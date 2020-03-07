11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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«Визитные карточки», тайные уголки и лучшие смотровые площадки города на обзорной экскурсии

Алена
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Алена – ваш гид
В Бергамо вас ждет погружение в настоящую средневековую сказку.

Я раскрою историю этого удивительного места от древнего Рима до наших дней и покажу Бергамо таким, каким его знают и любят местные жители.

Вы услышите легенды и реальные истории, веселые байки и курьезные случаи, раскрывающие истинный менталитет итальянцев.
39 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча площадь ж/д возала или более удобное для вас место (к примеру у вашей гостиницы) или в аэропорту
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У этой экскурсии11 отзывов
5
Знакомьтесь, Бергамо!
Знакомьтесь, Бергамо!

Что вас ожидает

Знаковые и тайные места Верхнего города
Вы полюбуетесь элегантной виллой в стиле либерти и башней Гомбито в романском стиле. Найдете «пикантные» дома с особенными дымоходами и античную мастерскую сапожников, где до сих пор трудятся местные умельцы. Также я покажу дом, в котором родился знаменитый архитектор Джакомо Кваренги, и кафетерий, где было создано замечательное мороженое страчателла. Кроме того, в программе:

  • Замок Сан-Виджилио — самая старая постройка в Бергамо. С ее высоты вам откроются завораживающие виды на старинные улочки и средневековые дома.
  • Венецианские ворота — построенные в XV веке на месте романской церкви, они напомнят вам о времени, когда Бергамо находился под венецианским господством.
  • Цитадель — здесь вы услышите о владычестве над Бергамо знаменитой миланской семьи Висконти.
  • Новая площадь впечатлит вас старинными зданиями, украшенными романтичными фресками.
  • Монастырь святого Франциска — с его террасы вам откроются потрясающие виды на живописные холмы у подножия Бергамо.
  • Старая площадь — сердце античного Бергамо. На ней вы увидите Баптистерий, сторожевую башню-колокол, Старую и Новую Ратуши, фонтан со сфинксами, капеллу-усыпальницу Коллеони и Кафедральный собор. А также зайдете в одну из красивейших церквей Италии, Санта-Мария Маджоре.

Секреты Нижнего города
Вы пройдете по самой модной улице Бергамо, рассмотрите базилику Непорочной Девы Марии, отыщете элегантный квартал с арками и колоннами и полюбуетесь старинными и современными зданиями. А на очаровательной площади Понтида увидите две средневековые церкви, фонтан и личный дворец местного герцога. Кроме того, я расскажу увлекательную историю театра XIX века и покажу памятник композитору Доницетти и его музе. Напоследок раскрою секрет, в каком старинном кафетерии можно отведать торт, посвященный знаменитому жителю Бергамо.

Организационные детали

  • Для группы 7-10 человек действует специальное предложение. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Еда, напитки и фуникулер между Верхним и Нижним городом (1,30 евро с человека) оплачиваются дополнительно
  • В конце экскурсии я подарю каждому из вас сюрприз, который будет напоминать о путешествии на родину Труффальдино.
  • В случае забастовки общественного транспорта весь маршрут можно пройти пешком
Знакомьтесь, Бергамо!
Знакомьтесь, Бергамо!
Знакомьтесь, Бергамо!
Знакомьтесь, Бергамо!
Знакомьтесь, Бергамо!
Знакомьтесь, Бергамо!
Знакомьтесь, Бергамо!
Знакомьтесь, Бергамо!
Знакомьтесь, Бергамо!
Знакомьтесь, Бергамо!
Знакомьтесь, Бергамо!
Знакомьтесь, Бергамо!
Знакомьтесь, Бергамо!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура площадь ж/д возала или более удобное для вас место (к примеру у вашей гостиницы) или в аэропорту.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алена
Алена
Добрый день! Меня зовут Алёна. Проживаю в Италии, а именно в Бергамо, с 2005 года. Все экскурсии я стараюсь делать индивидуальными исходя из ваших личных пожеланий и интересов. Каждый мой гость для меня уникален и неповторим. По первому образованию я эколог. По второму — искусствовед. Мою любовь к природе и искусству стараюсь передать в экскурсиях моим гостям-путешественникам. Провожу экскурсии больше 10 лет; в свободное время я гид-волонтер при местном музее римских раскопок. Являюсь членом старейших ассоциаций Бергамо по искусству, истории и культуре, а именно «Lettura & Cultura — Biblioteca Gavazzeni» и «La Fondazione Adriano Bernareggi — Museo e Tesoro della Cattedrale», благодаря которым на специализированных курсах и лекциях постоянно углубляю свои познания о крае, в котором живу уже достаточно давно, но всё равно продолжаю открывать для себя что-то новое. Я ученица известного гида, писателя-историка и телеведущего Александра Васильева, посещаю его выездные школы по мировому искусству. В свободное время пишу рассказы об Италии и веду личный блог о Бергамо. Мое главное желание, чтобы у вас после встречи с Бергамо осталось только самое приятное послевкусие. Приезжайте, и вы тоже обязательно влюбитесь в этот уникальный город, а обещанная сказка окажется явью. Очень жду вас в гости, чтобы передать частичку моей любви к Бергамо. Добро пожаловать к нам!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 марта 2020
Отличная экскурсия.
Алёна - эрудированный и увлеченный своей работой человек. Бергамо очаровывает своей красотой. Обязательно к посещению.
2 марта 2020
Алёна отличный гид, любящий свой город. Могу смело порекомендовать данную экскурсию.
26 февраля 2020
Благодарю Алене за замечательную экскурсию 22 февраля в Бергамо. Экскурсия ответила моим ожиданиям. Время прошло незаметно и без усталости.
24 февраля 2020
Спасибо большое Алене за день проведенный с не в Бергамо. Обязательно вернемся еще, за интересными рассказами и приключениями!
Любовь
17 февраля 2020
11 февраля побывала на этой экскурсии с гидом Аленой. Мне очень понравилась экскурсия. Алена - очень увлеченный человек, отлично знает Бергамо. Провела меня по самым классным местам, показала изумительные панорамные виды с горы, увлеченно рассказывала о знаковых объектах города. Экскурсия длилась 4 часа, но почти не устала, потому что время пролетело как одна минута.
Люблю такие экскурсии, потому что у Алены есть интересные истории о Бергамо, которые не прочитаешь в инете. Мне очень понравился город, который показала мне гид, раньше я не знала, что здесь столько интересного. Сама я бы, конечно, не смогла посмотреть столько за такой короткий срок. К сожалению, в тот же день я уже улетала домой, но мне захотелось вернуться сюда еще, благодаря душевному гиду. Записывайтесь на экскурсию, не пожалеете, вас ждет интересное времяпрепровождение в Бергамо!
16 февраля 2020
Алена-удивительная! Любит свой город, знает его. Покажет, расскажет, порекомендует, поможет. После интереснейшей прогулки с Аленой по Бергамо, невозможно не полюбить его!
9 января 2020
5 января 2020 года. Замечательная экскурсия! Только положительные воспоминания об экскурсоводе, городе Бергамо. Именно в такой последовательности. Уверен, что ни один другой гид не владеет на таком уровне одновременно и историей страны, и города, и архитектуры и искусства. Отдельные слова благодарности за радушную встречу, за секреты о ресторанах, о местах для лучших фотографий. Большое спасибо!
8 января 2020
Понравилось, что маршрут экскурсии проходил по местам где мало туристов, это очень располагало к восприятию и наслаждению городом и видами в спокойной обстановке. Гид подстраивает экскурсию под желания и потребности Клиента, а также даёт много рекомендаций по вашим желаниям. После экскурсии воспользовались рекомендациями по покупкам национальных блюд, продуктов, вину и сырам. Большое спасибо!
5 января 2020
Получила массу удовольствия от прекрасного времени, проведенного в Бергамо с моим замечательным гидом, Алёной! Она оптимально выстраивает маршрут экскурсии, не стандарт от интернет путеводителей! Ещё раз хотелось бы поблагодарить Алёну за то, как душевно она находит подход к каждому гостю! Я провела с ней замечательное время в ненавязчивой прогулке и увидела самые красивейшие места, где бывают местные жители. Если я ещё раз попаду в Бергамо, то обязательно хочу попасть на её экскурсии по монастырям и озерам... Мне было очень интересно, познавательно, увлекательно и я получила много интересной информации! Спасибо огромное! Желаю развития и процветания!
23 декабря 2019
Душевный и хорошо подготовленный гид. Получили все в полном объёме, приедем ещё город того стоит.
Ещё 1 отзыв

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Влюбиться в БергамоВлюбиться в БергамоВлюбиться в Бергамо
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