Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Лидо ди Езоло — активный отдых

Гид S.
Гид S. – Гид из Бассано деля Граппы
Лидо ди Езоло — активный отдых
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 120 часов
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €268 за человека

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Лидо ди Езоло — активный отдых
Лидо ди Езоло — активный отдых
Для любителей активного отдыха на море 🌊 предлагаю Лидо ди Езоло под Венецией.
Лидо ди Езоло — это огромная цепь отелей, ресторанов и магазинов вдоль 15-и километрового пляжа. Основная часть гостиниц имеет свои сектора на пляже с лежаками и зонтиками, стоимость аренды которых обычно входит в стоимость проживания в гостинице. Во многих крупных гостиницах обычно есть специально организованные развлечения для детей.
Из других местных развлечений для семей с детьми: есть аквариум (Sealife), выставка акул и морских рыб, бабочек, жуков, насекомых и пр. В нескольких км от Лидо ди Езоло находится самый крупный на всём побережье провинции Венеция аквапарк — Acqualandia. Программа посещения парка обычно рассчитана на 1 день и включает также несколько шоу, которые каждый год меняются (цирковое, с попугаями, «Питер Пан», шоу с акробатами и пр. ).
Если вы попадёте на побережье в августе, то 15 августа, в национальный праздник успения — феррагосто, у Вас будет возможность увидеть всевозможные празднования с концертами и салютом.

Кроме местных развлечений в Лидо ди Езоло и просто отдыха на пляже предлагаю выездные туры:

  • 1. На морском кораблике до Венеции с прогулкой по городу и обратно.
  • 2. Поездка в г. Бассано дель Граппа (см. отдельную информацию).
  • 3. Поездка в г. Конельяно, дегустация просекко, посещение замка Кастельбрандо (см. отдельную информацию).
  • 4. Поездка в Маранелло и Сант-Агата Болоньезе (музеи феррари и ламборгини) — см. отдельную информацию.
  • 5. Поездка в г. Тревизо (см. отдельную информацию).
  • 6. Шоппинг тур в аутлетах Новента ди Пьяве, вблизи от Лидо ди Езоло (см. отдельную информацию).
В зависимости от Ваших интересов помогу Вам составить программу Вашего активного отпуска на море. Жду Ваших заявок!
Начало и место завершения
🚩 Bassano del Grappa
Лидо ди Езоло — активный отдых
Лидо ди Езоло — активный отдых
Лидо ди Езоло — активный отдых
Лидо ди Езоло — активный отдых
Лидо ди Езоло — активный отдых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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