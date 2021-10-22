Экскурсии Валенсии

Все экскурсии в Валенсии

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Валенсии – доступно 34 экскурсии на 2021 год, 546 ⭐ отзывов, цены от €20. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Валенсии почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Узнай Валенсию
25
за 1 чел.
Узнай Валенсию
Каждый день в 10:30 и 15:15
Тур в морской порт Валенсии на сегвеях
Индивидуальный тур
65
за 1 чел.
Тур в морской порт Валенсии на сегвеях
каждый день с 9:30 до 20:00
Валенсия, открой свои тайны
4.9
26
20
за 1 чел.
Валенсия, открой свои тайны
Мусульманское прошлое, христианские памятники и испанские деликатесы на обзорной экскурсии
ежедневно в 10:30
Между историей и тайной
87
за 1 чел.
Между историей и тайной
По пятницам в 9:00
Знакомство с дивной Валенсией
Индивидуальная экскурсия
5
177
2ч 30м
75
за 1-5 чел.
Знакомство с дивной Валенсией
Главные достопримечательности, традиции и культура Валенсии на обзорной прогулке
Экскурсии на винодельни Рекены
Индивидуальная экскурсия
200
за 1-4 чел.
Экскурсии на винодельни Рекены
по договоренности
Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа
Индивидуальная экскурсия
5
24
92
за 1-6 чел.
Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа
Прочувствовать жизнь города и пообщаться с его жителями по-испански на обзорной прогулке
Обзорная экскурсия по Валенсии
150
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Валенсии
Принцесса Валенсия!
Индивидуальная экскурсия
4.9
94
120
за 1-8 чел.
Принцесса Валенсия!
Захватывающие легенды, чудесные достопримечательности и изысканная гастрономия —на обзорной прогулке
Обзорная пешая экскурсия по историческому центру Валенсии
Индивидуальная экскурсия
5
2
79
за 1-8 чел.
Обзорная пешая экскурсия по историческому центру Валенсии
ежедневно
Ежедневная прогулка по Валенсии
4.8
22
20
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Валенсии
Узнать и полюбить город за 2 часа
ежедневно в 15:00
Винная симфония
87
за 1 чел.
Винная симфония
Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии
Индивидуальный квест
4.9
120
78
за 1-8 чел.
Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии
Нескучная экскурсия по must-see местам, в которой вы — главное действующее лицо
Буньоль: замок и природный заповедный парк
67
за 1 чел.
Буньоль: замок и природный заповедный парк
Средневековый замок в центре города, живописные парки, концертный зал, высеченный в скале, волшебный...
Валенсия и шедевры модерна
Индивидуальная экскурсия
5
3
1ч 30м
39
за 1-5 чел.
Валенсия и шедевры модерна
Погулять по самым красивым улицам города, увидеть причудливые дома и услышать истории их владельцев
Валенсия для туристов с круиза или для тех, кто в городе ненадолго
Индивидуальная экскурсия
120
за 1-4 чел.
Валенсия для туристов с круиза или для тех, кто в городе ненадолго
За несколько часов я познакомлю вас с основными достопримечательностями Валенсии - как популярными, так...
по договоренности
Пираты, паэлья на дровах и озеро Альбуфера!
Индивидуальная экскурсия
4.7
3
5ч 30м
155
за 1-4 чел.
Пираты, паэлья на дровах и озеро Альбуфера!
Посетить пиратский музей, попробовать настоящую паэлью и прокатиться на лодке по живописному озеру
Пещеры Святого Иосифа и путешествие на лодке по подземной реке
Индивидуальная экскурсия
180
за 1-6 чел.
Пещеры Святого Иосифа и путешествие на лодке по подземной реке
Пон-воск. в любое время дня
Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль
Индивидуальная экскурсия
5
3
72
за 1-10 чел.
Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль
Узнать всё самое интересное о приморском районе Валенсии на прогулке-квесте
Экскурсия по солнечной Валенсии
Индивидуальная экскурсия
60
за 1-5 чел.
Экскурсия по солнечной Валенсии
Индивидуальная обзорная прогулка по одному из самых популярных испанских городов
По договоренности
Валенсия мавританская, иудейская и христианская
Индивидуальная экскурсия
5
3
1ч 30м
39
за 1-5 чел.
Валенсия мавританская, иудейская и христианская
Погрузиться в религию и культуру старинного испанского города от Средневековья до наших дней
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия "Вся Валенсия"
Индивидуальная экскурсия
180
за 1-6 чел.
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия "Вся Валенсия"
Пон-воск. в любое время дня
Секреты Валенсии
Индивидуальная экскурсия
5
1
2ч 30м
90
77
за 1-4 чел.
Секреты Валенсии
Узнать самое любопытное о знаковых местах, понять, чем живет город, и раскрыть характер валенсийцев
Вся Валенсия на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
5
3
3ч 30м
188
за 1-6 чел.
Вся Валенсия на автомобиле
Познакомиться с современными кварталами и историческим центром города

Последние отзывы «Экскурсии Валенсии»

  • Отзыв на: Валенсия, открой свои тайны
    В
    Валерия
    22 октября 2021
    4
    Хорошая ознакомительная экскурсия с главными достопримечательностями города.
  • Отзыв на: Принцесса Валенсия!
    А
    Анна
    19 октября 2021
    5
    Татьяна прекрасный гид и рассказчик. Несмотря на то, что полцентра перекопано и в ремонтных работах, Татьяна сумела показать красоту Валенсии. Очень хочется теперь неспешно пройтись по музеям, зайти в Шелковую биржу и на центральный рынок. Отличное первое знакомство с городом!
  • Отзыв на: Ежедневная прогулка по Валенсии
    А
    Анна
    19 октября 2021
    4
    Каролина- замечательный гид. Было очень интересно и весело. Чудесно провели время.
  • Отзыв на: Ежедневная прогулка по Валенсии
    Ю
    Юлия
    17 октября 2021
    5
    Валенсия божественна! Ее стоит посетить и не раз и обязательно берите Эксурсии, они себя оправдывают и стоят не дорого. Гид Татьяна очень интересно рассказывала, компетентна во всех вопросах, даже касаемо истории других стран, слушали с открытым ртом:)
  • Отзыв на: Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа
    M
    Marina
    16 октября 2021
    5
    Tatjana otlichnyj gid, uznali mnogo novogo i interesnogo!
  • Отзыв на: Знакомство с дивной Валенсией
    Д
    Диана
    13 октября 2021
    5
    Отлично!
  • Отзыв на: Валенсия, открой свои тайны
    А
    Анна
    12 октября 2021
    5
    В Валенсии мы впервые, поэтому решили взять экскурсию. Экскурсию проводила Татьяна и если бы я могла поставить 6 из 5, то обязательно бы это сделала. Экскурсия очень интересная! Нас провели по самым знаменитым местам центра Валенсии. Благодаря Татьяне мы узнали много интересного. По Татьяне заметно, что она очень любит свой город, ведь она раскалывала о нем с большой любовью. Захотелось приехать сюда для того чтобы попробовать и увидеть намного больше. Обязательно при возвращении обратимся к Татьяне для того, чтобы продолжить знакомство с этим прекрасным городом.
  • Отзыв на: Знакомство с дивной Валенсией
    Н
    Наталья
    11 октября 2021
    5
    Были в конце сентября на экскурсии с Дмитрием, очень все понравилось: маршрут, рассказ, подача материала. Видно, что Дмитрий давно живет здесь и очень влюблен в Валенсию. Дал очень много полезной информации: какие церкви, выставки, музеи посетить, где поесть, какие сувениры привезти, какие национальные и местные "фишки" попробовать. Огромное спасибо за увлекательную экскурсию! Нам стало понятно, что сюда точно нужно приехать еще раз, а возможно, и не один:))
  • Отзыв на: Валенсия, открой свои тайны
    А
    Александра
    9 октября 2021
    5
    Все понравилось)
  • Отзыв на: Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа
    Ж
    Жанна
    7 октября 2021
    5
    Татьяна - замечательный гид. Прислушивалась к нашим интересам, ответила на все наши вопросы и провела с нами даже больше времени, чем планировалось:) Благодарим за посещение интересных местечек вместе с историческим объектами ❤
🇪🇸