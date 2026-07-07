11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мой Бергамо — трехэтажный: на этой экскурсии вы увидите Верхний, Нижний и Античный город, а еще погрузитесь в настоящую средневековую сказку. Я раскрою историю этого удивительного места от древнего Рима до наших дней и покажу Бергамо таким, каким его знают и любят местные жители. Вы услышите легенды и реальные истории, веселые байки и курьезные случаи, раскрывающие истинный менталитет итальянцев.

Описание экскурсии

Знаковые и тайные места Верхнего города

В старину Бергамо называли «Городом ста башень». Вы полюбуетесь на те, которые до сих пор сохранились в первозданном виде, и я открою много фактов, которых вы не найдете в обычных путеводителях.

Мы отыщем «пикантные» дома с особенными дымоходами, первую прачечную и античную мастерскую кузнецов, где до сих пор трудятся местные умельцы.

Также я покажу дом, в котором родился знаменитый архитектор Джакомо Кваренги и благодаря которому в начале 19 века русская княжна из благородного рода познакомилась с бергамским маркизом и после венчания переехала на его родину. Так Бергамо навеки породнился с Россией. Дворец итало-русской семьи, в котором до сих пор проживают их потомки, надежно спрятан, но мы обязательно отыщем площадь, где он расположен. Я поведаю о том, что связывает между собой Бергамо и Флоренцию.

Если захотите, мы посетим кондитерскую, где было создано замечательное мороженое «Страчателла», известное на весь мир, и выпьем чашечку ароматного эспрессо в кафетерии XV века, который посещают звезды мирового масштаба по приезду в Бергамо.

Кроме того, в программе:

Замок Сан-Виджилио — самая старая постройка в Бергамо. С ее высоты вам откроются завораживающие виды на Альпы, монастырь Астино и византийскую церковь, изумрудные холмы и деревушки в долине двух рек.

Венецианские ворота — построенные в XV веке на месте романских церквей, они напомнят вам о времени, когда Бергамо находился под венецианским господством. Отсюда полюбуемся панорамным видом на Нижний город и долину в сторону Милана.

— построенные в XV веке на месте романских церквей, они напомнят вам о времени, когда Бергамо находился под венецианским господством. Отсюда полюбуемся панорамным видом на Нижний город и долину в сторону Милана. Военная цитадель — здесь вы услышите о владычестве над Бергамо знаменитой миланской семьи Висконти.

— здесь вы услышите о владычестве над Бергамо знаменитой миланской семьи Висконти. Новая площадь впечатлит вас старинными зданиями, украшенными романтичными фресками.

впечатлит вас старинными зданиями, украшенными романтичными фресками. Башня-крепость Ла Рокка — сакральное место с античных времен, где проживали сначала кельтские племена, а затем римляне. С башен крепости нам откроется вид на монастырь св. Франциска и всю средневековую часть Верхнего города.

— сакральное место с античных времен, где проживали сначала кельтские племена, а затем римляне. С башен крепости нам откроется вид на монастырь св. Франциска и всю средневековую часть Верхнего города. Старая площадь — сердце античного Бергамо. На ней вы увидите сторожевую башню-колокол, Старую и Новую Ратуши, фонтан со сфинксами, дворец капитанов и солнечные часы со всеми знаками зодиака.

— сердце античного Бергамо. На ней вы увидите сторожевую башню-колокол, Старую и Новую Ратуши, фонтан со сфинксами, дворец капитанов и солнечные часы со всеми знаками зодиака. Соборная площадь — здесь находятся «качующий» Баптистерий, капелла-усыпальница кондотьера Коллеони и Кафедральный собор — Дуомо. Вы посетите одну из красивейших церквей Италии, базилику Санта-Мария Маджоре, и восхититесь ее сокровищами.

— здесь находятся «качующий» Баптистерий, капелла-усыпальница кондотьера Коллеони и Кафедральный собор — Дуомо. Вы посетите одну из красивейших церквей Италии, базилику Санта-Мария Маджоре, и восхититесь ее сокровищами. Розовая площадь , на которой можно полюбоваться античными фресками и найти храм святого Креста, датированный XI веком.

, на которой можно полюбоваться античными фресками и найти храм святого Креста, датированный XI веком. Площадь Арены — здесь проходили настоящие гладиаторские бои, а затем построили храм «Отчаявшихся сердец».

— здесь проходили настоящие гладиаторские бои, а затем построили храм «Отчаявшихся сердец». Площадь св. Александра — мы отыщем останки первой христианской церкви, античную карту города и элегантную виллу в стиле ар нуво. Вы будете приятно удивлены тем, что находится сейчас в стенах этого жилища.

Секреты Нижнего города

Вы посетите базилику Непорочной Девы Марии, в которой находится старинная коллекция фресок и я расскажу вам о той, которая считается чудотворной.

Отыщете элегантный квартал с арками и колоннами и полюбуетесь на монастырь св. Варфоломея и Стефания. Также вы увидите две самые «молодые» башни, построенных в начале XX века. Восхититесь конструкцией первого банка, в парке которого найдете забавную скульптуру, созданную по мотивам греческой мифологии.

Кроме того, я расскажу увлекательную историю театра XIX века и покажу памятник композитору Доницетти и его музе. Напоследок раскрою секрет, в каком старинном кафетерии можно отведать торт, посвященный знаменитому жителю Бергамо.

Расширенная версия

По желанию можно за доплату продлить экскурсию еще на 3 часа и посетить Квартал художников и Квартал Знаний, а также античный квартал св. Леонарда. А на очаровательной площади Понтида увидеть две средневековые церкви, фонтан и личный дворец местного герцога.

На Площади Святого духа мы впечатлимся убранством эклектичной церкви, а в Парке современной скульптуры — работами известнейших итальянских мастеров и коллекцией старинных марионеток — буратин, которая находится по соседству.

Также полюбуемся на женский монастырь XII века.

И наконец, отыщете Арлекина — Труффальдино среди построек в стиле арт-нуво.

Организационные детали

Максимальное количество участников при обзорной или расширенной версии экскурсии — 4 человека

Во время экскурсии предусмотрена пауза на отдых/кофе/обед (30 минут для стандартной программы, 60 минут для расширенной программы). Я посоветую, где можно вкусно и недорого пообедать, отведав местную кухню

Остановки на отдых, кофе, обед и для совершения покупок на более чем 30 минут для классической программы и 60 минут для расширенной версии за время всей экскурсии оплачиваются дополнительно

* Дети до 7 лет — бесплатно, от 8 до 10 лет — €40, от 11 до 13 лет — €60, от 14 до 16 лет — €80

* Дети до 7 лет — бесплатно, от 8 до 10 лет — €40, от 11 до 13 лет — €60, от 14 до 16 лет — €80 В конце экскурсии я подарю каждому из вас сюрприз, который будет напоминать о путешествии на родину Труффальдино

В случае забастовки общественного транспорта весь маршрут можно пройти пешком

Дополнительные расходы: