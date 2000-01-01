Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Венето — один из основных винодельческих регионов Италии. Это крупнейший в Италии производитель вин по системе контролируемых по происхождению наименований (DOC), что гарантирует потребителю происхождение вин из указанной зоны возделывания винограда. Венето знаменит своим белым игристым вином 🍷 — просекко, которое производится в небольшой зоне Вальдоббьядене, Рефронтоло, Конельяно (в провинции Тревизо).

Сначала мы посетим средневековой городок Конельяно, после чего посетим несколько винных погребов, проведём дегустацию просекко и других вин (по желанию).

Во второй половине дня — посещение замка Кастельбрандо (в Чизон-ди-Вальмарено — сердце винодельческого района), в 30 минутах от Конельяно. Это один из старейших замков Европы (более 2000 лет). В настоящий момент на его территории находится отель 🏨 (на 80 номеров), несколько музеев, посвящённых истории 📖 Кастельбрандо, рестораны, винные погреба и энотеки. Рекомендую этот замок 🏰 для любителей старинных замков как для посещения, так и как гостиницу.