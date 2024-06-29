Однодневные – экскурсии в Валенсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Валенсии на русском языке, цены от €259. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
«Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город
Пешая
8 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город: путешествие по Кастилье-Ла-Манче
Погрузитесь в мир средневековой Испании, увидев «Висячие дома» и впечатляющие скалы Зачарованного города
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
260 за всё до 4 чел.
Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
На машине
5 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономическое путешествие по винодельням Рекены, Валенсия
Погрузитесь в мир валенсийского вина и кавы, прогуляйтесь по средневековым пещерам и насладитесь дегустацией
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
260 за всё до 4 чел.
Из Валенсии в Аликанте на авто
На машине
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Валенсии в Аликанте: путешествие на авто с посещением крепости и старого города
Погрузитесь в историю и культуру Аликанте в увлекательной поездке из Валенсии. Вас ждут захватывающие виды и архитектурные шедевры
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
259 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    29 июня 2024
    «Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город
    Незабываемая экскурсия. Рекомендую всем, кто хочет увидеть что-то не обычное. Зачарованный город это сказочное место.
  • Н
    Наталья
    19 марта 2024
    Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
    Посетили экскурсию на винодельню Рекены. Яна интересно и понятно изложила всю информацию) рекомендуем)
  • М
    Марина
    1 февраля 2024
    «Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город
    Уникальная экскурсия. Город Куэнка-великолепен. Также большое впечатление произвёл и Зачарованный город. Рекомендую всем,кто любит историю,старинную архитектуру и природу. Здесь вы
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    сможете насладиться всем этим в полном объеме. Рассказ Дмитрия в течение дороги и прогулок по городу был крайне увлекателен. Несмотря на продолжительность экскурсии,она прошла легко и непринужденно.

  • R
    Ruslan
    20 ноября 2023
    Из Валенсии в Аликанте на авто
    Невероятно образованный и очень остроумный гид! С ним вам точно не будет скучно, и вы узнаете не только историю, но и также окунетесь в жизнь Испании от первого лица! У меня осталось только одно желание: посетить все экскурсии, которые устраивает Дмитрий!
  • Е
    Елена
    17 октября 2023
    Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
    Огромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересно.
    Огромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересно
  • K
    Kristina
    10 декабря 2022
    Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
    Нам очень понравилась экскурсия по виноградникам! Елена замечательно все рассказала. Мы увидели Испанию совсем с другой стороны. Понравился рассказ Феликса и экскурсия по винодельне. Пейзажи невероятные! Рекомендую экскурсию для знакомства с Испанией!
    Нам очень понравилась экскурсия по виноградникам! Елена замечательно все рассказала. Мы увидели Испанию совсем с другойНам очень понравилась экскурсия по виноградникам! Елена замечательно все рассказала. Мы увидели Испанию совсем с другойНам очень понравилась экскурсия по виноградникам! Елена замечательно все рассказала. Мы увидели Испанию совсем с другой
  • О
    Оксана
    31 июля 2021
    «Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город
    Интересная экскурсия на целый день: городок Куэнки - уникальные виды, архитектура и история, парк камней "Зачарованный город" тоже произвёл впечатление. Довольно длинная дорога, но за рассказами об Испании и разговорами и она проходит отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Однодневные»

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  1. «Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город
  2. Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
  3. Из Валенсии в Аликанте на авто
Сколько стоит экскурсия по Валенсии в августе 2024
Сейчас в Валенсии в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 259 до 260. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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