Найдено 3 экскурсии в категории « История и архитектура » в Торревьехе на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

На машине 4.5 часа Индивидуальная до 4 чел. Тайны Эльче: от горного озера до пальмового леса Совместить лёгкий треккинг в каньоне с прогулкой по городу и гастрономическими открытиями Начало: У автовокзала Торревьехи €230 за всё до 4 чел. На машине 3.5 часа Индивидуальная до 4 чел. Восточная сказка, или Чаепитие в мавританской чайной Побывать в аутентичном частном доме в стиле аль-андалус, который обычно закрыт для публики €200 за всё до 4 чел. На машине 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Золотой треугольник Коста-Бланки - из Торревьехи Путешествие по самым впечатляющим уголкам Коста-Бланки - Виллахойосе, Аликанте и Гуадалесту €230 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Торревьехи

Ответы на вопросы от путешественников по Торревьехе в категории «История и архитектура»

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