Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Для любителей эно-гастрономических приключений. Если вы профессионал ресторанного бизнеса или просто любитель итальянского вина и кухни 🥧, милости просим в Италию, регион Венето! Венето знаменито не только столицей ⭐️ Венецией, но и утончённой кухней и прекрасными винами 🍷. Примерно треть площади региона Венето занимают Альпы и их предгорья, на западе живописное озеро Гарда с холмами Вальполичелло, на востоке прекрасные пляжи Адриатического моря 🌊. В Венето 80 сортов винограда и огромное количество уникального вина. Вас ждёт увлекательное знакомство с производителями и шеф-поварами, и просто с местными жителями. Побываем на винодельнях и в их погребах. На фабрике сыра, где делают пьяный сыр и моцареллу. С лучшими поварами вы научитесь готовить ризотто и пасту аль Аматричана и другие блюда итальянской кухни. Жить будите в вилле Мария 700 века в семье графа Бевильакуа Панигай. Добро пожаловать в Венето!