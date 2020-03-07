11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Знаковые и тайные места Верхнего города

Вы полюбуетесь элегантной виллой в стиле либерти и башней Гомбито в романском стиле. Найдете «пикантные» дома с особенными дымоходами и античную мастерскую сапожников, где до сих пор трудятся местные умельцы. Также я покажу дом, в котором родился знаменитый архитектор Джакомо Кваренги, и кафетерий, где было создано замечательное мороженое страчателла. Кроме того, в программе:

Замок Сан-Виджилио — самая старая постройка в Бергамо. С ее высоты вам откроются завораживающие виды на старинные улочки и средневековые дома.

— самая старая постройка в Бергамо. С ее высоты вам откроются завораживающие виды на старинные улочки и средневековые дома. Венецианские ворота — построенные в XV веке на месте романской церкви, они напомнят вам о времени, когда Бергамо находился под венецианским господством.

— построенные в XV веке на месте романской церкви, они напомнят вам о времени, когда Бергамо находился под венецианским господством. Цитадель — здесь вы услышите о владычестве над Бергамо знаменитой миланской семьи Висконти.

— здесь вы услышите о владычестве над Бергамо знаменитой миланской семьи Висконти. Новая площадь впечатлит вас старинными зданиями, украшенными романтичными фресками.

впечатлит вас старинными зданиями, украшенными романтичными фресками. Монастырь святого Франциска — с его террасы вам откроются потрясающие виды на живописные холмы у подножия Бергамо.

— с его террасы вам откроются потрясающие виды на живописные холмы у подножия Бергамо. Старая площадь — сердце античного Бергамо. На ней вы увидите Баптистерий, сторожевую башню-колокол, Старую и Новую Ратуши, фонтан со сфинксами, капеллу-усыпальницу Коллеони и Кафедральный собор. А также зайдете в одну из красивейших церквей Италии, Санта-Мария Маджоре.

Секреты Нижнего города

Вы пройдете по самой модной улице Бергамо, рассмотрите базилику Непорочной Девы Марии, отыщете элегантный квартал с арками и колоннами и полюбуетесь старинными и современными зданиями. А на очаровательной площади Понтида увидите две средневековые церкви, фонтан и личный дворец местного герцога. Кроме того, я расскажу увлекательную историю театра XIX века и покажу памятник композитору Доницетти и его музе. Напоследок раскрою секрет, в каком старинном кафетерии можно отведать торт, посвященный знаменитому жителю Бергамо.