Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Венеция город любви

Гид S.
Гид S. – Гид из Бибионе
Венеция город любви
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Венеция город любви
Венеция город любви
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Ах Венеция — город 🏙️ любви и поцелуев. Город легенд и всех святых. Посетим площадь Святого Марка и его базилику, проедем на гондоле по Большому каналу и узким улочкам. Зайдём в маленькие дворики и уютные кафе. Посетим церкви в которых хранятся мощи святых и картины известных во всём мире художников(Тициано, Карпаччо, Тинторетто, Веронезе, Джорджоне и др. )Дворцы и колокольни, музеи 🖼 и выставки. Венецианская кухня 🥧 и лучшее вино 🍷 в Венето. Острова -Мурано, Бурано, Торчелло-ждём ваши заявки!
Начало и место завершения
🚩 Bibione
Венеция город любви
Венеция город любви

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 3 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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