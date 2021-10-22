Отзыв на: Валенсия, открой свои тайны В Валерия 4 Хорошая ознакомительная экскурсия с главными достопримечательностями города.

Отзыв на: Принцесса Валенсия! А Анна 5 Татьяна прекрасный гид и рассказчик. Несмотря на то, что полцентра перекопано и в ремонтных работах, Татьяна сумела показать красоту Валенсии. Очень хочется теперь неспешно пройтись по музеям, зайти в Шелковую биржу и на центральный рынок. Отличное первое знакомство с городом!

Отзыв на: Ежедневная прогулка по Валенсии А Анна 4 Каролина- замечательный гид. Было очень интересно и весело. Чудесно провели время.

Отзыв на: Ежедневная прогулка по Валенсии Ю Юлия 5 Валенсия божественна! Ее стоит посетить и не раз и обязательно берите Эксурсии, они себя оправдывают и стоят не дорого. Гид Татьяна очень интересно рассказывала, компетентна во всех вопросах, даже касаемо истории других стран, слушали с открытым ртом:)

Отзыв на: Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа M Marina 5 Tatjana otlichnyj gid, uznali mnogo novogo i interesnogo!

Отзыв на: Знакомство с дивной Валенсией Д Диана 5 Отлично!

Отзыв на: Валенсия, открой свои тайны А Анна 5 В Валенсии мы впервые, поэтому решили взять экскурсию. Экскурсию проводила Татьяна и если бы я могла поставить 6 из 5, то обязательно бы это сделала. Экскурсия очень интересная! Нас провели по самым знаменитым местам центра Валенсии. Благодаря Татьяне мы узнали много интересного. По Татьяне заметно, что она очень любит свой город, ведь она раскалывала о нем с большой любовью. Захотелось приехать сюда для того чтобы попробовать и увидеть намного больше. Обязательно при возвращении обратимся к Татьяне для того, чтобы продолжить знакомство с этим прекрасным городом.

Отзыв на: Знакомство с дивной Валенсией Н Наталья 5 Были в конце сентября на экскурсии с Дмитрием, очень все понравилось: маршрут, рассказ, подача материала. Видно, что Дмитрий давно живет здесь и очень влюблен в Валенсию. Дал очень много полезной информации: какие церкви, выставки, музеи посетить, где поесть, какие сувениры привезти, какие национальные и местные "фишки" попробовать. Огромное спасибо за увлекательную экскурсию! Нам стало понятно, что сюда точно нужно приехать еще раз, а возможно, и не один:))

Отзыв на: Валенсия, открой свои тайны А Александра 5 Все понравилось)