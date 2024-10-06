Сентьеро делле Корна Трентапасси — это пешеходный маршрут, пролегающий между территориями Брешии и Бергамо. По пути вы полюбуетесь альпийскими лугами и бесконечными лесами, познакомитесь с различными представителями флоры и фауны. Увидите «эрозионные пирамиды» — уникальные геологические образования, созданные в результате эрозии глинистой почвы. Обязательно расскажу вам про них подробнее.
На вершине перед вами откроется невероятная панорама озера Изео. Вы насладитесь видами и сделаете отличные фотографии. На обратном пути нам регулярно будут встречаться горные хижины и убежища, в которых можно отдохнуть и перекусить блюдами местной кухни.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто уже познакомился с городом и ждёт отдыха от шума и суеты городской жизнии, хочет погрузиться в природную красоту. Вы сможете окунуться в спокойную атмосферу горных лугов и лесов, насладиться свежим воздухом и захватывающими пейзажами. Это идеальное решение для тех, кто ищет новые впечатления и хочет провести время на свежем воздухе, насладиться красотой и получить позитивные эмоции.
Каждый, кто пройдёт этот маршрут со мной, унесёт с собой не только красивые фотографии, но и глубокие впечатления о природе и её удивительной силе.
Организационные детали
Маршрут подходит для участников от 5 до 65 лет
В стоимость включены трансфер на комфортабельном автомобиле Mercedes Benz Е-class или Citroen 5 до места старта треккинга и обратно, затраты на бензин и услуги гида
Отдельно оплачиваются сувениры и еда (по желанию). Также вы можете взять перекус и воду с собой
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте в Бергамо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алеся — ваш гид в Бергамо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 8 часов 20 минут
Провела экскурсии для 14 туристов
Добро пожаловать! Я — Олеся Д страстный италофил, фотограф и туристический промоутер. Сегодня я приглашаю вас на незабываемое путешествие по нетуристическим уголкам Италии.
Моя идея создания туров родилась после множества увлекательных читать дальшеуменьшить
путешествий по этой удивительной стране. Я стремлюсь показать вам нетипичную Италию, увести вас в места, которые сами по себе вы обнаружили бы с трудом. Только на моих индивидуальных экскурсиях вы сможете окунуться в настоящую атмосферу итальянской жизни и увидеть эту страну в новом свете.
Мой подход к экскурсиям основан на энергичности и страсти к Италии. Я обещаю вам увидеть намного больше, чем это предлагается в обычных турах. Мои экскурсии наполнены духом приключения и возможностью прожить день как настоящий итальянец.
Вместе со мной вы сможете насладиться самыми красивыми локациями, обнаружить скрытые жемчужины Италии и прочувствовать атмосферу настоящей итальянской жизни.
Присоединяйтесь ко мне, чтобы вместе открыть Италию во всей ее красе и многообразии. Наши экскурсии — это не просто путешествие, это истинное погружение в культуру, историю и дух этой великолепной страны. Давайте сделаем этот день запоминающимся и незабываемым! Grazie mille! (Большое спасибо!)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Благодарим за потрясающую прогулку! Поездка превзошла все наши ожидания! ❤️
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