Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Ах Венеция — город 🏙️ любви и поцелуев. Город легенд и всех святых. Посетим площадь Святого Марка и его базилику, проедем на гондоле по Большому каналу и узким улочкам. Зайдём в маленькие дворики и уютные кафе. Посетим церкви в которых хранятся мощи святых и картины известных во всём мире художников(Тициано, Карпаччо, Тинторетто, Веронезе, Джорджоне и др. )Дворцы и колокольни, музеи 🖼 и выставки. Венецианская кухня 🥧 и лучшее вино 🍷 в Венето. Острова -Мурано, Бурано, Торчелло-ждём ваши заявки!