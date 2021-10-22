Все экскурсии в Валенсии
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Валенсии – доступно 34 экскурсии на 2021 год, 546 ⭐ отзывов, цены от €20. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Валенсии почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
2ч
€25
за 1 чел.
Каждый день в 10:30 и 15:15
Индивидуальный тур
2ч
€65
за 1 чел.
каждый день с 9:30 до 20:00
2ч
€20
за 1 чел.
Валенсия, открой свои тайны
Мусульманское прошлое, христианские памятники и испанские деликатесы на обзорной экскурсии
ежедневно в 10:30
8ч
€87
за 1 чел.
По пятницам в 9:00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€75
за 1-5 чел.
Знакомство с дивной Валенсией
Главные достопримечательности, традиции и культура Валенсии на обзорной прогулке
Индивидуальная экскурсия
5ч
€200
за 1-4 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€92
за 1-6 чел.
Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа
Прочувствовать жизнь города и пообщаться с его жителями по-испански на обзорной прогулке
3ч
€150
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
4ч
€120
за 1-8 чел.
Принцесса Валенсия!
Захватывающие легенды, чудесные достопримечательности и изысканная гастрономия —на обзорной прогулке
Индивидуальная экскурсия
2ч
€79
за 1-8 чел.
ежедневно
2ч
€20
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Валенсии
Узнать и полюбить город за 2 часа
ежедневно в 15:00
5ч
€87
за 1 чел.
Индивидуальный квест
2ч
€78
за 1-8 чел.
Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии
Нескучная экскурсия по must-see местам, в которой вы — главное действующее лицо
5ч
€67
за 1 чел.
Буньоль: замок и природный заповедный парк
Средневековый замок в центре города, живописные парки, концертный зал, высеченный в скале, волшебный...
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€39
за 1-5 чел.
Валенсия и шедевры модерна
Погулять по самым красивым улицам города, увидеть причудливые дома и услышать истории их владельцев
Индивидуальная экскурсия
4ч
€120
за 1-4 чел.
Валенсия для туристов с круиза или для тех, кто в городе ненадолго
За несколько часов я познакомлю вас с основными достопримечательностями Валенсии - как популярными, так...
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч 30м
€155
за 1-4 чел.
Пираты, паэлья на дровах и озеро Альбуфера!
Посетить пиратский музей, попробовать настоящую паэлью и прокатиться на лодке по живописному озеру
Индивидуальная экскурсия
4ч
€180
за 1-6 чел.
Пон-воск. в любое время дня
Индивидуальная экскурсия
2ч
€72
за 1-10 чел.
Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль
Узнать всё самое интересное о приморском районе Валенсии на прогулке-квесте
Индивидуальная экскурсия
2ч
€60
за 1-5 чел.
Экскурсия по солнечной Валенсии
Индивидуальная обзорная прогулка по одному из самых популярных испанских городов
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€39
за 1-5 чел.
Валенсия мавританская, иудейская и христианская
Погрузиться в религию и культуру старинного испанского города от Средневековья до наших дней
Индивидуальная экскурсия
4ч
€180
за 1-6 чел.
Пон-воск. в любое время дня
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
90€77
за 1-4 чел.
Секреты Валенсии
Узнать самое любопытное о знаковых местах, понять, чем живет город, и раскрыть характер валенсийцев
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€188
за 1-6 чел.
Вся Валенсия на автомобиле
Познакомиться с современными кварталами и историческим центром города
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Последние отзывы «Экскурсии Валенсии»
- ВВалерия22 октября 2021Хорошая ознакомительная экскурсия с главными достопримечательностями города.
- Отзыв на: Принцесса Валенсия!ААнна19 октября 2021Татьяна прекрасный гид и рассказчик. Несмотря на то, что полцентра перекопано и в ремонтных работах, Татьяна сумела показать красоту Валенсии. Очень хочется теперь неспешно пройтись по музеям, зайти в Шелковую биржу и на центральный рынок. Отличное первое знакомство с городом!
- Отзыв на: Ежедневная прогулка по ВаленсииААнна19 октября 2021Каролина- замечательный гид. Было очень интересно и весело. Чудесно провели время.
- Отзыв на: Ежедневная прогулка по ВаленсииЮЮлия17 октября 2021Валенсия божественна! Ее стоит посетить и не раз и обязательно берите Эксурсии, они себя оправдывают и стоят не дорого. Гид Татьяна очень интересно рассказывала, компетентна во всех вопросах, даже касаемо истории других стран, слушали с открытым ртом:)
- MMarina16 октября 2021Tatjana otlichnyj gid, uznali mnogo novogo i interesnogo!
- Отзыв на: Знакомство с дивной ВаленсиейДДиана13 октября 2021Отлично!
- ААнна12 октября 2021В Валенсии мы впервые, поэтому решили взять экскурсию. Экскурсию проводила Татьяна и если бы я могла поставить 6 из 5, то обязательно бы это сделала. Экскурсия очень интересная! Нас провели по самым знаменитым местам центра Валенсии. Благодаря Татьяне мы узнали много интересного. По Татьяне заметно, что она очень любит свой город, ведь она раскалывала о нем с большой любовью. Захотелось приехать сюда для того чтобы попробовать и увидеть намного больше. Обязательно при возвращении обратимся к Татьяне для того, чтобы продолжить знакомство с этим прекрасным городом.
- Отзыв на: Знакомство с дивной ВаленсиейННаталья11 октября 2021Были в конце сентября на экскурсии с Дмитрием, очень все понравилось: маршрут, рассказ, подача материала. Видно, что Дмитрий давно живет здесь и очень влюблен в Валенсию. Дал очень много полезной информации: какие церкви, выставки, музеи посетить, где поесть, какие сувениры привезти, какие национальные и местные "фишки" попробовать. Огромное спасибо за увлекательную экскурсию! Нам стало понятно, что сюда точно нужно приехать еще раз, а возможно, и не один:))
- ААлександра9 октября 2021Все понравилось)
- ЖЖанна7 октября 2021Татьяна - замечательный гид. Прислушивалась к нашим интересам, ответила на все наши вопросы и провела с нами даже больше времени, чем планировалось:) Благодарим за посещение интересных местечек вместе с историческим объектами ❤