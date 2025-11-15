Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии Теруэль, арагонский город-музей - образец архитектурного стиля "мудехар", результата слияния мусульманской и христианской культур, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это уютный небольшой городок с населением всего в 133 тысяч человек, но с богатой историей. К тому же, он является столицей одноимённой провинции. На главной площади города Plaza del Torico (площадь Бычка) можно видеть символ города - маленькую фигурку быка. Я расскажу Вам легенду о том, как и почему она здесь появилась. Самые основные достопримечательности - кафедральный собор Святой Марии из Медиавильи, Церковь Сан Педро, башни Святого Мартина и Спасителя занесены в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Здесь находится мавзолей знаменитых "Любовников Теруэля", с которыми связана ещё одна легенда. Жители Теруэля уверены, что история трагической любви Изабель де Сегура и Диего де Марсилья послужила прототипом шекспировского романа "Ромео и Джульетты". Теруэль - зона хамона. Здесь можно купить первоклассный знаменитый местный "Хамон де Теруэль", который считается первым в Испании хамоном с D.O.(наименование по месту происхождения, так же, как вино или орчата), которое гарантирует его качество. Кухня здесь более мясная, в отличии от средиземноморского побережья. Часть вторая - Альбаррасин Вторую часть экскурсии мы проведём в средневековой уютной деревушке Альбаррасин, которая по праву возглавляет список двадцати самых живописных населённых пунктов Испании. Из-за своей красоты и богатства культурного наследия Альбаррасин был объявлен в 1961 году Национальным памятником, также он является кандидатом на включение в список Мирового Наследия ЮНЕСКО. Здесь не встретишь ни одного нового дома, время здесь остановилось с эпохи средневековья. Петляющие улицы, старинные дома красноватого оттенка, крепостная стена XIV века, принадлежащая разным эпохам - как арабской, так и христианской - всё претендует на то, чтобы именоваться уникальными. При арабах Альбаррасин был столицей тайфы и получил название от имени правителя берберского происхождения Аль Бану Расина (al-Banu Razin).

