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Полеты на параплане в Белой Долине

Спутник А.
Спутник А. – Гид из Аосты
Полеты на параплане в Белой Долине
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €481.3 за человека

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Полеты на параплане в Белой Долине
Вместо 5-часового спуска по Белой Долине (Vallée Blanche) на лыжах можно пролететь над ней на параплане всего за 1 час.
Подготовка к полету занимает несколько минут — на пассажира одевают ремни, шлем и проводят краткий инструктаж, затем гид-пилот прицепляет пассажира к себе и к параплану.
Для взлета достаточно пробежать всего несколько шагов, а порой даже просто пройти их — все зависит от силы и направления ветра. Параплан очень мягко отрывает пассажиров от земли, что даже не замечаешь момент когда оказываешься в небе.
Приземление на специальную воздушную подушку очень мягкое, практически не ощутимое и полностью контролируется пилотом.
Полеты возможны круглый год.
Необходима теплая спортивная одежда, т. к. полет начинается на высоте 3800 м.
Полет возможен круглый год в хорошую погоду.
Что входит
  • полет с гидом в тандеме
  • подъемник
  • трансфер в Шамони из Аосты или Курмайора туда/обратно.
Что не входит
  • спортивная одежда
  • питание
Начало и место завершения
🚩 после бронирования

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник А.
Спутник А.
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