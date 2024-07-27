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20%
4.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомьтесь, Бергамо
«Визитные карточки», тайные уголки и лучшие смотровые площадки на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На пл. Порта Нуова, около ж/д вокзала или у гостин...
18 сен в 09:00
19 сен в 09:00
230€184 за всё до 2 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Бергамо сквозь века: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Верхний город Бергамо, его средневековые улицы и архитектурные шедевры. Узнайте историю и секреты города на холме
Начало: На выходе из фуникулёра
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
€134 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка над озером Изео (из Бергамо): треккинг и панорамы
Индивидуальная экскурсия с треккингом вдоль озера Изео. Полюбуйтесь природой, альпийскими лугами и уникальными геологическими образованиями
Начало: В удобном вам месте в Бергамо
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртур27 июля 2024Спасибо Алёна, отличная экскурсия по Бергамо! Нам с семьёй очень сильно понравилось, хотим вернуться еще! Сейчас пересматриваем фотографии, какое прекрасное место! Всем рекомендуем!
- ЕЕлена22 июля 2024Прекрасный маршрут, с акцентами на особо важных моментах. Параллельно мы создавали план наполнения последующих дней.
- ЕЕкатерина16 июня 2024Мы с Аленой гуляли еще в ноябре! И так получилось, что гуляли с утра и до позднего вечера. Время не
- ИИрина23 мая 2024Нам экскурсия понравилась. Алёна очень приятный и знающий город экскурсовод.
- ЕЕвгения13 апреля 2024Прекрасная экскурсия. Город красивый и достоин изучения. Олена интересно рассказывала исторические факты и показала интереснейшие места. Однозначно рекомендую этого гида!
- ООксана27 марта 2024Я благодарна Елене за оперативную организацию экскурсии. Содержательно, в манере лёгкой беседы Лена увлекает в чудесный мир этого чудесного города! Спасибо! Обязательно буду рекомендовать Лену знакомым.
Ответы на вопросы от путешественников по Бергамо в категории «На Рождество»
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