36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии в Бергамо - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода теплая и солнечная, что делает прогулки по Верхнему городу особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться комфортной температурой и меньшим количеством туристов. Зимой, с ноября по март, посещение возможно, но прохладная погода и короткий световой день могут ограничить впечатления. Однако даже в это время Бергамо сохраняет свою уникальную атмосферу и шарм.

Бергамо - это город, который скрывает множество сюрпризов и культурных сокровищ. Верхний город, окруженный каменными венецианскими стенами, погружает в таинственную атмосферу Средневековья. Здесь можно увидеть Пьяцца делла Цитадели Висконти, Замок Сан-Виджилио и Старую площадь с её архитектурными шедеврами. Панорамные виды и уникальные достопримечательности ждут каждого, кто решится на это увлекательное путешествие

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Великолепие Верхнего города

Бергамо делится на две части — Верхний и Нижний город, которые около 120 лет соединены фуникулером. Наша прогулка пройдет в Верхнем городе — уникальной средневековой местности, окруженной каменными венецианскими стенами. Гуляя по узким живописным улицам, вы погрузитесь в таинственную атмосферу Средневековья и узнаете историю и особенности архитектуры «города на холме». Пройдете по местам, где бывали: святой воин-мученик Александр Бергамский, венецианский кондотьер Бартоломео Коллеони, оперный композитор Гаэтано Доницетти, Иоанн XXIII, архитектор Джакомо Кваренги и другие знаменитые уроженцы Бергамо. Я покажу как хорошо известные, так и скрытые, уникальные места и достопримечательности. А еще вы полюбуетесь шикарной панорамой Бергамо с высоты птичьего полета и сделаете на память отличные фотографии. Итак, в программе экскурсии:

Пьяцца делла Цитадели Висконти — одна из самых характерных площадей Верхнего Бергамо, которая хранит различные свидетельства своего бурного прошлого. Я раскрою секреты ее предназначения и строительства.

— одна из самых характерных площадей Верхнего Бергамо, которая хранит различные свидетельства своего бурного прошлого. Я раскрою секреты ее предназначения и строительства. Замок Сан-Виджилио — оборонительное сооружение XII столетия на вершине холма. Отсюда вы полюбуетесь чарующими видами провинции Бергамо в предгорье Альп. После чего передохнёте в симпатичном кафе у ворот святого Александра, где впервые было приготовлено мороженое «страчателла».

— оборонительное сооружение XII столетия на вершине холма. Отсюда вы полюбуетесь чарующими видами провинции Бергамо в предгорье Альп. После чего передохнёте в симпатичном кафе у ворот святого Александра, где впервые было приготовлено мороженое «страчателла». Старая площадь — подлинное сердце политической и административной жизни Бергамо, на которой находятся Палаццо дель Подеста, Городская ратуша и колокольня Кампаноне, откуда, при желании, вы сможете обозреть окружающее великолепие с высоты 52 метров. Я расскажу, благодаря какому тонкому архитектурному приему площадь кажется больше, чем она есть.

— подлинное сердце политической и административной жизни Бергамо, на которой находятся Палаццо дель Подеста, Городская ратуша и колокольня Кампаноне, откуда, при желании, вы сможете обозреть окружающее великолепие с высоты 52 метров. Я расскажу, благодаря какому тонкому архитектурному приему площадь кажется больше, чем она есть. Новый дворец — вы зайдете в расположенную в нем городскую библиотеку им. Анджело Май, в хранилищах которой есть старинные пергаменты, первые печатные книги и многие другие бесценные сокровища.

— вы зайдете в расположенную в нем городскую библиотеку им. Анджело Май, в хранилищах которой есть старинные пергаменты, первые печатные книги и многие другие бесценные сокровища. Соборная площадь — удивительная шкатулка, которая хранит главные ценности Верхнего Бергамо: базилику Санта-Мария Маджоре с деревянными запрестольными образами в технике интарсий по рисункам Лоренцо Лотто, капеллу Колеони — выдающийся архитектурный шедевр эпохи Возрождения, построенный для всемогущего кондотьера в XV веке, и, наконец, Дуомо, где вы увидите картины Тьеполо и Джанбаттиста Морони. А еще вас удивит непредсказуемое расположение зданий разных веков на площади.

— удивительная шкатулка, которая хранит главные ценности Верхнего Бергамо: базилику Санта-Мария Маджоре с деревянными запрестольными образами в технике интарсий по рисункам Лоренцо Лотто, капеллу Колеони — выдающийся архитектурный шедевр эпохи Возрождения, построенный для всемогущего кондотьера в XV веке, и, наконец, Дуомо, где вы увидите картины Тьеполо и Джанбаттиста Морони. А еще вас удивит непредсказуемое расположение зданий разных веков на площади. Церковь Сан-Микеле-аль-Поццо-Бьянко — одна из самых старинных церквей Бергамо, известная восхитительными фресками XIII-XV веков. Я раскрою происхождение названия «Поццо-Бьянко», расскажу о творчестве крупнейшего венецианского живописца Лоренцо Лотто и отвечу на вопрос, почему его считают покровителем Бергамо.

— одна из самых старинных церквей Бергамо, известная восхитительными фресками XIII-XV веков. Я раскрою происхождение названия «Поццо-Бьянко», расскажу о творчестве крупнейшего венецианского живописца Лоренцо Лотто и отвечу на вопрос, почему его считают покровителем Бергамо. Замок Рокка — вы пройдете по спрятанным старым дворикам резиденции к бывшему оборонительному пункту, где расположен музей истории города с экспонатами эпохи Рисорджименто и откуда открывается неожиданная панорама нижнего Бергамо и долин. Я расскажу о вкладе местных жителей в борьбу времен Рисорджименто и о том, почему Бергамо называют «городом тысячи».

Прогулка по Нижнему городу

Пройдя через ворота св. Джакомо, вы спуститесь в центр «Читта Басса», созданный по проекту Марчелло Пьячентини. Вы узнаете об особенностях архитектуры зданий Нижнего Бергамо и на память сфотографируетесь у Порта Нуова, места, откуда открывается лучший ракурс с видом на Верхний город

После экскурсии я с удовольствием отвечу на все вопросы и помогу с организацией вашего дальнейшего путешествия в красивейшем городе Европы.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается фуникулер между Верхним и Нижним городом — €1,70. Билет действует 75 минут. Для тех, кто любит спорт, можем подняться и спуститься пешком, через ворота святого Джакомо.