Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Шоппинг в аутлете Новента-ди-Пьяве или аутлете Пальманова

Гид S.
Гид S. – Гид из Бассано деля Граппы
Шоппинг в аутлете Новента-ди-Пьяве или аутлете Пальманова
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €161 за человека

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Шоппинг в аутлете Новента-ди-Пьяве или аутлете Пальманова
Шоппинг в аутлете Новента-ди-Пьяве или аутлете Пальманова

Для любителей шоппинга предлагаю:

  • шоппинг тур в аутлет McArthur Glen в г. Новента ди Пьяве (Noventa di Piave), недалеко от Венеции и морского курорта Лидо ди Езоло (Lido di Esolo). Здесь представлены все основные итальянские и американские фирмы (более 160 магазинов): Armani, Versaci, Diesel; Timberland, Roberto Cavalli, Burberry и пр.
  • шоппинг тур в аутлет Palmanova (Udine), недалеко от Триесте и морских курортов Бибионе, Линьяно-Саббьядоро и Градо. Здесь представлены 90 магазинов различных итальянских и интернациональных фирм.
  • Летние распродажи обычно проходят в июле и августе, зимние распродажи — в январе и феврале.
  • Принимаю заказы на сопровождение на шоппинг (от дверей Вашей гостиницы до аутлетов, шоппинг и обратно). Продолжительность — от 4-х часов. Цена — от 150 евро.
Начало и место завершения
🚩 Bassano del Grappa
Шоппинг в аутлете Новента-ди-Пьяве или аутлете Пальманова
Шоппинг в аутлете Новента-ди-Пьяве или аутлете Пальманова
Шоппинг в аутлете Новента-ди-Пьяве или аутлете Пальманова

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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