Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Отдых в Линьяно-Саббьядоро

Гид S.
Гид S. – Гид из Бибионе
Отдых в Линьяно-Саббьядоро
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €214 за человека

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Отдых в Линьяно-Саббьядоро
Отдых в Линьяно-Саббьядоро
Линьяно-Саббьядоро главный город 🏙️ курорт на берегу Адриатического моря 🌊. 8 км песчаного пляжа с золотым песком(Саббьядоро), чистейшее море и 200 гектаров хвойного леса — это лучшее что могла создать природа для курортного отдыха. Богатая сеть инфраструктур(гольф, теннис, спа, рестораны, бары 🍹, фирменные магазины одежды и винные лавки)Рядом с городами — Венеция, Триест, Падуя и Верона. Курортный сезон начинается в начале мая и заканчивается в середине октября. Самый популярный курорт для семейного отдыха с детьми, именно здесь расположены лучшие детские лагеря Италии.
Трансфер из аэропорта в Линьяно, размещение в отеле. Утром вкусный завтрак с капучино и др. продуктами. Отправление на прогулку 👣 по городу. Аперитив и обед. Вечером посещение дискотеки. 3 день — посещение столицы ⭐️ региона Венето — Венеции. Возвращение в отель 🏨. 4 день-день гурмана экскурсия ⛳ в Конельяно — дорога вина просекко. 4 день — поездка в Падову и озеро Гарда. Последние дни отдых на пляже. При желании экскурсии 🧭 в Венецию, Падуа, Триест и Верону.
Начало и место завершения
🚩 Bibione
Отдых в Линьяно-Саббьядоро
Отдых в Линьяно-Саббьядоро
Отдых в Линьяно-Саббьядоро

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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