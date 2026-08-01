Найдено 1 экскурсия в Альгеро на русском языке, цена €350. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На машине 8 часов 1 отзыв Индивидуальная до 8 чел. Альгеро: старый город, Охотничий мыс и гроты Нептуна Восхитительная архитектура, природные диковинки и невероятные виды западного побережья Сардинии от €350 за всё до 8 чел.

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