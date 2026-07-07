11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я раскрою историю этого удивительного места от древнего Рима до наших дней и покажу Бергамо таким, каким его знают и любят местные жители.
Вы услышите легенды и реальные истории, веселые байки и курьезные случаи, раскрывающие истинный менталитет итальянцев.
Описание экскурсии
Знаковые и тайные места Верхнего города
В старину Бергамо называли «Городом ста башень». Вы полюбуетесь на те, которые до сих пор сохранились в первозданном виде, и я открою много фактов, которых вы не найдете в обычных путеводителях.
Мы отыщем «пикантные» дома с особенными дымоходами, первую прачечную и античную мастерскую кузнецов, где до сих пор трудятся местные умельцы.
Также я покажу дом, в котором родился знаменитый архитектор Джакомо Кваренги и благодаря которому в начале 19 века русская княжна из благородного рода познакомилась с бергамским маркизом и после венчания переехала на его родину. Так Бергамо навеки породнился с Россией. Дворец итало-русской семьи, в котором до сих пор проживают их потомки, надежно спрятан, но мы обязательно отыщем площадь, где он расположен. Я поведаю о том, что связывает между собой Бергамо и Флоренцию.
Если захотите, мы посетим кондитерскую, где было создано замечательное мороженое «Страчателла», известное на весь мир, и выпьем чашечку ароматного эспрессо в кафетерии XV века, который посещают звезды мирового масштаба по приезду в Бергамо.
Кроме того, в программе:
- Замок Сан-Виджилио — самая старая постройка в Бергамо. С ее высоты вам откроются завораживающие виды на Альпы, монастырь Астино и византийскую церковь, изумрудные холмы и деревушки в долине двух рек.
- Венецианские ворота — построенные в XV веке на месте романских церквей, они напомнят вам о времени, когда Бергамо находился под венецианским господством. Отсюда полюбуемся панорамным видом на Нижний город и долину в сторону Милана.
- Военная цитадель — здесь вы услышите о владычестве над Бергамо знаменитой миланской семьи Висконти.
- Новая площадь впечатлит вас старинными зданиями, украшенными романтичными фресками.
- Башня-крепость Ла Рокка — сакральное место с античных времен, где проживали сначала кельтские племена, а затем римляне. С башен крепости нам откроется вид на монастырь св. Франциска и всю средневековую часть Верхнего города.
- Старая площадь — сердце античного Бергамо. На ней вы увидите сторожевую башню-колокол, Старую и Новую Ратуши, фонтан со сфинксами, дворец капитанов и солнечные часы со всеми знаками зодиака.
- Соборная площадь — здесь находятся «качующий» Баптистерий, капелла-усыпальница кондотьера Коллеони и Кафедральный собор — Дуомо. Вы посетите одну из красивейших церквей Италии, базилику Санта-Мария Маджоре, и восхититесь ее сокровищами.
- Розовая площадь, на которой можно полюбоваться античными фресками и найти храм святого Креста, датированный XI веком.
- Площадь Арены — здесь проходили настоящие гладиаторские бои, а затем построили храм «Отчаявшихся сердец».
- Площадь св. Александра — мы отыщем останки первой христианской церкви, античную карту города и элегантную виллу в стиле ар нуво. Вы будете приятно удивлены тем, что находится сейчас в стенах этого жилища.
Секреты Нижнего города
Вы посетите базилику Непорочной Девы Марии, в которой находится старинная коллекция фресок и я расскажу вам о той, которая считается чудотворной.
Отыщете элегантный квартал с арками и колоннами и полюбуетесь на монастырь св. Варфоломея и Стефания. Также вы увидите две самые «молодые» башни, построенных в начале XX века. Восхититесь конструкцией первого банка, в парке которого найдете забавную скульптуру, созданную по мотивам греческой мифологии.
Кроме того, я расскажу увлекательную историю театра XIX века и покажу памятник композитору Доницетти и его музе. Напоследок раскрою секрет, в каком старинном кафетерии можно отведать торт, посвященный знаменитому жителю Бергамо.
Расширенная версия
По желанию можно за доплату продлить экскурсию еще на 3 часа и посетить Квартал художников и Квартал Знаний, а также античный квартал св. Леонарда. А на очаровательной площади Понтида увидеть две средневековые церкви, фонтан и личный дворец местного герцога.
На Площади Святого духа мы впечатлимся убранством эклектичной церкви, а в Парке современной скульптуры — работами известнейших итальянских мастеров и коллекцией старинных марионеток — буратин, которая находится по соседству.
Также полюбуемся на женский монастырь XII века.
И наконец, отыщете Арлекина — Труффальдино среди построек в стиле арт-нуво.
Организационные детали
- Максимальное количество участников при обзорной или расширенной версии экскурсии — 4 человека
- Во время экскурсии предусмотрена пауза на отдых/кофе/обед (30 минут для стандартной программы, 60 минут для расширенной программы). Я посоветую, где можно вкусно и недорого пообедать, отведав местную кухню
- Остановки на отдых, кофе, обед и для совершения покупок на более чем 30 минут для классической программы и 60 минут для расширенной версии за время всей экскурсии оплачиваются дополнительно
* Дети до 7 лет — бесплатно, от 8 до 10 лет — €40, от 11 до 13 лет — €60, от 14 до 16 лет — €80
- В конце экскурсии я подарю каждому из вас сюрприз, который будет напоминать о путешествии на родину Труффальдино
- В случае забастовки общественного транспорта весь маршрут можно пройти пешком
Дополнительные расходы:
- Еда, напитки и фуникулёр между Верхним и Нижним городом — €1,7 с чел. (оплачиваются до)
- При заказе расширенной версии экскурсии общая продолжительность составит 8 часов, стоимость — €400 за 1-2 чел.
- €50 за каждого дополнительного участника при стандартной версии экскурсии, если вас больше
- €100 за каждого дополнительного участника при расширенной версии экскурсии, если вас больше
- Продление стандартной программы — €50 в час за 1-2 человек, €80 в час за 3-4 человека
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду по Бергамо Алёне! Это была не просто
Это такое счастье получить щедрый и доброжелательный отзыв от таких замечательных людей как вы и ваш муж!
Всегда буду рада новой встрече в нашем замечательном Бергамо!
С огромным уважением и благодарностью, Алёна
Вы, просто замечательная семья!
Желаю вам от всей души как можно больше интересных путешествий и получение только позитивных эмоций!
С благодарностью, Алёна