Отправиться в треккинг по живописному маршруту, побыть наедине с природой и насладиться пейзажами
Устали от городской суеты? Тогда приглашаю вас в комфортный и несложный 7-часовой тур с треккингом вдоль озера Изео.
Вы полюбуетесь красотой дикой природой, увидите настоящие альпийские луга и уникальные «эрозионные пирамиды». Если проголодаетесь, заглянем в одну из горных хижин и перекусим блюдами местной кухни.
Вы полюбуетесь красотой дикой природой, увидите настоящие альпийские луга и уникальные «эрозионные пирамиды». Если проголодаетесь, заглянем в одну из горных хижин и перекусим блюдами местной кухни.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Сентьеро делле Корна Трентапасси — это пешеходный маршрут, пролегающий между территориями Брешии и Бергамо. По пути вы полюбуетесь альпийскими лугами и бесконечными лесами, познакомитесь с различными представителями флоры и фауны. Увидите «эрозионные пирамиды» — уникальные геологические образования, созданные в результате эрозии глинистой почвы. Обязательно расскажу вам про них подробнее.
На вершине перед вами откроется невероятная панорама озера Изео. Вы насладитесь видами и сделаете отличные фотографии. На обратном пути нам регулярно будут встречаться горные хижины и убежища, в которых можно отдохнуть и перекусить блюдами местной кухни.
Организационные детали
- Маршрут подходит для участников от 5 до 65 лет
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном автомобиле Mercedes Benz Е-class или Citroen 5 до места старта треккинга и обратно, затраты на бензин и услуги гида
- Отдельно оплачиваются сувениры и еда (по желанию). Также вы можете взять перекус и воду с собой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в удобном вам месте в Бергамо
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алеся — ваш гид в Бергамо
Я Олеся, живу в Италии с 2004 года. Я влюблённый в эту страну человек, туристический промоутер, фотограф. Идея создания туров возникла после многочисленных путешествий. Я покажу вам нетипичную Италию! Только на таких индивидуальных экскурсиях, как у меня, вы сможете попасть в нетуристические места, увидеть настоящую Италию, которую самостоятельно вам будет сложно отыскать. Нас ждут самые красивые локации и много позитивных впечатлений.
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