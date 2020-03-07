11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Знаковые и тайные места Верхнего города
Вы полюбуетесь элегантной виллой в стиле либерти и башней Гомбито в романском стиле. Найдете «пикантные» дома с особенными дымоходами и античную мастерскую сапожников, где до сих пор трудятся местные умельцы. Также я покажу дом, в котором родился знаменитый архитектор Джакомо Кваренги, и кафетерий, где было создано замечательное мороженое страчателла. Кроме того, в программе:
Секреты Нижнего города
Вы пройдете по самой модной улице Бергамо, рассмотрите базилику Непорочной Девы Марии, отыщете элегантный квартал с арками и колоннами и полюбуетесь старинными и современными зданиями. А на очаровательной площади Понтида увидите две средневековые церкви, фонтан и личный дворец местного герцога. Кроме того, я расскажу увлекательную историю театра XIX века и покажу памятник композитору Доницетти и его музе. Напоследок раскрою секрет, в каком старинном кафетерии можно отведать торт, посвященный знаменитому жителю Бергамо.