Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

  1. Италия
  2. Экскурсии

Винно-гастрономический тур в Венето-Италия

Гид S.
Гид S. – Гид из Бибионе
Винно-гастрономический тур в Венето-Италия
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €200 за человека

    Заказать экскурсию
Винно-гастрономический тур в Венето-Италия
Винно-гастрономический тур в Венето-Италия
Для любителей эно-гастрономических приключений. Если вы профессионал ресторанного бизнеса или просто любитель итальянского вина и кухни 🥧, милости просим в Италию, регион Венето! Венето знаменито не только столицей ⭐️ Венецией, но и утончённой кухней и прекрасными винами 🍷. Примерно треть площади региона Венето занимают Альпы и их предгорья, на западе живописное озеро Гарда с холмами Вальполичелло, на востоке прекрасные пляжи Адриатического моря 🌊. В Венето 80 сортов винограда и огромное количество уникального вина. Вас ждёт увлекательное знакомство с производителями и шеф-поварами, и просто с местными жителями. Побываем на винодельнях и в их погребах. На фабрике сыра, где делают пьяный сыр и моцареллу. С лучшими поварами вы научитесь готовить ризотто и пасту аль Аматричана и другие блюда итальянской кухни. Жить будите в вилле Мария 700 века в семье графа Бевильакуа Панигай. Добро пожаловать в Венето!
Начало и место завершения
🚩 Bibione
Винно-гастрономический тур в Венето-Италия
Винно-гастрономический тур в Венето-Италия
Винно-гастрономический тур в Венето-Италия
Винно-гастрономический тур в Венето-Италия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Путь гурмана ведёт в Верону
193
12 часов
Путь гурмана ведёт в Верону
Отдых в Линьяно-Саббьядоро
214
24 часа
Отдых в Линьяно-Саббьядоро
Падуя и город Сирмионе. Озеро Гарда
150
5 часов
Падуя и город Сирмионе. Озеро Гарда
Гастрономический тур в Конельяно
107
3 часа
Гастрономический тур в Конельяно
Венеция город любви
171
1 час
Венеция город любви