Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Кортина д'Ампеццо и обзорная экскурсия по Доломитовым Альпам

Гид S.
Гид S. – Гид из Бассано деля Граппы
Кортина д'Ампеццо и обзорная экскурсия по Доломитовым Альпам
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €375 за человека

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Кортина д'Ампеццо и обзорная экскурсия по Доломитовым Альпам
Кортина д'Ампеццо и обзорная экскурсия по Доломитовым Альпам
Для любителей гор ⛰️ предлагаю поездку в горы Доломиты (Беллуно, Кортина Дампеццо, Фальцарего, озеро Мизурина, Сан Кандидо) от 1 до 3-х дней летом и зимой для любителей активного отдыха и от 3–7 дней зимой (для тех, кто катается на лыжах).
Более 60 миллионов лет существует горный массив Альпийских гор под названием Доломиты. Он покрыт разнообразными коралловыми образованиями, что придаёт горам оранжево-розовый оттенок в лучах солнечного восхода или заката. Именно здесь добывают знаменитый итальянский мрамор. Доломиты находятся под охраной ЮНЕСКО.
Первая остановка — Беллуно/Belluno (столица провинции Беллуно).
Вторая остановка — самый известный горно-лыжный куррорт в Доломитовых Альпах провинции Беллуно — Кортина д’Ампеццо (Cortina d’Ampezzo). Зимой это одно из самых излюбленных мест местных VIP. Рядом с Кортиной находится канатный подъёмник Фальцарего на г. Лагацуой с высоты 2. 117 м до 2. 792 м с незабываемой панорамой на Доломиты со смотровой площадки и посещением ресторана с местной тирольской кухней.
В 30 минутах от Кортины д’Ампеццо, в окружении гор находится одно из самых живописных горных озёр в Доломитах — озеро Мизурина (Misurina). Летом там можно проехаться на туристическом вагончике вокруг озера или покататься на водном велосипеде 🚲 ближе к границе с Австрией (в 45 — 60 мин. от Кортины) в долине Альта Пустерия находится ещё один живописный городок — Сан-Кандидо (San Candido). Летом там открыта трасса боб-карт и заповедник со зверями. Для детей будет интересен также местный аква-парк (крытый).
По желанию помогу организовать и провести как однодневную ознакомительную поездку в горы на моей машине, так и отдых в гостинице или апартаменте. Для небольших групп помогу с организацией транспорта.
Начало и место завершения
🚩 Bassano del Grappa
Кортина д'Ампеццо и обзорная экскурсия по Доломитовым Альпам
Кортина д'Ампеццо и обзорная экскурсия по Доломитовым Альпам
Кортина д'Ампеццо и обзорная экскурсия по Доломитовым Альпам
Кортина д'Ампеццо и обзорная экскурсия по Доломитовым Альпам
Кортина д'Ампеццо и обзорная экскурсия по Доломитовым Альпам
Кортина д'Ампеццо и обзорная экскурсия по Доломитовым Альпам
Кортина д'Ампеццо и обзорная экскурсия по Доломитовым Альпам

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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