Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

ТРАНСФЕРЫ ИЗ АЭРОПОРТОВ ВЕНЕЦИЯ - МИЛАН - ВЕРОНА - БЕРГАМО НА ОЗЕРО ГАРДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ - АВТОМОБИЛЬ КЛАССА ЛЮКС - ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Встречаем и провожаем в аэропортах Италии
Индивидуальный VIP трансфер + русскоговорящий ассистент
При встрече в аэропорту русскоговорящий водитель 🚗 предоставит интересующую Вас информацию о городе, шоппинге, туристических местах и многом другом. Также он поможет зарегистрироваться в гостинице.
В заявке на трансфер следует указать:
1. Фамилии и имена туристов
2. Количество человек
3. Даты, на которые заказывается трансфер
4. Для встречи или вылета в аэропортах номер рейса и авиакомпанию
5. Название отеля, в который или из которого отправляются туристы.
Цены в таблице указаны на группу из 1-4 чел.