36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Великолепие Верхнего города
Бергамо делится на две части — Верхний и Нижний город, которые около 120 лет соединены фуникулером. Наша прогулка пройдет в Верхнем городе — уникальной средневековой местности, окруженной каменными венецианскими стенами. Гуляя по узким живописным улицам, вы погрузитесь в таинственную атмосферу Средневековья и узнаете историю и особенности архитектуры «города на холме». Пройдете по местам, где бывали: святой воин-мученик Александр Бергамский, венецианский кондотьер Бартоломео Коллеони, оперный композитор Гаэтано Доницетти, Иоанн XXIII, архитектор Джакомо Кваренги и другие знаменитые уроженцы Бергамо. Я покажу как хорошо известные, так и скрытые, уникальные места и достопримечательности. А еще вы полюбуетесь шикарной панорамой Бергамо с высоты птичьего полета и сделаете на память отличные фотографии. Итак, в программе экскурсии:
Прогулка по Нижнему городу
Пройдя через ворота св. Джакомо, вы спуститесь в центр «Читта Басса», созданный по проекту Марчелло Пьячентини. Вы узнаете об особенностях архитектуры зданий Нижнего Бергамо и на память сфотографируетесь у Порта Нуова, места, откуда открывается лучший ракурс с видом на Верхний город
После экскурсии я с удовольствием отвечу на все вопросы и помогу с организацией вашего дальнейшего путешествия в красивейшем городе Европы.
Дополнительно оплачивается фуникулер между Верхним и Нижним городом — 1,30 евро. Билет действует 90 минут. Для тех, кто любит спорт, можем подняться и спуститься пешком, через ворота святого Джакомо.