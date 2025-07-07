Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Эльче: от горного озера до пальмового леса
Совместить лёгкий треккинг в каньоне с прогулкой по городу и гастрономическими открытиями
Начало: У автовокзала Торревьехи
Завтра в 08:00
14 июл в 08:00
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Восточная сказка, или Чаепитие в мавританской чайной
Побывать в аутентичном частном доме в стиле аль-андалус, который обычно закрыт для публики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотой треугольник Коста-Бланки - из Торревьехи
Путешествие по самым впечатляющим уголкам Коста-Бланки - Виллахойосе, Аликанте и Гуадалесту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€230 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Торревьехе в категории «История и архитектура»
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