Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Линьяно-Саббьядоро главный город 🏙️ курорт на берегу Адриатического моря 🌊. 8 км песчаного пляжа с золотым песком(Саббьядоро), чистейшее море и 200 гектаров хвойного леса — это лучшее что могла создать природа для курортного отдыха. Богатая сеть инфраструктур(гольф, теннис, спа, рестораны, бары 🍹, фирменные магазины одежды и винные лавки)Рядом с городами — Венеция, Триест, Падуя и Верона. Курортный сезон начинается в начале мая и заканчивается в середине октября. Самый популярный курорт для семейного отдыха с детьми, именно здесь расположены лучшие детские лагеря Италии.

Трансфер из аэропорта в Линьяно, размещение в отеле. Утром вкусный завтрак с капучино и др. продуктами. Отправление на прогулку 👣 по городу. Аперитив и обед. Вечером посещение дискотеки. 3 день — посещение столицы ⭐️ региона Венето — Венеции. Возвращение в отель 🏨. 4 день-день гурмана экскурсия ⛳ в Конельяно — дорога вина просекко. 4 день — поездка в Падову и озеро Гарда. Последние дни отдых на пляже. При желании экскурсии 🧭 в Венецию, Падуа, Триест и Верону.