Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с дивной Валенсией
Погрузитесь в историю и культуру Валенсии во время индивидуальной прогулки по её самым значимым местам
Начало: У башни Torres de Serranos
Завтра в 08:00
14 авг в 14:00
от €99 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПодземная река в пещерах Святого Иосифа
Отправьтесь в увлекательное путешествие по подземной реке в пещерах Святого Иосифа. Вас ждут сталактиты, наскальные рисунки и живописные виды Валенсии
Начало: В холле вашего отеля в Валенсии
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от €240 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Валенсия, открой свои тайны
Погрузитесь в мир валенсийских сокровищ: от Шелковой Биржи до вкуса местных деликатесов на Центральном рынке
Начало: На площади de la Virgen
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
€50 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Принцесса Валенсия
Пешеходная экскурсия по историческому центру Валенсии: Чаша Святого Грааля, картины Гойя, узкие улочки и Музей Керамики
Начало: Крепостные ворота Torres de Serranos (возле арки)
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Валенсия: главные достопримечательности Старого города
Откройте тайны Валенсии: от Шёлковой биржи до узкого дома, и узнайте, почему летучая мышь - символ города. Всё это в увлекательной прогулке
Начало: У здания Мэрии
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
от €75 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Старый город и королевские резиденции Валенсии
Прогуляйтесь по историческим улицам Валенсии и узнайте тайны королевских резиденций. История, архитектура и интриги в одном маршруте
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €180 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Валенсию
Валенсия - город с богатой историей и культурой. Полюбуйтесь Кафедральным собором, узнайте тайны Шёлковой биржи и насладитесь атмосферой Центрального рынка
Начало: Возле башен Торрес де Серранос
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся Валенсия за 3,5 часа
Познакомьтесь с Валенсией за 3,5 часа! Увидите башни Серранос, Кафедральный собор и рынок в стиле модерн. Узнайте о местной кухне и традициях
Начало: В любом месте Валенсии
Завтра в 07:00
14 авг в 14:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из глубины веков до наших дней
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры, культуры и искусства
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Эль-Кармен - богемный район Валенсии
Эль-Кармен - это район, где сочетаются старинная архитектура и современное искусство. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте историю Валенсии
Начало: В районе Placa De Tossal
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €100 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
Погрузитесь в мир архитектуры Сантьяго Калатравы в Валенсии. Футуристические сооружения и неповторимый стиль ждут вас
Начало: В Городе искусств и наук
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €75 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город
Проникнуться духом средневековой Куэнки и фантастическими пейзажами Кастильи-Ла-Манчи
Завтра в 08:00
16 авг в 08:00
от €399 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся Валенсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Валенсии: от исторических улочек до футуристических сооружений Города искусств
Начало: В холле вашего отеля в городе Валенсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €240 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Валенсией каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: По Красному маршруту на площади Plaza de la Virgen...
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 авг в 15:15
€40 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук
Откройте для себя Валенсию: средневековый центр, Город искусств и наук, парк Турия. Погрузитесь в историю и архитектуру с индивидуальной экскурсией
Начало: На площади Мэрии (Plaza del Ayuntamiento)
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Римский акведук и прогулка среди скал
Уникальная экскурсия в национальный парк «Разрезанная скала» с захватывающими видами и древним акведуком. Откройте для себя тайны древнего Рима
Завтра в 08:00
14 авг в 14:00
от €280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Валенсией
Погрузитесь в атмосферу Валенсии, выбрав один из двух маршрутов. Откройте для себя тайны города и насладитесь его архитектурой и культурой
Начало: У фонтана Turia на Plaza de la Virgen
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Винная дегустация вслепую и прогулка по модному району
Насладитесь атмосферой района Eixample, узнайте его историю и побывайте на четырёх винных дегустациях в разных местах Валенсии
Начало: На площади Puerta del Mar
11 авг в 19:00
12 авг в 19:00
от €225 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
Погрузитесь в мир валенсийского вина и кавы, прогуляйтесь по средневековым пещерам и насладитесь дегустацией
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Валенсии
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 03:00
10 авг в 00:00
от €60 за всё до 3 чел.
Квест
до 7 чел.
Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Валенсии, где каждый уголок скрывает тайны истории и культуры
Начало: Torres Serranos
24 авг в 11:30
25 авг в 10:00
от €130 за всё до 7 чел.
Квест
до 6 чел.
Загадки древней Валенсии: экскурсия-квест для детей
Познакомиться с историей города через легенды и тайны, выполняя интерактивные задания
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пеньискола и Вилафамес - два замка за 1 день
Средневековые легенды и история кастельонских городков
Завтра в 08:00
16 авг в 08:00
от €340 за всё до 4 чел.
Квест
до 10 чел.
Детская экскурсия-квест «Поиск драконов» в Валенсии
Погрузитесь в средневековую Валенсию, где дети станут настоящими искателями приключений, разгадывая тайны и следуя за драконами
Начало: Plaza del Colegio del Patriarca
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа
Погрузитесь в атмосферу Валенсии и начните говорить по-испански, исследуя её знаменитые достопримечательности
Начало: У Арены для боя быков
24 авг в 09:30
25 авг в 09:30
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешая экскурсия по историческому центру Валенсии
Начало: Башни Торрес де Серранос. Плаца дельс Фурс, Валенс...
Расписание: ежедневно в любое время
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Валенсия: искусство, карнавал и паэлья
Понять, как футуризм и средневековая история уживаются друг с другом, находясь в шаговой доступности
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Валенсии в Аликанте на авто
Аликанте - город с богатой историей и расслабленной атмосферой. Вас ждут виды с крепости Санта-Барбара и прогулка по бульвару Эспланада
Начало: В удобном вам месте
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от €370 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Валенсии - в пещеру Святого Иосифа и замок Сагунто
Приглашаем на уникальное путешествие по историческим и природным жемчужинам Валенсии. Откройте для себя древние руины и загадочные пещеры
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €380 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Валенсия - первое знакомство
Проникнуться богатой историей и яркой современной жизнью города на обзорной экскурсии
Начало: Около башен Серранос
25 авг в 09:30
26 авг в 09:30
от €150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
М
Очень познавательная экскурсия про историю культуру, традиции, интересные факты. помимо этого Дмитрий подсказал вкусные ресторанчики и кафе. Вы воспользовались рекомендаций и были довольны. Рекомендую
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В
Все в восторге от экскурсии.
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А
Отличная, сбалансированная экскурсия!
С одной, стороны насыщенная, но не перегруженная. Дмитрий увлекает рассказом и делает это юмором. С посещением необычных, не
С одной, стороны насыщенная, но не перегруженная. Дмитрий увлекает рассказом и делает это юмором. С посещением необычных, не
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впечатления самые прекрасные. Татьяна интересный рассказчик. много исторической информации. Сиарый город великолепен. Принцесса Валенсия поражает архитектурой стилями. Маршрут интересный. На все вопросы получила ответ от Татьяны. спасибо огромное. есть желание вернуться в этот зеленый город.
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2 часа прошли незаметно, было очень интересно
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А
Хотим искренне поблагодарить Яну за увлекательную экскурсию! Мы были в Валенсии в рамках круиза по средиземноморью, и позади уже было
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Сегодня были на экскурсии с Татьяной. Это было невероятное приключение, интересное не только моему сыну 14 лет, но и мне
+4
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m
Большое спасибо Михаилу за интересную экскурсию по историческому центру Валенсии со множеством исторических подробностей.
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Хотим оставить самые тёплые слова благодарности гиду Александре! Мы с женой остались под большим впечатлением от экскурсии по Валенсии.
Экскурсия прошла
Экскурсия прошла
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Э
Если хотите по-настоящему познакомиться с Валенсией — выбирайте экскурсию с Михаилом. Интересно, содержательно и без перегруза фактами. И что не менее важно — Михаил очень приятный человек, поэтому экскурсия проходит как прогулка с хорошим знакомым. Очень рекомендуем!
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Всего 1342 отзыва в Валенсии
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Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии
Самые популярные экскурсии в Валенсии
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Валенсия ждет вас! Откройте для себя её богатую историю, уникальную архитектуру и живописные улицы во время экскурсий, которые раскроют все тайны города. Изучите старинный центр, восхититесь современными достопримечательностями и насладитесь местной кухней. Наши экскурсии по Валенсии созданы, чтобы вы могли увидеть лучшее, что может предложить этот чарующий город. Прочитайте отзывы, выберите экскурсию, которая говорит вашему сердцу, и бронируйте незабываемое приключение уже сегодня!