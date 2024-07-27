На Рождество – экскурсии в Бергамо

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Бергамо на русском языке, цены от €134, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Знакомьтесь, Бергамо
Пешая
скидка
20%
73 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомьтесь, Бергамо
«Визитные карточки», тайные уголки и лучшие смотровые площадки на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На пл. Порта Нуова, около ж/д вокзала или у гостин...
18 сен в 09:00
19 сен в 09:00
230184 за всё до 2 чел.
Бергамо сквозь века
Пешая
43 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Бергамо сквозь века: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Верхний город Бергамо, его средневековые улицы и архитектурные шедевры. Узнайте историю и секреты города на холме
Начало: На выходе из фуникулёра
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
134 за всё до 4 чел.
Прогулка над озером Изео (из Бергамо)
Пешая
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка над озером Изео (из Бергамо): треккинг и панорамы
Индивидуальная экскурсия с треккингом вдоль озера Изео. Полюбуйтесь природой, альпийскими лугами и уникальными геологическими образованиями
Начало: В удобном вам месте в Бергамо
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артур
    27 июля 2024
    Знакомьтесь, Бергамо
    Спасибо Алёна, отличная экскурсия по Бергамо! Нам с семьёй очень сильно понравилось, хотим вернуться еще! Сейчас пересматриваем фотографии, какое прекрасное место! Всем рекомендуем!
  • Е
    Елена
    22 июля 2024
    Бергамо сквозь века
    Прекрасный маршрут, с акцентами на особо важных моментах. Параллельно мы создавали план наполнения последующих дней.
  • Е
    Екатерина
    16 июня 2024
    Знакомьтесь, Бергамо
    Мы с Аленой гуляли еще в ноябре! И так получилось, что гуляли с утра и до позднего вечера. Время не
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    было ограничено. Алена потрясающе знает историю и город! И заряжает Вас своей энергетикой и подходом! Мы посмотрели и верхний город и нижний! Уже темнело, а мы никак не могли расстаться! Рекомендуем! Алена, спасибо большое за чудесные воспоминания!

  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Знакомьтесь, Бергамо
    Нам экскурсия понравилась. Алёна очень приятный и знающий город экскурсовод.
  • Е
    Евгения
    13 апреля 2024
    Бергамо сквозь века
    Прекрасная экскурсия. Город красивый и достоин изучения. Олена интересно рассказывала исторические факты и показала интереснейшие места. Однозначно рекомендую этого гида!
    Прекрасная экскурсия. Город красивый и достоин изучения. Олена интересно рассказывала исторические факты и показала интереснейшие места
  • О
    Оксана
    27 марта 2024
    Бергамо сквозь века
    Я благодарна Елене за оперативную организацию экскурсии. Содержательно, в манере лёгкой беседы Лена увлекает в чудесный мир этого чудесного города! Спасибо! Обязательно буду рекомендовать Лену знакомым.
    Я благодарна Елене за оперативную организацию экскурсии. Содержательно, в манере лёгкой беседы Лена увлекает в чудесныйЯ благодарна Елене за оперативную организацию экскурсии. Содержательно, в манере лёгкой беседы Лена увлекает в чудесныйЯ благодарна Елене за оперативную организацию экскурсии. Содержательно, в манере лёгкой беседы Лена увлекает в чудесныйЯ благодарна Елене за оперативную организацию экскурсии. Содержательно, в манере лёгкой беседы Лена увлекает в чудесный

Ответы на вопросы от путешественников по Бергамо в категории «На Рождество»

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  1. Знакомьтесь, Бергамо
  2. Бергамо сквозь века
  3. Прогулка над озером Изео (из Бергамо)
Сколько стоит экскурсия по Бергамо в сентябре 2024
Сейчас в Бергамо в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 250 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Бергамо (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 116 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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