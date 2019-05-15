Что вас ожидает

Посещение мыса Капо Качча

На катере или автомобиле — в зависимости от вашего желания — мы отправимся прямиком к Охотничьему мысу, или, как называют его здесь — Капо Качча. Оказавшись прямо у грота или спустившись по лестнице, наслаждаясь потрясающими видами, вы отправитесь прямиком в «пасть» к гротам Нептуна. Это настоящее чудо природы — паутина коридоров, сформированных сталактитами и сталагмитами. Здесь местный гид обязательно расскажет вам, как и когда образовались гроты, а также историю их названия, и вы не пропустите ни одного живописного уголка. Поверьте, это стоит увидеть!

Прогулка по «маленькой Барселоне»

А далее вы посетите центр Альгеро. Вам встретятся узкие улочки, церкви с яркими куполами, нарядные дворцы и смотровые площадки на вершинах башен. И бесчисленное количество магазинчиков, торгующих украшениями из «живых камней» — местных особо ценных кораллов удивительной окраски. Вы узнаете, сколько переняли жители Альгеро от испанцев — в культуре, традициях и языке. А в свободное время погуляете среди архитектурных памятников, разгадав ещё одно из прозвищ города, заглянете в бутик выходца из Альгеро, знаменитого модельера Антонио Марраса, и пообедаете в одном из ресторанов города, где подают отменные блюда из рыбы.