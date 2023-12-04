Прогулка над озером Изео (из Бергамо)

Индивидуальная экскурсия в Бергамо

Отправиться в треккинг по живописному маршруту, побыть наедине с природой и насладиться пейзажами

Устали от городской суеты? Тогда приглашаю вас в комфортный и несложный 7-часовой тур с треккингом вдоль озера Изео.

Вы полюбуетесь красотой дикой природой, увидите настоящие альпийские луга и уникальные «эрозионные пирамиды». Если проголодаетесь, заглянем в одну из горных хижин и перекусим блюдами местной кухни.
Прогулка над озером Изео (из Бергамо)
Прогулка над озером Изео (из Бергамо)
Прогулка над озером Изео (из Бергамо)
Прогулка над озером Изео (из Бергамо)
Прогулка над озером Изео (из Бергамо)
Прогулка над озером Изео (из Бергамо)
Прогулка над озером Изео (из Бергамо)
Прогулка над озером Изео (из Бергамо)
Прогулка над озером Изео (из Бергамо)
Прогулка над озером Изео (из Бергамо)
Прогулка над озером Изео (из Бергамо)
Прогулка над озером Изео (из Бергамо)
Прогулка над озером Изео (из Бергамо)
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Сентьеро делле Корна Трентапасси — это пешеходный маршрут, пролегающий между территориями Брешии и Бергамо. По пути вы полюбуетесь альпийскими лугами и бесконечными лесами, познакомитесь с различными представителями флоры и фауны. Увидите «эрозионные пирамиды» — уникальные геологические образования, созданные в результате эрозии глинистой почвы. Обязательно расскажу вам про них подробнее.

На вершине перед вами откроется невероятная панорама озера Изео. Вы насладитесь видами и сделаете отличные фотографии. На обратном пути нам регулярно будут встречаться горные хижины и убежища, в которых можно отдохнуть и перекусить блюдами местной кухни.

Организационные детали

  • Маршрут подходит для участников от 5 до 65 лет
  • В стоимость включены трансфер на комфортабельном автомобиле Mercedes Benz Е-class или Citroen 5 до места старта треккинга и обратно, затраты на бензин и услуги гида
  • Отдельно оплачиваются сувениры и еда (по желанию). Также вы можете взять перекус и воду с собой.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном вам месте в Бергамо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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