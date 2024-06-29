9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город: путешествие по Кастилье-Ла-Манче
Погрузитесь в мир средневековой Испании, увидев «Висячие дома» и впечатляющие скалы Зачарованного города
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономическое путешествие по винодельням Рекены, Валенсия
Погрузитесь в мир валенсийского вина и кавы, прогуляйтесь по средневековым пещерам и насладитесь дегустацией
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
€260 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Валенсии в Аликанте: путешествие на авто с посещением крепости и старого города
Погрузитесь в историю и культуру Аликанте в увлекательной поездке из Валенсии. Вас ждут захватывающие виды и архитектурные шедевры
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
€259 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина29 июня 2024Незабываемая экскурсия. Рекомендую всем, кто хочет увидеть что-то не обычное. Зачарованный город это сказочное место.
- ННаталья19 марта 2024Посетили экскурсию на винодельню Рекены. Яна интересно и понятно изложила всю информацию) рекомендуем)
- ММарина1 февраля 2024Уникальная экскурсия. Город Куэнка-великолепен. Также большое впечатление произвёл и Зачарованный город. Рекомендую всем,кто любит историю,старинную архитектуру и природу. Здесь вы
- RRuslan20 ноября 2023Невероятно образованный и очень остроумный гид! С ним вам точно не будет скучно, и вы узнаете не только историю, но и также окунетесь в жизнь Испании от первого лица! У меня осталось только одно желание: посетить все экскурсии, которые устраивает Дмитрий!
- ЕЕлена17 октября 2023Огромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересно.
- KKristina10 декабря 2022Нам очень понравилась экскурсия по виноградникам! Елена замечательно все рассказала. Мы увидели Испанию совсем с другой стороны. Понравился рассказ Феликса и экскурсия по винодельне. Пейзажи невероятные! Рекомендую экскурсию для знакомства с Испанией!
- ООксана31 июля 2021Интересная экскурсия на целый день: городок Куэнки - уникальные виды, архитектура и история, парк камней "Зачарованный город" тоже произвёл впечатление. Довольно длинная дорога, но за рассказами об Испании и разговорами и она проходит отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Валенсии в августе 2024
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