Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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На покупку мехов, шуб и изделий из кожи от производителей...

Гид S.
Гид S. – Гид из Бассано деля Граппы
На покупку мехов, шуб и изделий из кожи от производителей...
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €128 за человека

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На покупку мехов, шуб и изделий из кожи от производителей...
На покупку мехов, шуб и изделий из кожи от производителей...
Для тех, кто ищет шубу или куртку/пальто из кожи или аксессуары, помогу организовать поездку к производителю меховых изделий для женщин и мужчин (в 30-40 км от Венеции), отвезу вас туда от Вашей гостиницы в Венеции, Лидо ди Езоло или Тревизо и обратно, и помогу выбрать или заказать нужную модель.
В шоу-руме Вам помогут подобрать уже готовую шубу или изделие из кожи. Если Вы приехали на отдых на 10-15 дней, то за это время Вам могут сшить на заказ пальто или куртку из кожи за время Вашего пребывания у моря 🌊. Если вам нужны будут небольшие услуги (например, изменить длину рукава), вам это сделают на месте.
Начало и место завершения
🚩 Bassano del Grappa
На покупку мехов, шуб и изделий из кожи от производителей...
На покупку мехов, шуб и изделий из кожи от производителей...
На покупку мехов, шуб и изделий из кожи от производителей...
На покупку мехов, шуб и изделий из кожи от производителей...
На покупку мехов, шуб и изделий из кожи от производителей...
На покупку мехов, шуб и изделий из кожи от производителей...
На покупку мехов, шуб и изделий из кожи от производителей...
На покупку мехов, шуб и изделий из кожи от производителей...

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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