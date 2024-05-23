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интересной историей от Древнего Рима до наших дней провела замечательный неутомимый гид, прекрасный рассказчик, интересный и глубокий человек Алена. Прежде всего, мы увидели мощную окружающую верхний город оборонительную стену венецианской системы с особенностями кладки разных эпох. С верхней точки холма полюбовались восхитительными видами на долину предальпийского предгорья. Прошлись по старинным улочкам средневековой архитектуры и сохранившимися античными фресками на домах. Осмотрели интересные памятники гражданской и культовой архитектуры от романского стиля до ренесса. Завораживает мрамор и убранство Санта-Марии Маджоре, Дуомо, разных оттенков в зависимости от освещения. Восхищают внутренние интерьеры этих и других шедевров, выполненных знаменитыми Тьеполо, Лотто, Моррони, Превиталли. Интересно было узнать, что знаменитые и почитаемые во всем мире Доницетти, Майер, Кваренги родились, жили, творили в Бергамо. И ещё много много интересного от гастрономического и интеллектуального нам поведала В конце января 2020 года мне посчастливилось побывать в Бергамо. Экскурсию по верхней части города с его жемчужинами архитектуры и интересной историей от Древнего Рима до наших дней провела замечательный неутомимый гид, прекрасный рассказчик, интересный и глубокий человек Алена. Прежде всего, мы увидели мощную окружающую верхний город оборонительную стену венецианской системы с особенностями кладки разных эпох. С верхней точки холма полюбовались восхитительными видами на долину предальпийского предгорья. Прошлись по старинным улочкам средневековой архитектуры и сохранившимися античными фресками на домах. Осмотрели интересные памятники гражданской и культовой архитектуры от романского стиля до ренесса. Завораживает мрамор и убранство Санта-Марии Маджоре, Дуомо, разных оттенков в зависимости от освещения. Восхищают внутренние интерьеры этих и других шедевров, выполненных знаменитыми Тьеполо, Лотто, Моррони, Превиталли. Интересно было узнать, что знаменитые и почитаемые во всем мире Доницетти, Майер, Кваренги родились, жили, творили в Бергамо. И ещё много много интересного от гастрономического и интеллектуального нам поведала замечательный, гостеприимный, доброжелательный, радушный, душевный, нестандартный экскурсовод Алена, влюбленная в Бергамо! Спасибо Вам, Алена, за чудесный эмоциональный посыл! Мы с удовольствием вспоминаем о прекрасно проведенном с Вами времени и мечтаем ещё раз вернуться в Бергамо чудесную средневековую жемчужину Италии!