Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Предлагаю посетить Тревизо (население — 83 тыс. ) — столицу одноимённой провинции Италии (регион Венето). Город 🏙️ расположен в 30-и километрах от Венеции. Это небольшой и уютный городок у слияния рек Силе и Боттенига. Это прекрасное место для отдыха души и тела.
Центр города окружён крепостной стеной и каналом, протяжённостью 4 км. До наших дней сохранились ворота, названные в честь Святого Фомы (San Fomaso), в честь 40 святых (Santi Quaranta) и ворота Алтиния (Altinia).
Здесь можно посетить кафедральный собор — duomo, заложенный ещё в 12 веке. Из достопримечательностей 🏛️ здесь есть также старинная мельница рядом с рыбным рынком.
В одной из галерей, отходящих от центральной улочки, находится копия знаменитого старинного фонтана ⛲ «Делле Тетте» (фонтан грудей). Во времена расцвета Венецианской республики по большим праздникам из одной груди фонтана лилось белое вино 🍷, из другой — красное.
Для любителей музеев: в церкви Святой Екатерины есть большой раздел археологических раскопок, которые были проведены в этой части Венето.
Для любителей шоппинга — в центре города расположена масса небольших бутиков многих самых известных фирм.
Начало и место завершения
🚩 Bassano del Grappa
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 4 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.