Вместо 5-часового спуска по Белой Долине (Vallée Blanche) на лыжах можно пролететь над ней на параплане всего за 1 час.

Подготовка к полету занимает несколько минут — на пассажира одевают ремни, шлем и проводят краткий инструктаж, затем гид-пилот прицепляет пассажира к себе и к параплану.

Для взлета достаточно пробежать всего несколько шагов, а порой даже просто пройти их — все зависит от силы и направления ветра. Параплан очень мягко отрывает пассажиров от земли, что даже не замечаешь момент когда оказываешься в небе.

Приземление на специальную воздушную подушку очень мягкое, практически не ощутимое и полностью контролируется пилотом.

Полеты возможны круглый год.

Необходима теплая спортивная одежда, т. к. полет начинается на высоте 3800 м.

Полет возможен круглый год в хорошую погоду.