Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

шоппинг тур в аутлет McArthur Glen в г. Новента ди Пьяве (Noventa di Piave), недалеко от Венеции и морского курорта Лидо ди Езоло (Lido di Esolo). Здесь представлены все основные итальянские и американские фирмы (более 160 магазинов): Armani, Versaci, Diesel; Timberland, Roberto Cavalli, Burberry и пр.
шоппинг тур в аутлет Palmanova (Udine), недалеко от Триесте и морских курортов Бибионе, Линьяно-Саббьядоро и Градо. Здесь представлены 90 магазинов различных итальянских и интернациональных фирм.
Летние распродажи обычно проходят в июле и августе, зимние распродажи — в январе и феврале.
Принимаю заказы на сопровождение на шоппинг (от дверей Вашей гостиницы до аутлетов, шоппинг и обратно). Продолжительность — от 4-х часов. Цена — от 150 евро.
Начало и место завершения
🚩 Bassano del Grappa
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.