Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Гастрономический тур в Конельяно

Гид S.
Гид S. – Гид из Бибионе
Гастрономический тур в Конельяно
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €107 за человека

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Гастрономический тур в Конельяно
Гастрономический тур в Конельяно
Город Конельяно уютно расположился на холмах с виноградниками и замками. На экскурсии 🧭 нас ждёт знакомство с историческим центром города, который до наших дней сохранил уникальный старинный облик. Посетим самую старинную церковь ⛪ Сан Пьетро с её фресками. Винно-дегустационная прогулка 👣 в винодельне Виллы Марии. Дегустационный обед с лучшими винами 🍷. Покупка по желанию местных продуктов. Посещение фабрики сыра и дегустация (по желанию). На фабрике сыра Перенцин мы увидим как делают моцареллу и пьяный сыр из козьего молока. Просекко из Конельяно — Вальдобьядене лучшее вино региона Венето, насчитывает всего 80 сортов винограда. Добро пожаловать в Венето!
Начало и место завершения
🚩 Bibione
Гастрономический тур в Конельяно
Гастрономический тур в Конельяно
Гастрономический тур в Конельяно
Гастрономический тур в Конельяно
Гастрономический тур в Конельяно

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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