Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Город Конельяно уютно расположился на холмах с виноградниками и замками. На экскурсии 🧭 нас ждёт знакомство с историческим центром города, который до наших дней сохранил уникальный старинный облик. Посетим самую старинную церковь ⛪ Сан Пьетро с её фресками. Винно-дегустационная прогулка 👣 в винодельне Виллы Марии. Дегустационный обед с лучшими винами 🍷. Покупка по желанию местных продуктов. Посещение фабрики сыра и дегустация (по желанию). На фабрике сыра Перенцин мы увидим как делают моцареллу и пьяный сыр из козьего молока. Просекко из Конельяно — Вальдобьядене лучшее вино региона Венето, насчитывает всего 80 сортов винограда. Добро пожаловать в Венето!