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На машине 4.5 часа Индивидуальная до 4 чел. Тайны Эльче: от горного озера до пальмового леса Совместить лёгкий треккинг в каньоне с прогулкой по городу и гастрономическими открытиями Начало: У автовокзала Торревьехи €230 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная Знакомьтесь, Торревьеха Посетить главные места солнечного испанского города и узнать о местной жизни на дружеской экскурсии Начало: У церкви Iglesia de la Inmaculada Concepcion €35 за человека На машине 3.5 часа Индивидуальная до 4 чел. Восточная сказка, или Чаепитие в мавританской чайной Побывать в аутентичном частном доме в стиле аль-андалус, который обычно закрыт для публики €200 за всё до 4 чел. На машине 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Золотой треугольник Коста-Бланки - из Торревьехи Путешествие по самым впечатляющим уголкам Коста-Бланки - Виллахойосе, Аликанте и Гуадалесту €230 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Торревьехи

Ответы на вопросы от путешественников по Торревьехе в категории «Индивидуальные»

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