Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Для любителей активного отдыха на море 🌊 предлагаю Лидо ди Езоло под Венецией.

Лидо ди Езоло — это огромная цепь отелей, ресторанов и магазинов вдоль 15-и километрового пляжа. Основная часть гостиниц имеет свои сектора на пляже с лежаками и зонтиками, стоимость аренды которых обычно входит в стоимость проживания в гостинице. Во многих крупных гостиницах обычно есть специально организованные развлечения для детей.

Из других местных развлечений для семей с детьми: есть аквариум (Sealife), выставка акул и морских рыб, бабочек, жуков, насекомых и пр. В нескольких км от Лидо ди Езоло находится самый крупный на всём побережье провинции Венеция аквапарк — Acqualandia. Программа посещения парка обычно рассчитана на 1 день и включает также несколько шоу, которые каждый год меняются (цирковое, с попугаями, «Питер Пан», шоу с акробатами и пр. ).

Если вы попадёте на побережье в августе, то 15 августа, в национальный праздник успения — феррагосто, у Вас будет возможность увидеть всевозможные празднования с концертами и салютом.

Кроме местных развлечений в Лидо ди Езоло и просто отдыха на пляже предлагаю выездные туры:

1. На морском кораблике до Венеции с прогулкой по городу и обратно.

2. Поездка в г. Бассано дель Граппа (см. отдельную информацию).

3. Поездка в г. Конельяно, дегустация просекко, посещение замка Кастельбрандо (см. отдельную информацию).

4. Поездка в Маранелло и Сант-Агата Болоньезе (музеи феррари и ламборгини) — см. отдельную информацию.

5. Поездка в г. Тревизо (см. отдельную информацию).

6. Шоппинг тур в аутлетах Новента ди Пьяве, вблизи от Лидо ди Езоло (см. отдельную информацию).

В зависимости от Ваших интересов помогу Вам составить программу Вашего активного отпуска на море. Жду Ваших заявок!