Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Винный тур с посещением Конельяно и Кастельбрандо и дегустацией просекко

Гид S.
Гид S. – Гид из Бассано деля Граппы
Винный тур с посещением Конельяно и Кастельбрандо и дегустацией просекко
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 3 человек

  • €235 за человека

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Винный тур с посещением Конельяно и Кастельбрандо и дегустацией просекко
Винный тур с посещением Конельяно и Кастельбрандо и дегустацией просекко
Венето — один из основных винодельческих регионов Италии. Это крупнейший в Италии производитель вин по системе контролируемых по происхождению наименований (DOC), что гарантирует потребителю происхождение вин из указанной зоны возделывания винограда. Венето знаменит своим белым игристым вином 🍷 — просекко, которое производится в небольшой зоне Вальдоббьядене, Рефронтоло, Конельяно (в провинции Тревизо).
Сначала мы посетим средневековой городок Конельяно, после чего посетим несколько винных погребов, проведём дегустацию просекко и других вин (по желанию).
Во второй половине дня — посещение замка Кастельбрандо (в Чизон-ди-Вальмарено — сердце винодельческого района), в 30 минутах от Конельяно. Это один из старейших замков Европы (более 2000 лет). В настоящий момент на его территории находится отель 🏨 (на 80 номеров), несколько музеев, посвящённых истории 📖 Кастельбрандо, рестораны, винные погреба и энотеки. Рекомендую этот замок 🏰 для любителей старинных замков как для посещения, так и как гостиницу.
Начало и место завершения
🚩 Bassano del Grappa
Винный тур с посещением Конельяно и Кастельбрандо и дегустацией просекко
Винный тур с посещением Конельяно и Кастельбрандо и дегустацией просекко
Винный тур с посещением Конельяно и Кастельбрандо и дегустацией просекко
Винный тур с посещением Конельяно и Кастельбрандо и дегустацией просекко

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 3 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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