Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Для тех, кто ищет шубу или куртку/пальто из кожи или аксессуары, помогу организовать поездку к производителю меховых изделий для женщин и мужчин (в 30-40 км от Венеции), отвезу вас туда от Вашей гостиницы в Венеции, Лидо ди Езоло или Тревизо и обратно, и помогу выбрать или заказать нужную модель.

В шоу-руме Вам помогут подобрать уже готовую шубу или изделие из кожи. Если Вы приехали на отдых на 10-15 дней, то за это время Вам могут сшить на заказ пальто или куртку из кожи за время Вашего пребывания у моря 🌊. Если вам нужны будут небольшие услуги (например, изменить длину рукава), вам это сделают на месте.