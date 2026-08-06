читать дальше уменьшить с подругой 🥰 Столько всего полезного узнали в такой увлекательной подаче, чтобы даже не заметили как пролетели 3 часа.

Татьяна прекрасный гид и с такой любовью рассказывает о Валенсии, что мне захотелось вернуться в этот город снова ♥️



Обязательно познакомьтесь с Валенсией, выбрав эту экскурсию.

Сегодня были на экскурсии с Татьяной. Это было невероятное приключение, интересное не только моему сыну 14 лет, но и мне