у каждого крупного города! Старая часть города богата историческими сооружениями, которые мы обязательно осмотрим. В частности, мы ознакомимся со старинной башней Торре-де-Вила (Torre de Vila) 12 века, которая считается одним из первых зданий города.
Также Вы узнаете, какое отношение имел местный землевладелец Луис Икарт к зданию администрации Торредембарры и почему возведение Храма святого апостола Петра (Iglesia de San Pere Apostol) в стиле барокко продолжалось 65 лет.
Конечно, в ходе нашей неспешной прогулки, мы пройдемся по некоторым колоритным улочкам Торредембарры, которые еще никого из путешественников не оставили равнодушным.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспортные расходы до города Торредембарра
  • входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Passeig de l'Estació, 17, 43830 Torredembarra
Торредембарра: город каталонских индейцев и сапфирового моря
Торредембарра: город каталонских индейцев и сапфирового моря
Торредембарра: город каталонских индейцев и сапфирового моря
Торредембарра: город каталонских индейцев и сапфирового моря
Торредембарра: город каталонских индейцев и сапфирового моря
Торредембарра: город каталонских индейцев и сапфирового моря
Торредембарра: город каталонских индейцев и сапфирового моря
Торредембарра: город каталонских индейцев и сапфирового моря

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мария В.
Мария В.
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2 отзыва оставили туристы