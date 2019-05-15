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  3. Альгеро: старый город, Охотничий мыс и гроты Нептуна

Восхитительная архитектура, природные диковинки и невероятные виды западного побережья Сардинии

Андрей
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Андрей – представитель гидов
Три прозвища Альгеро как нельзя лучше отражают впечатление о нём.

«Коралловый город» говорит об особых кроваво-красных кораллах, которыми пестрят уличные лавки, секрет имени «город света» кроется в его необычной архитектуре, а «маленькая Барселона» отражает дух и историю Альгеро.

Все эти грани вы рассмотрите на экскурсии, а перед этим — заглянете в живописные и величественные гроты Нептуна на мысе Капо Качча.
120 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Альгеро: старый город, Охотничий мыс и гроты Нептуна
Альгеро: старый город, Охотничий мыс и гроты Нептуна

Что вас ожидает

Посещение мыса Капо Качча
На катере или автомобиле — в зависимости от вашего желания — мы отправимся прямиком к Охотничьему мысу, или, как называют его здесь — Капо Качча. Оказавшись прямо у грота или спустившись по лестнице, наслаждаясь потрясающими видами, вы отправитесь прямиком в «пасть» к гротам Нептуна. Это настоящее чудо природы — паутина коридоров, сформированных сталактитами и сталагмитами. Здесь местный гид обязательно расскажет вам, как и когда образовались гроты, а также историю их названия, и вы не пропустите ни одного живописного уголка. Поверьте, это стоит увидеть!

Прогулка по «маленькой Барселоне»
А далее вы посетите центр Альгеро. Вам встретятся узкие улочки, церкви с яркими куполами, нарядные дворцы и смотровые площадки на вершинах башен. И бесчисленное количество магазинчиков, торгующих украшениями из «живых камней» — местных особо ценных кораллов удивительной окраски. Вы узнаете, сколько переняли жители Альгеро от испанцев — в культуре, традициях и языке. А в свободное время погуляете среди архитектурных памятников, разгадав ещё одно из прозвищ города, заглянете в бутик выходца из Альгеро, знаменитого модельера Антонио Марраса, и пообедаете в одном из ресторанов города, где подают отменные блюда из рыбы.

Организационные детали

Обед и трансфер на катере или автомобиле оплачиваются отдельно. Информацию о трансфере уточняйте при бронировании.

Альгеро: старый город, Охотничий мыс и гроты Нептуна
Альгеро: старый город, Охотничий мыс и гроты Нептуна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Меня зовут Андрей, 10 лет я живу на Сардинии. За эти годы я не только полюбил, но и отлично изучил остров. Я являюсь лицензированным гидом на Сардинии, вместе с командой единомышленников провожу интересные экскурсии, оказываю услуги по бронированию отелей, аренде вилл и апартаментов, яхт и автомобилей. Доверьте мне ваши заботы и наслаждайтесь отдыхом!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

15 мая 2019
Андрей не только хороший гид, но и замечательный человек и помощник. Чувствовали себя на экскурсии, словно дома. Ничто не беспокоило, было настоящее путешествие с комфортом и интересом. Узнали о Сардинии и об Альгеро много и общей информации, и тонкостей. Прекрасный остров, особенный быт людей, исторические и природные красоты. Настоятельно рекомендую отправиться в поездку именно с этим гидом. Не пожалеете!

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Ривьера в АльгероРивьера в АльгероРивьера в Альгеро
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Такое название нашей прогулке я дала не случайно — город Альгеро называют «коралловой ривьерой» побережья Сардинии. И потому на улочках этого старинного города вы утонете в изобилии изделий из кораллов. А вот кому, когда и почему стоит носить эти камни, я расскажу вам при встрече.

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