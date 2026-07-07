11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомьтесь, Бергамо

«Визитные карточки», тайные уголки и лучшие смотровые площадки на насыщенной обзорной экскурсии
Мой Бергамо — трехэтажный: на этой экскурсии вы увидите Верхний, Нижний и Античный город, а еще погрузитесь в настоящую средневековую сказку.

Я раскрою историю этого удивительного места от древнего Рима до наших дней и покажу Бергамо таким, каким его знают и любят местные жители.

Вы услышите легенды и реальные истории, веселые байки и курьезные случаи, раскрывающие истинный менталитет итальянцев.
5
96 отзывов
Знакомьтесь, Бергамо
Знакомьтесь, Бергамо
Знакомьтесь, Бергамо

Описание экскурсии

Знаковые и тайные места Верхнего города

В старину Бергамо называли «Городом ста башень». Вы полюбуетесь на те, которые до сих пор сохранились в первозданном виде, и я открою много фактов, которых вы не найдете в обычных путеводителях.
Мы отыщем «пикантные» дома с особенными дымоходами, первую прачечную и античную мастерскую кузнецов, где до сих пор трудятся местные умельцы.
Также я покажу дом, в котором родился знаменитый архитектор Джакомо Кваренги и благодаря которому в начале 19 века русская княжна из благородного рода познакомилась с бергамским маркизом и после венчания переехала на его родину. Так Бергамо навеки породнился с Россией. Дворец итало-русской семьи, в котором до сих пор проживают их потомки, надежно спрятан, но мы обязательно отыщем площадь, где он расположен. Я поведаю о том, что связывает между собой Бергамо и Флоренцию.
Если захотите, мы посетим кондитерскую, где было создано замечательное мороженое «Страчателла», известное на весь мир, и выпьем чашечку ароматного эспрессо в кафетерии XV века, который посещают звезды мирового масштаба по приезду в Бергамо.
Кроме того, в программе:

  • Замок Сан-Виджилио — самая старая постройка в Бергамо. С ее высоты вам откроются завораживающие виды на Альпы, монастырь Астино и византийскую церковь, изумрудные холмы и деревушки в долине двух рек.
  • Венецианские ворота — построенные в XV веке на месте романских церквей, они напомнят вам о времени, когда Бергамо находился под венецианским господством. Отсюда полюбуемся панорамным видом на Нижний город и долину в сторону Милана.
  • Военная цитадель — здесь вы услышите о владычестве над Бергамо знаменитой миланской семьи Висконти.
  • Новая площадь впечатлит вас старинными зданиями, украшенными романтичными фресками.
  • Башня-крепость Ла Рокка — сакральное место с античных времен, где проживали сначала кельтские племена, а затем римляне. С башен крепости нам откроется вид на монастырь св. Франциска и всю средневековую часть Верхнего города.
  • Старая площадь — сердце античного Бергамо. На ней вы увидите сторожевую башню-колокол, Старую и Новую Ратуши, фонтан со сфинксами, дворец капитанов и солнечные часы со всеми знаками зодиака.
  • Соборная площадь — здесь находятся «качующий» Баптистерий, капелла-усыпальница кондотьера Коллеони и Кафедральный собор — Дуомо. Вы посетите одну из красивейших церквей Италии, базилику Санта-Мария Маджоре, и восхититесь ее сокровищами.
  • Розовая площадь, на которой можно полюбоваться античными фресками и найти храм святого Креста, датированный XI веком.
  • Площадь Арены — здесь проходили настоящие гладиаторские бои, а затем построили храм «Отчаявшихся сердец».
  • Площадь св. Александра — мы отыщем останки первой христианской церкви, античную карту города и элегантную виллу в стиле ар нуво. Вы будете приятно удивлены тем, что находится сейчас в стенах этого жилища.

Секреты Нижнего города

Вы посетите базилику Непорочной Девы Марии, в которой находится старинная коллекция фресок и я расскажу вам о той, которая считается чудотворной.
Отыщете элегантный квартал с арками и колоннами и полюбуетесь на монастырь св. Варфоломея и Стефания. Также вы увидите две самые «молодые» башни, построенных в начале XX века. Восхититесь конструкцией первого банка, в парке которого найдете забавную скульптуру, созданную по мотивам греческой мифологии.
Кроме того, я расскажу увлекательную историю театра XIX века и покажу памятник композитору Доницетти и его музе. Напоследок раскрою секрет, в каком старинном кафетерии можно отведать торт, посвященный знаменитому жителю Бергамо.

Расширенная версия

По желанию можно за доплату продлить экскурсию еще на 3 часа и посетить Квартал художников и Квартал Знаний, а также античный квартал св. Леонарда. А на очаровательной площади Понтида увидеть две средневековые церкви, фонтан и личный дворец местного герцога.
На Площади Святого духа мы впечатлимся убранством эклектичной церкви, а в Парке современной скульптуры — работами известнейших итальянских мастеров и коллекцией старинных марионеток — буратин, которая находится по соседству.
Также полюбуемся на женский монастырь XII века.
И наконец, отыщете Арлекина — Труффальдино среди построек в стиле арт-нуво.

Организационные детали

  • Максимальное количество участников при обзорной или расширенной версии экскурсии — 4 человека
  • Во время экскурсии предусмотрена пауза на отдых/кофе/обед (30 минут для стандартной программы, 60 минут для расширенной программы). Я посоветую, где можно вкусно и недорого пообедать, отведав местную кухню
  • Остановки на отдых, кофе, обед и для совершения покупок на более чем 30 минут для классической программы и 60 минут для расширенной версии за время всей экскурсии оплачиваются дополнительно
    * Дети до 7 лет — бесплатно, от 8 до 10 лет — €40, от 11 до 13 лет — €60, от 14 до 16 лет — €80
  • В конце экскурсии я подарю каждому из вас сюрприз, который будет напоминать о путешествии на родину Труффальдино
  • В случае забастовки общественного транспорта весь маршрут можно пройти пешком

Дополнительные расходы:

  • Еда, напитки и фуникулёр между Верхним и Нижним городом — €1,7 с чел. (оплачиваются до)
  • При заказе расширенной версии экскурсии общая продолжительность составит 8 часов, стоимость — €400 за 1-2 чел.
  • €50 за каждого дополнительного участника при стандартной версии экскурсии, если вас больше
  • €100 за каждого дополнительного участника при расширенной версии экскурсии, если вас больше
  • Продление стандартной программы — €50 в час за 1-2 человек, €80 в час за 3-4 человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Порта Нуова, около ж/д вокзала или у гостиницы, если она находится в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена
Алена — ваш гид в Бергамо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 324 туристов
Я — русская эмигрантка и проживаю в Италии с 2005 года. Все мои экскурсии стараюсь делать индивидуальными и эксклюзивными, исходя из ваших личных пожеланий и интересов. Провожу экскурсии в Ломбардии — по
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Бергамо, озеру Изео и его островам, а также другим городам. Устраиваю гастрономические и винные дегустации и мастер-классы. Ещё я — Personal Shopper. Диплом получен в Милане, специализация — работа в секторе высокой моды и продукции формата люкс. У меня три высших образования. Являюсь членом старейших итальянских ассоциаций по искусству, истории и культуре. Благодаря этому на специализированных курсах и лекциях постоянно углубляю знания о крае, в котором живу уже давно, но всё равно продолжаю открывать для себя что-то новое. Также я переводчик итальянского языка и сопровождающий на деловых встречах и выставках. Моё самое главное желание — чтобы у вас после встречи с Бергамо остались только самые приятные воспоминания!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 96 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
92
4
3
3
1
2
1
Яна
Мы провели потрясающий день в компании высоко квалифицированного гида, Алёна очень много, доступным языком, очень интересно рассказала нам историю города Бергамо, погрузила в атмосферу Италии! помогла в решении личного вопроса,
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за что ей отдельна благодарность! Мы очарованы городом, в итальянской области Ломбардия 🇮🇹 Алёна, нас проведа и показала каждый уголок, верхнего, среднего и нижнего города!
Спасибо нашему гиду Алене, она нас влюбила в Бергамо — один из самых очаровательных и исторически насыщенных городов! Обязательно вернемся!

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С
Прекрасные впечатления от экскурсии. Профессионально организована программа, очень познавательна и в тоже время не пресыщена обилием ненужных фактов.
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду по Бергамо Алёне! Это была не просто
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экскурсия, а настоящее погружение в атмосферу этого удивительного города. Алёна не просто показывает достопримечательности-она делится своей искренней любовью к Бергамо, и эта любовь невероятно заразительна.
Маршрут был продуман идеально: мы эффективно осмотрели все главные достопримечательности, избежали очередей и открыли для себя город, скрытый от глаз обычных туристов.
Всем рекомендую без колебаний!

Алена
Алена
Ответ организатора:
Дорогая Светлана, сердечное спасибо за такую высокую оценку моей экскурсии!
Это такое счастье получить щедрый и доброжелательный отзыв от таких замечательных людей как вы и ваш муж!
Всегда буду рада новой встрече в нашем замечательном Бергамо!
С огромным уважением и благодарностью, Алёна
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Зульфия
Наша экскурсия - это неспешная прогулка по улочкам Бергамо, Алёна своими рассказами и маршрутами прогулки навсегда запечатлила в наших сердцах удивительный город Баргамо!
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Н
Спасибо большое Алёне за интересный рассказ, увлеченность в работе, искренность и харизму! Нам все очень понравилось! Желаем всего самого доброго!
Алена
Алена
Ответ организатора:
Спасибо от всей души за оценку моей работы, а также щедрую похвалу человеческих качеств! Это очень приятно!
Вы, просто замечательная семья!
Желаю вам от всей души как можно больше интересных путешествий и получение только позитивных эмоций!
С благодарностью, Алёна
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Инна
Люблю путешествовать по старым городкам Италии. А мой гид Алёна ещё и влюбила меня в Бергамо, водя по его старинным улочкам, обращая внимание на мелочи в деталях и рассказывая исторические
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факты о городе. . и не только.
День пролетел в нашем путешествии быстро, но мы так много успели посмотреть, побывать на всех «уровнях» города и прекрасно провести время. И ещё Алёна была мне огромной помощью и поддержкой информационного характера пребывания в Бергамо - куда самой пойти, что посмотреть, как доехать.
Я благодарна этой встречи, очень рекомендую данную экскурсию и с удовольствием ещё вернусь в этот город 🙏🏽

Люблю путешествовать по старым городкам Италии. А мой гид Алёна ещё и влюбила меня в Бергамо,
Люблю путешествовать по старым городкам Италии. А мой гид Алёна ещё и влюбила меня в Бергамо,
Люблю путешествовать по старым городкам Италии. А мой гид Алёна ещё и влюбила меня в Бергамо,
Люблю путешествовать по старым городкам Италии. А мой гид Алёна ещё и влюбила меня в Бергамо,
Люблю путешествовать по старым городкам Италии. А мой гид Алёна ещё и влюбила меня в Бергамо,
Люблю путешествовать по старым городкам Италии. А мой гид Алёна ещё и влюбила меня в Бергамо,
Люблю путешествовать по старым городкам Италии. А мой гид Алёна ещё и влюбила меня в Бергамо,
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Ольга
Приезжая в новый город, хочется все и сразу) Но кто же может настолько заинтересовать, что хочется вернуться, проведет по неведомым тропкам, не знакомым другим туристам, расскажет легенды, обратит внимание на
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детали, мимо которых пройдеш и не заметишь, конечно же только профессионал своего дела, который знает свой город как пять пальцев, и для меня это была Алена. Мы гуляли до позднего вечера, и каждая минута была позновательна. Бергамо, пропитан духом древности и город, который полностью сохранил свою историческую ценность.
Будет интересно и взрослым и детям.

Приезжая в новый город, хочется все и сразу) Но кто же может настолько заинтересовать, что хочется
Приезжая в новый город, хочется все и сразу) Но кто же может настолько заинтересовать, что хочется
Приезжая в новый город, хочется все и сразу) Но кто же может настолько заинтересовать, что хочется
Приезжая в новый город, хочется все и сразу) Но кто же может настолько заинтересовать, что хочется
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