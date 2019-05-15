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Альгеро: старый город, Охотничий мыс и гроты Нептуна

Восхитительная архитектура, природные диковинки и невероятные виды западного побережья Сардинии
Три прозвища Альгеро как нельзя лучше отражают впечатление о нём.

«Коралловый город» говорит об особых кроваво-красных кораллах, которыми пестрят уличные лавки, секрет имени «город света» кроется в его необычной архитектуре, а «маленькая Барселона» отражает дух и историю Альгеро.

Все эти грани вы рассмотрите на экскурсии, а перед этим — заглянете в живописные и величественные гроты Нептуна на мысе Капо Качча.
5
1 отзыв
Альгеро: старый город, Охотничий мыс и гроты Нептуна
Альгеро: старый город, Охотничий мыс и гроты Нептуна
Альгеро: старый город, Охотничий мыс и гроты Нептуна

Описание экскурсии

Посещение мыса Капо Качча

На катере или автомобиле — в зависимости от вашего желания — мы отправимся прямиком к Охотничьему мысу, или, как называют его здесь — Капо Качча. Оказавшись прямо у грота или спустившись по лестнице, наслаждаясь потрясающими видами, вы отправитесь прямиком в «пасть» к гротам Нептуна. Это настоящее чудо природы — паутина коридоров, сформированных сталактитами и сталагмитами. Здесь местный гид обязательно расскажет вам, как и когда образовались гроты, а также историю их названия, и вы не пропустите ни одного живописного уголка. Поверьте, это стоит увидеть!

Прогулка по «маленькой Барселоне»

А далее вы посетите центр Альгеро. Вам встретятся узкие улочки, церкви с яркими куполами, нарядные дворцы и смотровые площадки на вершинах башен. И бесчисленное количество магазинчиков, торгующих украшениями из «живых камней» — местных особо ценных кораллов удивительной окраски. Вы узнаете, сколько переняли жители Альгеро от испанцев — в культуре, традициях и языке. А в свободное время погуляете среди архитектурных памятников, разгадав ещё одно из прозвищ города, заглянете в бутик выходца из Альгеро, знаменитого модельера Антонио Марраса, и пообедаете в одном из ресторанов города, где подают отменные блюда из рыбы.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются транспортные расходы — €290 (для отдыхающих в районе Коста Смеральда)
  • Вход в пещеру — €18 за чел.

Учитывайте, что для возвращения на машине с гидом вам будет необходимо подняться по лестнице в почти 600 ступеней

  • Обратно при желании можно добраться на катере. Оплачивается дополнительно — € за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Альгеро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 150 туристов
Меня зовут Андрей, 10 лет я живу на Сардинии. За эти годы я не только полюбил, но и отлично изучил остров. Я являюсь лицензированным гидом на Сардинии, вместе с командой единомышленников провожу интересные экскурсии, оказываю услуги по бронированию отелей, аренде вилл и апартаментов, яхт и автомобилей. Доверьте мне ваши заботы и наслаждайтесь отдыхом!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Андрей не только хороший гид, но и замечательный человек и помощник. Чувствовали себя на экскурсии, словно дома. Ничто не беспокоило, было настоящее путешествие с комфортом и интересом. Узнали о Сардинии и об Альгеро много и общей информации, и тонкостей. Прекрасный остров, особенный быт людей, исторические и природные красоты. Настоятельно рекомендую отправиться в поездку именно с этим гидом. Не пожалеете!
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от €350 за экскурсию