Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Верону полноправно называют столицей ⭐️ влюблённых. Шекспир выбрал его, как город 🏙️ любящих сердец для Ромео и Джульетты. Но Верона так же символ другой любовной истории-между людьми и природой. Союз которых даёт жизнь тому, что на протяжении веков считается «нектаром Богов» — вино 🍷. Путь гурмана в Вероне начинается рядом с исторической Ареной, именно здесь находится самая старая винотека, затем проходит по улочкам где мы попробуем веронскую кухню 🥧 (ризотто аль Амароне и др. ) и продолжается среди холмов, покрытых виноградниками. Здесь в зоне Вальполичелла мы встретим прошлое и увидим будущее. Именно здесь производят моё любимое вино Аmаrоnе, а так же Recioto, Passito Veronese, Valpolicella Classico, Valpolicella Classico Superiore e Soave. Итальянцы знают вкус в жизни, от них пришло выражение Dolce vita(сладкая жизнь). Побывав здесь вы начнёте понимать итальянцев, их стиль жизни и секрет их долголетия. Поверьте, вам станет лучше! Чин