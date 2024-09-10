Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Я живу на севере Италии более 10 лет и знаю множество рынков в городках, куда редко заглядывают туристы. В таких местах можно найти винтажные вещи в отличном состоянии и по приятной цене. Если вы — ценитель итальянского искусства и любитель старины, нам по пути.



Я отвезу вас на аутентичные ярмарки, где мы отыщем настоящие сокровища и сумеем договориться о скидке.