Е Екатерина «Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город Незабываемая экскурсия. Рекомендую всем, кто хочет увидеть что-то не обычное. Зачарованный город это сказочное место.

Н Наталья Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены Посетили экскурсию на винодельню Рекены. Яна интересно и понятно изложила всю информацию) рекомендуем)

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R Ruslan Из Валенсии в Аликанте на авто Невероятно образованный и очень остроумный гид! С ним вам точно не будет скучно, и вы узнаете не только историю, но и также окунетесь в жизнь Испании от первого лица! У меня осталось только одно желание: посетить все экскурсии, которые устраивает Дмитрий!

Е Елена Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены Огромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересно.

K Kristina Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены Нам очень понравилась экскурсия по виноградникам! Елена замечательно все рассказала. Мы увидели Испанию совсем с другой стороны. Понравился рассказ Феликса и экскурсия по винодельне. Пейзажи невероятные! Рекомендую экскурсию для знакомства с Испанией!