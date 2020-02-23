36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Почувствовать средневековый колорит города, увидеть его с высоты и насладиться архитектурой

Олена
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Олена – ваш гид
«Вряд ли можно найти другой город Ломбардии, который при столь большом количестве достопримечательностей был бы так малоизвестен, как Бергамо», — писал знаменитый французский архитектор Ле Корбюзье.

Бергамо действительно скрывает множество сюрпризов и культурных сокровищ.

Я помогу вам отыскать их и расскажу самые интересные факты об истории и архитектуре города.
66 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на выходе из фуникулёра
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У этой экскурсии36 отзывов
4.64
Бергамо сквозь века
Бергамо сквозь века

Что вас ожидает

Великолепие Верхнего города
Бергамо делится на две части — Верхний и Нижний город, которые около 120 лет соединены фуникулером. Наша прогулка пройдет в Верхнем городе — уникальной средневековой местности, окруженной каменными венецианскими стенами. Гуляя по узким живописным улицам, вы погрузитесь в таинственную атмосферу Средневековья и узнаете историю и особенности архитектуры «города на холме». Пройдете по местам, где бывали: святой воин-мученик Александр Бергамский, венецианский кондотьер Бартоломео Коллеони, оперный композитор Гаэтано Доницетти, Иоанн XXIII, архитектор Джакомо Кваренги и другие знаменитые уроженцы Бергамо. Я покажу как хорошо известные, так и скрытые, уникальные места и достопримечательности. А еще вы полюбуетесь шикарной панорамой Бергамо с высоты птичьего полета и сделаете на память отличные фотографии. Итак, в программе экскурсии:

  • Пьяцца делла Цитадели Висконти — одна из самых характерных площадей Верхнего Бергамо, которая хранит различные свидетельства своего бурного прошлого. Я раскрою секреты ее предназначения и строительства.
  • Замок Сан-Виджилио — оборонительное сооружение XII столетия на вершине холма. Отсюда вы полюбуетесь чарующими видами провинции Бергамо в предгорье Альп. После чего передохнёте в симпатичном кафе у ворот святого Александра, где впервые было приготовлено мороженое «страчателла».
  • Старая площадь — подлинное сердце политической и административной жизни Бергамо, на которой находятся Палаццо дель Подеста, Городская ратуша и колокольня Кампаноне, откуда, при желании, вы сможете обозреть окружающее великолепие с высоты 52 метров. Я расскажу, благодаря какому тонкому архитектурному приему площадь кажется больше, чем она есть.
  • Новый дворец — вы зайдете в расположенную в нем городскую библиотеку им. Анджело Май, в хранилищах которой есть старинные пергаменты, первые печатные книги и многие другие бесценные сокровища.
  • Соборная площадь — удивительная шкатулка, которая хранит главные ценности Верхнего Бергамо: базилику Санта-Мария Маджоре с деревянными запрестольными образами в технике интарсий по рисункам Лоренцо Лотто, капеллу Колеони — выдающийся архитектурный шедевр эпохи Возрождения, построенный для всемогущего кондотьера в XV веке, и, наконец, Дуомо, где вы увидите картины Тьеполо и Джанбаттиста Морони. А еще вас удивит непредсказуемое расположение зданий разных веков на площади.
  • Церковь Сан-Микеле-аль-Поццо-Бьянко — одна из самых старинных церквей Бергамо, известная восхитительными фресками XIII-XV веков. Я раскрою происхождение названия «Поццо-Бьянко», расскажу о творчестве крупнейшего венецианского живописца Лоренцо Лотто и отвечу на вопрос, почему его считают покровителем Бергамо.
  • Замок Рокка — вы пройдете по спрятанным старым дворикам резиденции к бывшему оборонительному пункту, где расположен музей истории города с экспонатами эпохи Рисорджименто и откуда открывается неожиданная панорама нижнего Бергамо и долин. Я расскажу о вкладе местных жителей в борьбу времен Рисорджименто и о том, почему Бергамо называют «городом тысячи».

Прогулка по Нижнему городу
Пройдя через ворота св. Джакомо, вы спуститесь в центр «Читта Басса», созданный по проекту Марчелло Пьячентини. Вы узнаете об особенностях архитектуры зданий Нижнего Бергамо и на память сфотографируетесь у Порта Нуова, места, откуда открывается лучший ракурс с видом на Верхний город

После экскурсии я с удовольствием отвечу на все вопросы и помогу с организацией вашего дальнейшего путешествия в красивейшем городе Европы.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается фуникулер между Верхним и Нижним городом — 1,30 евро. Билет действует 90 минут. Для тех, кто любит спорт, можем подняться и спуститься пешком, через ворота святого Джакомо.

Бергамо сквозь века
Бергамо сквозь века
Бергамо сквозь века
Бергамо сквозь века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на выходе из фуникулёра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олена
Олена
Приветствую вас, друзья-путешественники! Меня зовут Олена. Я профессиональный гид-сопровождающий с 2012 года. В 1997 году Италия стала моей второй Родиной. Получив высшее образование переводчика и проработав десять лет в инженерной компании «Terruzzifercalxgroup Spa», я полностью ассимилировала в Бергамо и приняла менталитет его жителей. Экскурсии стараюсь делать уникальными — делюсь не только историческими фактами, но и выискиваю малоизвестные особенности архитектуры, колоритные места города! Расскажу и об образовании в Италии, о медицинском обслуживании, отвечу на любые интересующие вас вопросы из бытовой жизни итальянцев (например, как готовить местные казончЕлли). А если мои рассказы вдохновят вас посетить тот или иной музей, средневековый замок, поехать на озеро, сыроварню — я с радостью поделюсь с вами моими знаниями и находками. Arrivederci!
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36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 февраля 2020
Нам понравилась экскурсия. Мы приехали в Бергамо на один день и сами не смогли бы полностью увидеть и изучить все достопримечательности за столь сжатое время. Олена показала нам красивые виды, рассказала про старинные гобелены, картины, историю города. Рекомендуем группам , которые интересуются историей Италии.
29 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась. Всё интересно и познавательно. Огромное СПАСИБО замечательному гиду Елене за такую интересную подачу исторического материала. Чувствуется, что человек искренне любит свой край и свою работу. Спасибо!!!
14 декабря 2019
Лена приятный собеседник, отзывчивый человек. Помогла найти удобную парковку - мы ехали с Милана на машине. Экскурсия интересная, Лена ответила на все наши вопросы. Возможно кому-то будет трудно подняться на самую высокую точку в маршруте экскурсии - но об этом экскурсовод предупреждает заранее. Мы с мужем любим много ходить пешком, поэтому даже приятно было преодолеть этот участок прогулки. Экскурсия прошла в приятной атмосфере, весело, с шутками. Осталось приятное послевкусие и о городе, и о экскурсоводе.
5 декабря 2019
Если Вы в Бергамо окажетесь как то случайно,, проездом, не почитав ничего про этот
замечательный город, то можно воспользоваться услугами и этого и любого другого
гида - Вам потычут в сторону основных достопримечательностей, дадут какой то минимум
информации по ним и помогут немного сориентироваться (хотя что там ориентироваться
- все что есть в верхнем городе нанизано на одну центральную улицу, побродив
даже без карты с пол часа - все становится и понятно). Но если Вы целенаправленно ехали в Бергамо и потратили хоть какое то время перед поездкой, почитав что то в интернете, хотя бы на сайтах visitbergamo или italy4, то Вас будет, скорее всего, как и нас, ждать полнейшее разочарование! Неинтересно, пресно, путано, рутинно, с пересыпанием большим количеством дат и фамилий, которые , тем не менее, не выстраиваются во что то цельное. Абсолютно не создается особая атмосфера места! Заявленная на сайте программа экскурсии выдержана не была, обещанная продолжительность экскурсии - то же. Честное слово, зайдите лучше в Туристический центр, возьмите карту города на русском (кстати , она же есть и в интернете), гуляйте и наслаждайтесь этим прекрасным средневековым городом и потратьте эти деньги для подъема на смотровые площадки на самый верх Башни Сampanone и стену крепости Rocca, а также для посещения какого- нибудь ресторанчика, например, Il Sole, что на углу главной площади- удовольствия, пользы и хороших воспоминаний получите гарантированно больше.... И не останется осадка от несбывшихся ожиданий!
2 декабря 2019
К сожалению, пришлось прервать и отказаться от экскурсии уже через минут 30, мы не смогли дойти до верхнего города, так как к тому времени у нас в голове была какая-то каша из мест, событий, людей и времен. Мысли экскурсовода скачут от одного к другому, предложения не закончены, все как-то не последовательно. Деньги мы все-таки заплатили все, так как время гид на нас планировала, и было не удобно оставлять человека без выручки. Скажу также, что нас очень просили не оставлять негативный отзыв, но это было бы не честно по отношению к другим туристам, да и своего времени жаль было очень, остались без качественной экскурсии. Не рекомендуем.
4 ноября 2019
Были на экскурсии в Бергамо 4 ноября 2019г. Олена провела экскурсию замечательно, хотя заказали мы ее только накануне вечером. Все было отлично организовано, в том числе Олена посоветовала хороший ресторан, где мы смогли пообедать и подождать пока она закончит другую экскурсию. Услышали много интересного, посмотрели необычные места, сделали великолепные видовые фото. Посетили приятный бар с шикарным видом на город. Благодарим Олену за прекрасную прогулку и чудесные впечатления! Всем рекомендуем!
12 октября 2019
Хочется сказать большое спасибо Олене. Смогли увидеть разные и интересные уголки Верхнего Бергамо.
Экскурсия очень понравилась и три часа прошли на одном дыхании.Все отлично.
10 августа 2019
Бергамо прекрасен и трёх часов конечно не хватает, чтобы обойти даже верхний старый город. Спасибо Олене за интересные рассказы о нем. Экскурсию можно рекомендовать совершенно любому возрасту участников, три часа пролетают незаметно, хочется продолжения)).
Мария
26 июня 2019
Спасибо огромное Олене за экскурсию! Очень познавательно и интересно. Олена знает каждый уголок Бергамо и рассказывает о нем с любовью. Мы получили удовольствие от экскурсии и общения, Олена веселая и с тонким юмором. Мы от души посмеялись при этом не отходя от основного материала. По окончанию экскурсии Олена показала нам панорамный ресторан с великолепным видом на Бергамо. Отобедав в нем, мы вернулись в него ещё и на ужин.
16 июня 2019
Олена, спасибо вам огромное за прекрасную экскурсию. Нам очень понравилось. Мы были с двумя детьми 4 и 10 лет. Олена учла все наши просьбы и очень увлекательно рассказала о городе и его истории. Дети устали в конце, но это и понятно, т к экскурсия у нас получилась по продолжительности даже больше обещанного (более 3 часов). Также Олена подсказала нам несколько идей для дальнейшего путешествия по Италии. Всем рекомендую.
Ещё 26 отзывов

Олена проводит ещё 1 экскурсию

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9 отзывов
Комфортно доехать из аэропорта до центра и познакомиться с главными местами города
«Вряд ли можно найти другой город Ломбардии, который при столь большом количестве достопримечательностей был бы так малоизвестен, как Бергамо», — писал знаменитый французский архитектор Ле Корбюзье. Бергамо действительно скрывает множество сюрпризов и культурных сокровищ. Я встречу вас в аэропорту, проведу по известным и «тайным» местам и расскажу самые интересные факты об истории и архитектуре города.

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