Пешеходная индивидуальная экскурсия ⛳ в Торредембарре – притягательное сочетание природных и архитектурных форм и ландшафтов. Побывав на экскурсии 🧭, Вы получите прекрасную возможность оказаться на отвесной скале высотой 60 метров над уровнем моря 🌊. Именно на ней установлена башня маяка высотой 38 метров. Перед Вами откроется ярко-голубое небо и безумно красивое 🤩 море, переливающееся цветами бирюзы и сапфира. Вдали видно регату парусников, слева марину и порт, и чуть поодаль широченный пляж 🏖️ с золотистым песком – один из лучших в здешних местах.

Насладившись живописными пейзажами, Вы вдруг окажетесь перед домом солидного каталонского индейца! Звучит необычно, но это правда - именно каталонские «индейцы» в свое время стали костяком местной аристократии в Торредембарре.

Несмотря на малый размер, Торредембарра может похвастаться таким культурным достоянием, что есть не у каждого крупного города! Старая часть города богата историческими сооружениями, которые мы обязательно осмотрим. В частности, мы ознакомимся со старинной башней Торре-де-Вила (Torre de Vila) 12 века, которая считается одним из первых зданий города.

Также Вы узнаете, какое отношение имел местный землевладелец Луис Икарт к зданию администрации Торредембарры и почему возведение Храма святого апостола Петра (Iglesia de San Pere Apostol) в стиле барокко продолжалось 65 лет.

Конечно, в ходе нашей неспешной прогулки, мы пройдемся по некоторым колоритным улочкам Торредембарры, которые еще никого из путешественников не оставили равнодушным.