Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Бассано дель Граппа (Bassano del Grappa) — одно из самых романтичных мест на севере Италии, надалеко от Венеции. Город 🏙️ расположен у подножия горы ⛰️ Граппа, что отражается в его названии. Символом Бассано безусловно является старинный мост через реку Брента. Первоначальное строительство моста относится к 1569 г. (по проекту Палладио). Мост был неоднократно разрушен от наводнений и во время войн. Последняя реконструкция (из дерева) по первоначальным чертежам была произведена Ассоциацией Национальных Альпийцев по окончании второй мировой войны, после чего мост начали называть Мостом Альпийцев.

Кроме своего старинного моста Бассано знаменит своей граппой (виноградная водка). Рядом с мостом Альпийцев находится музей 🖼 граппы, где также проводится её дегустация.

К другим достопримечательностям относятся старинный замок 🏰 Эццелини и Гражданская башня (высотой 42 м) со смотровой площадкой и часами, сооружёнными Бартоломео Феррачином, известным по его «часам мавров» на часовне площади Сан-Марко в Венеции.

Бассано известен также своей керамикой.

Каждый год зимой (с середины ноября по 7—8 января) в центре города заливают каток для взрослых и детей. На центральных площадях устраивается рождественский базар со множеством ёлочных украшений, поделк и сувениров из керамики, шерсти и пр., с рождественскими сладостями, глинтвейном и пр.

Находясь в стороне от основных туристических дорог и центров севера Италии, Бассано более уютен и не менее интересен для туристов с любыми вкусами. Посетив его однажды, вы обязательно захотите его увидеть ещё раз!

В десятке километров от Бассано дель Граппа на холме (порядка 200 м над уровнем моря) находится небольшой городок Асоло (или Азоло). За его пейзажи Асоло прозвали городком тысячи пейзажей. За это он любим людьми искусства. Там можно посетить небольшой старинный средневековой замок, носящий имя итальянской актрисы Элеоноры Дусэ.

Рядом с Бассано дель Граппа находится другой небольшой средневековой городок с 2-мя замками (верхним и нижним) — Маростика. В нижнем замке расположен небольшой музей, посвящённый истории 📖 городка. Маростика известна как город живых шахмат. В 1454 г. на центральной площади прошёл шахматный турнир из живых фигур. Победитель должен был получить в жёны дочь владельца замка. Традиция этого матча с живыми фигурами продолжается. Раз в 2 года (по чётным годам) в сентябре проходят шахматные турниры, в которых задействованы около 600 участников. В этом году будут 3 матча: 12, 13 и 14 сентября. Стоимость билетов от 15 до 80 евро.