Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Поездка в Тревизо

Гид S.
Гид S. – Гид из Бассано деля Граппы
Поездка в Тревизо
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €160 за человека

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Поездка в Тревизо
Поездка в Тревизо

Для любителей средневековых городов:

  • Предлагаю посетить Тревизо (население — 83 тыс. ) — столицу одноимённой провинции Италии (регион Венето). Город 🏙️ расположен в 30-и километрах от Венеции. Это небольшой и уютный городок у слияния рек Силе и Боттенига. Это прекрасное место для отдыха души и тела.
  • Центр города окружён крепостной стеной и каналом, протяжённостью 4 км. До наших дней сохранились ворота, названные в честь Святого Фомы (San Fomaso), в честь 40 святых (Santi Quaranta) и ворота Алтиния (Altinia).
  • Здесь можно посетить кафедральный собор — duomo, заложенный ещё в 12 веке. Из достопримечательностей 🏛️ здесь есть также старинная мельница рядом с рыбным рынком.
  • В одной из галерей, отходящих от центральной улочки, находится копия знаменитого старинного фонтана ⛲ «Делле Тетте» (фонтан грудей). Во времена расцвета Венецианской республики по большим праздникам из одной груди фонтана лилось белое вино 🍷, из другой — красное.
  • Для любителей музеев: в церкви Святой Екатерины есть большой раздел археологических раскопок, которые были проведены в этой части Венето.
  • Для любителей шоппинга — в центре города расположена масса небольших бутиков многих самых известных фирм.
Начало и место завершения
🚩 Bassano del Grappa
Поездка в Тревизо
Поездка в Тревизо
Поездка в Тревизо
Поездка в Тревизо
Поездка в Тревизо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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