36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии в Бергамо - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода теплая и солнечная, что делает прогулки по Верхнему городу особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться комфортной температурой и меньшим количеством туристов. Зимой, с ноября по март, посещение возможно, но прохладная погода и короткий световой день могут ограничить впечатления. Однако даже в это время Бергамо сохраняет свою уникальную атмосферу и шарм.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пьяцца делла Цитадели Висконти
Замок Сан-Виджилио
Старая площадь
Новый дворец
Соборная площадь
Церковь Сан-Микеле-аль-Поццо-Бьянко
Замок Рокка
Описание экскурсии
Великолепие Верхнего города
Бергамо делится на две части — Верхний и Нижний город, которые около 120 лет соединены фуникулером. Наша прогулка пройдет в Верхнем городе — уникальной средневековой местности, окруженной каменными венецианскими стенами. Гуляя по узким живописным улицам, вы погрузитесь в таинственную атмосферу Средневековья и узнаете историю и особенности архитектуры «города на холме». Пройдете по местам, где бывали: святой воин-мученик Александр Бергамский, венецианский кондотьер Бартоломео Коллеони, оперный композитор Гаэтано Доницетти, Иоанн XXIII, архитектор Джакомо Кваренги и другие знаменитые уроженцы Бергамо. Я покажу как хорошо известные, так и скрытые, уникальные места и достопримечательности. А еще вы полюбуетесь шикарной панорамой Бергамо с высоты птичьего полета и сделаете на память отличные фотографии. Итак, в программе экскурсии:
Пьяцца делла Цитадели Висконти — одна из самых характерных площадей Верхнего Бергамо, которая хранит различные свидетельства своего бурного прошлого. Я раскрою секреты ее предназначения и строительства.
Замок Сан-Виджилио — оборонительное сооружение XII столетия на вершине холма. Отсюда вы полюбуетесь чарующими видами провинции Бергамо в предгорье Альп. После чего передохнёте в симпатичном кафе у ворот святого Александра, где впервые было приготовлено мороженое «страчателла».
Старая площадь — подлинное сердце политической и административной жизни Бергамо, на которой находятся Палаццо дель Подеста, Городская ратуша и колокольня Кампаноне, откуда, при желании, вы сможете обозреть окружающее великолепие с высоты 52 метров. Я расскажу, благодаря какому тонкому архитектурному приему площадь кажется больше, чем она есть.
Новый дворец — вы зайдете в расположенную в нем городскую библиотеку им. Анджело Май, в хранилищах которой есть старинные пергаменты, первые печатные книги и многие другие бесценные сокровища.
Соборная площадь — удивительная шкатулка, которая хранит главные ценности Верхнего Бергамо: базилику Санта-Мария Маджоре с деревянными запрестольными образами в технике интарсий по рисункам Лоренцо Лотто, капеллу Колеони — выдающийся архитектурный шедевр эпохи Возрождения, построенный для всемогущего кондотьера в XV веке, и, наконец, Дуомо, где вы увидите картины Тьеполо и Джанбаттиста Морони. А еще вас удивит непредсказуемое расположение зданий разных веков на площади.
Церковь Сан-Микеле-аль-Поццо-Бьянко — одна из самых старинных церквей Бергамо, известная восхитительными фресками XIII-XV веков. Я раскрою происхождение названия «Поццо-Бьянко», расскажу о творчестве крупнейшего венецианского живописца Лоренцо Лотто и отвечу на вопрос, почему его считают покровителем Бергамо.
Замок Рокка — вы пройдете по спрятанным старым дворикам резиденции к бывшему оборонительному пункту, где расположен музей истории города с экспонатами эпохи Рисорджименто и откуда открывается неожиданная панорама нижнего Бергамо и долин. Я расскажу о вкладе местных жителей в борьбу времен Рисорджименто и о том, почему Бергамо называют «городом тысячи».
Прогулка по Нижнему городу
Пройдя через ворота св. Джакомо, вы спуститесь в центр «Читта Басса», созданный по проекту Марчелло Пьячентини. Вы узнаете об особенностях архитектуры зданий Нижнего Бергамо и на память сфотографируетесь у Порта Нуова, места, откуда открывается лучший ракурс с видом на Верхний город
После экскурсии я с удовольствием отвечу на все вопросы и помогу с организацией вашего дальнейшего путешествия в красивейшем городе Европы.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается фуникулер между Верхним и Нижним городом — €1,70. Билет действует 75 минут. Для тех, кто любит спорт, можем подняться и спуститься пешком, через ворота святого Джакомо.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На выходе из фуникулёра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олена — ваш гид в Бергамо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 653 туристов
Приветствую вас, друзья-путешественники! Меня зовут Олена. Я профессиональный гид-сопровождающий с 2012 года. В Италии — с 1997 года, в Бергамо — с 2008. Получила высшее образование языковеда в Università Cattolica читать дальшеуменьшить
Sacro Cuore, 8 лет работала в инженерной компании «Terruzzifercalxgroup Spa»
В настоящее время провожу экскурсии по Бергамо, стараясь делать их уникальными — делюсь не только историческими фактами, но и изучаю малоизвестные особенности архитектуры города, колоритные и живописные места для фотографий.
Рассказываю и об образовании в Италии, медицинском обслуживании, приобретении недвижимости, о предприятиях северной части Италии. Отвечаю на любые интересующие вас вопросы из бытовой жизни итальянцев (например, как готовить местные казончелли).
А если мои рассказы вдохновят вас посетить тот или иной город Ломбардии, музей, средневековый замок, поехать на озеро или сыроварню — с радостью поделюсь с вами своими знаниями и находками.
Arrivederci! До встречи в Бергамо!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 72 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
62
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Ольга
Отлично провели время! Очень приятная в общении. Дала много советов на время отдыха. Спасибо за уделенное время!
+2
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Т
Татьяна
Четко. Интересно. Поноавилось. Очень рекомендую. Хочу вернуться и досмотреть все. Спасибо Олене.
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Людмила
Экскурсия по Бергамо с Оленой оставила приятное впечатление. Нам показали нижний и верхний город, замок-башню San Vigilio, многочисленные церкви, базилики и другие древние строения с интереснейшей историей. Кроме того Олена читать дальшеуменьшить
помогла с покупкой билетов на городской транспорт и дала рекомендации по дальнейшим нашим передвижениям после программы. Очень приятным бонусом была чашечка кофе на террасе волшебного отеля при замке и шикарным видом на верхний и нижний город.
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Ю
Юлия
Экскурсия прошла просто на УРА! Остались в восторге. Спасибо за знакомство с Бергамо.
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Наталия
Провели прекрасно время с Еленой. Влюбились в этот красивый милый город. Обязательно еще приедем. Большое спасибо за экскурсию
+1
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M
Mark
Интересная экскурсия. Приятный человек. Красивый город.