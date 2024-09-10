Я живу на севере Италии более 10 лет и знаю множество рынков в городках, куда редко заглядывают туристы. В таких местах можно найти винтажные вещи в отличном состоянии и по приятной цене. Если вы — ценитель итальянского искусства и любитель старины, нам по пути.
Я отвезу вас на аутентичные ярмарки, где мы отыщем настоящие сокровища и сумеем договориться о скидке.
Я отвезу вас на аутентичные ярмарки, где мы отыщем настоящие сокровища и сумеем договориться о скидке.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы встретимся в условленном месте и отправимся на те ярмарки и рынки, что будут работать в это время в Ломбардии и Пьемонте — их список огромен и меняется каждый сезон.
- Количество посещаемых рынков и антикварных магазинчиков будет зависеть от ваших потребностей. Кто-то ищет вещи одного типа — мебель, предметы декора или бижутерию. Кто-то хочет прокатится по рынкам и приобрести то, за что зацепится взгляд. Скажем, люстру в виде гриба или зеркало треугольной формы — вольные поиски непредсказуемы, тем и интересны!
- Во время поездки будем обсуждать ярмарочные сокровища, нюансы, на которые стоит обратить внимание при покупке винтажа и способы сбить цену. А также поговорим на любые интересующие вас темы — от истории посещаемых мест до сложившегося здесь уклада жизни.
- На любой ярмарке/рынке я окажу вам языковую помощь, покажу самые «рыбные» места и помогу отыскать именно те вещи, о которых вы мечтаете. А также дам рекомендации по местным заведениям, если вы захотите пообедать.
Время работы антикварных ярмарок и магазинов
- Ярмарки, как правило, проходят по выходным, поэтому путешествие по ним лучше планировать на субботу или воскресенье.
- Многие антикварные магазины работают 6 дней в неделю, в основном с 9:30 до 12:30 и с 15:30 до 19:30 (время может незначительно меняться). Выходной день — либо воскресенье, либо понедельник.
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер из Ароны на комфортабельном автомобиле Hyundai, услуги гида.
- Возможен трансфер из Милана, Турина, Новары и других близлежащих городов — доплата €30.
- Обед в ресторане (по желанию) оплачивается вами самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Ароне
Более 10 лет я живу и работаю на севере Италии. У меня есть обширный опыт коммуникации с очень разными людьми. Люблю русскоговорящих путешественников за их активность, любопытство и любовь кЗадать вопрос