Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Для любителей гор ⛰️ предлагаю поездку в горы Доломиты (Беллуно, Кортина Дампеццо, Фальцарего, озеро Мизурина, Сан Кандидо) от 1 до 3-х дней летом и зимой для любителей активного отдыха и от 3–7 дней зимой (для тех, кто катается на лыжах).

Более 60 миллионов лет существует горный массив Альпийских гор под названием Доломиты. Он покрыт разнообразными коралловыми образованиями, что придаёт горам оранжево-розовый оттенок в лучах солнечного восхода или заката. Именно здесь добывают знаменитый итальянский мрамор. Доломиты находятся под охраной ЮНЕСКО.

Первая остановка — Беллуно/Belluno (столица провинции Беллуно).

Вторая остановка — самый известный горно-лыжный куррорт в Доломитовых Альпах провинции Беллуно — Кортина д’Ампеццо (Cortina d’Ampezzo). Зимой это одно из самых излюбленных мест местных VIP. Рядом с Кортиной находится канатный подъёмник Фальцарего на г. Лагацуой с высоты 2. 117 м до 2. 792 м с незабываемой панорамой на Доломиты со смотровой площадки и посещением ресторана с местной тирольской кухней.

В 30 минутах от Кортины д’Ампеццо, в окружении гор находится одно из самых живописных горных озёр в Доломитах — озеро Мизурина (Misurina). Летом там можно проехаться на туристическом вагончике вокруг озера или покататься на водном велосипеде 🚲 ближе к границе с Австрией (в 45 — 60 мин. от Кортины) в долине Альта Пустерия находится ещё один живописный городок — Сан-Кандидо (San Candido). Летом там открыта трасса боб-карт и заповедник со зверями. Для детей будет интересен также местный аква-парк (крытый).

По желанию помогу организовать и провести как однодневную ознакомительную поездку в горы на моей машине, так и отдых в гостинице или апартаменте. Для небольших групп помогу с организацией транспорта.