Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Трансфер из аэропорта Милана Венеции Вероны Бергамо на озеро Гарда

Гид S.
Гид S. – Гид из Брешиа
Трансфер из аэропорта Милана Венеции Вероны Бергамо на озеро Гарда
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €37 за человека

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Трансфер из аэропорта Милана Венеции Вероны Бергамо на озеро Гарда
ТРАНСФЕРЫ ИЗ АЭРОПОРТОВ ВЕНЕЦИЯ - МИЛАН - ВЕРОНА - БЕРГАМО НА ОЗЕРО ГАРДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ - АВТОМОБИЛЬ КЛАССА ЛЮКС - ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Встречаем и провожаем в аэропортах Италии
Индивидуальный VIP трансфер + русскоговорящий ассистент
При встрече в аэропорту русскоговорящий водитель 🚗 предоставит интересующую Вас информацию о городе, шоппинге, туристических местах и многом другом. Также он поможет зарегистрироваться в гостинице.

В заявке на трансфер следует указать:

    1. Фамилии и имена туристов
    2. Количество человек
    3. Даты, на которые заказывается трансфер
    4. Для встречи или вылета в аэропортах номер рейса и авиакомпанию
    5. Название отеля, в который или из которого отправляются туристы.
    Цены в таблице указаны на группу из 1-4 чел.
    Начало и место завершения
    🚩 Brescia

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Гид S.
    Гид S.
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