Вместо 5-часового спуска по Белой Долине (Vallée Blanche) на лыжах можно пролететь над ней на параплане всего за 1 час.
Подготовка к полету занимает несколько минут — на пассажира одевают ремни, шлем и проводят краткий инструктаж, затем гид-пилот прицепляет пассажира к себе и к параплану.
Для взлета достаточно пробежать всего несколько шагов, а порой даже просто пройти их — все зависит от силы и направления ветра. Параплан очень мягко отрывает пассажиров от земли, что даже не замечаешь момент когда оказываешься в небе.
Приземление на специальную воздушную подушку очень мягкое, практически не ощутимое и полностью контролируется пилотом.
Полеты возможны круглый год.
Необходима теплая спортивная одежда, т. к. полет начинается на высоте 3800 м.
Полет возможен круглый год в хорошую погоду.