Что можно увидеть
Каньон
Старейшая дамба Европы
Исторический центр Эльче
Пальмовый лес
Описание экскурсии
Каньон и кристально чистое горное озеро — идеальное место для лёгкой прогулки и фотосессий.
Руины арочных мостов и старейшая дамба Европы, созданная ещё в арабский период. Поговорим о том, как в засушливой местности создавали сложную систему орошения.
Водопад среди отвесных скал — настоящий природный сюрприз, редкий для региона.
Исторический центр Эльче — здесь до сих пор сохранилась атмосфера средневекового города. Увидим, как на его улочках переплелись разные эпохи — римская, арабская, христианская.
Гастрономическая пауза: попробуем знаменитый тарта де Эльче — пирог из фиников, орехов и инжира. Или местный тапас — финики в беконе.
Пальмовый лес (El Palmeral de Elche) — крупнейший в Европе. Был заложен в эпоху Аль-Андалуса и насчитывает более 200 000 деревьев, орошаемых по принципам древнеарабской ирригации.
На экскурсии:
Вы узнаете, как в условиях засушливого климата с помощью дамб, акведуков и хитроумных каналов люди создавали оазисы
Поймёте, зачем арабы высаживали финиковые пальмы в строгой геометрии
Мы обсудим исторические слои Эльче — от римского периода до арабского владычества и христианской Реконкисты
Поговорим о загадочной «даме из Эльче» — одном из самых известных археологических открытий Испании
Особое внимание уделим Мистерии Эльче — литургическому спектаклю, который ежегодно проходит в базилике города
Выясним, как арабская кухня повлияла на местные рецепты и почему финики стали символом региона
Организационные детали
Экскурсия автопешеходная, с лёгким треккингом в горах. Перемещаемся на автомобиле Mazda 6 или Toyota C-HR
Возможен трансфер из Аликанте или Бенидорма — уточняйте в переписке
Для природного маршрута необходима удобная обувь. Есть подъём по лестнице наверх
Дополнительные расходы (по желанию) — тапас с вином (около €10) или кофе с тарта де Эльче (€8-10)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У автовокзала Торревьехи
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Торревьехе
Провели экскурсии для 254 туристов
Я — искусствовед и архитектор, но, наверное, важнее сказать, что обожаю гулять и считывать послания прошлых эпох через дома и города! За годы работы в реставрации я поняла: главное в читать дальше
сохранении наследия — чтобы оно стало приятной частью повседневной жизни. Для меня важно, чтобы экскурсия приятно откликнулась в душе и затронула её струны. На прогулках я сочетаю увлекательные истории и легенды, считывание посланий на домах и памятниках и, конечно же, гастрономические паузы.
Я счастлива, когда у вас завязывается роман с местами, которые я показываю, — вы возвращаетесь с улыбкой, отдохнувшие и полные впечатлений!
Я родилась в Петербурге, но сейчас живу в Испании. В родном городе собрала сильную команду гидов с теми же ценностями, что и у меня: лёгкость, профессионализм и душевность. Они проведут для вас экскурсии под моим чутким руководством.
А в Испании мы можем лично познакомиться и отправиться к приключениям!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Р
Роман
3 ноя 2025
Замечательная экскурсия по маршруту и информации Замечательный гид - Вика говорит понятно, доступно а главное - интересно и познавательно! Она любит свою родину и новую страну, открытый и грамотный человек. Не пожалеете!
Татьяна
4 авг 2025
Мы сегодня были с Викторией на экскурсии. Узнали много интересного и нового. Виктория очень приятный рассказчик и быстро располагает к себе. У меня создалось впечатление, как будто бы я ее знаю многие годы! Спасибо Вам, Виктория! Удачи, приятных и увлекательных открытий!
