Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Путь гурмана ведёт в Верону

Гид S.
Гид S. – Гид из Бибионе
Путь гурмана ведёт в Верону
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €193 за человека

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Путь гурмана ведёт в Верону
Путь гурмана ведёт в Верону
Верону полноправно называют столицей ⭐️ влюблённых. Шекспир выбрал его, как город 🏙️ любящих сердец для Ромео и Джульетты. Но Верона так же символ другой любовной истории-между людьми и природой. Союз которых даёт жизнь тому, что на протяжении веков считается «нектаром Богов» — вино 🍷. Путь гурмана в Вероне начинается рядом с исторической Ареной, именно здесь находится самая старая винотека, затем проходит по улочкам где мы попробуем веронскую кухню 🥧 (ризотто аль Амароне и др. ) и продолжается среди холмов, покрытых виноградниками. Здесь в зоне Вальполичелла мы встретим прошлое и увидим будущее. Именно здесь производят моё любимое вино Аmаrоnе, а так же Recioto, Passito Veronese, Valpolicella Classico, Valpolicella Classico Superiore e Soave. Итальянцы знают вкус в жизни, от них пришло выражение Dolce vita(сладкая жизнь). Побывав здесь вы начнёте понимать итальянцев, их стиль жизни и секрет их долголетия. Поверьте, вам станет лучше! Чин
Начало и место завершения
🚩 Bibione
Путь гурмана ведёт в Верону
Путь гурмана ведёт в Верону
Путь гурмана ведёт в Верону
Путь гурмана ведёт в Верону
Путь гурмана ведёт в Верону
Путь гурмана ведёт в Верону
Путь гурмана ведёт в Верону
Путь гурмана ведёт в Верону

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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