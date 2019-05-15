Все экскурсии в Альгеро
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Альгеро – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €120. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Альгеро почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
8ч
€120
за 1 чел.
Альгеро: старый город, Охотничий мыс и гроты Нептуна
Восхитительная архитектура, природные диковинки и невероятные виды западного побережья Сардинии
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-10 чел.
Коралловый Альгеро
Познакомиться с каталонским прошлым города и увидеть великолепие его архитектуры
Индивидуальная экскурсия
8ч
€500
за 1-7 чел.
Ривьера в Альгеро
Маленькая Барселона, колорит Сардинии и коралловое изобилие — на прогулке по старинному городку
Последние отзывы «Экскурсии Альгеро»
- AAndrei15 мая 2019Андрей не только хороший гид, но и замечательный человек и помощник. Чувствовали себя на экскурсии, словно дома. Ничто не беспокоило, было настоящее путешествие с комфортом и интересом. Узнали о Сардинии и об Альгеро много и общей информации, и тонкостей. Прекрасный остров, особенный быт людей, исторические и природные красоты. Настоятельно рекомендую отправиться в поездку именно с этим гидом. Не пожалеете!