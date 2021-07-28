Все экскурсии в Брешиа
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Брешиа – доступно 10 экскурсий на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от €35. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Брешиа почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
3ч
€43
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч
€100
за 1-6 чел.
Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
Погулять по великолепных площадям и увидеть главные достопримечательности исторического центра
Индивидуальная экскурсия
3ч
€250
за 1-10 чел.
Брешиа — «Львица Италии»
Узнать, чем славится город, и познакомиться с его роскошной архитектурой
3ч
€43
за 1 чел.
3ч
€40
за 1 чел.
3ч
€43
за 1 чел.
3ч
€54
за 1 чел.
3ч
€86
за 1 чел.
Последние отзывы «Экскурсии Брешиа»
- ССветлана28 июля 2021Очень интересная экскурсия, узнала много нового. Спасибо большое!
- ООлег14 ноября 2018Великолепная экскурсия по четырем площадям Брешии! Спасибо Ольге за подробный и интересный рассказ об этом удивительном городе. Всем рекомендую эту экскурсию и гида!
- ХХомякова29 октября 2018Большое спасибо Ольге за прекрасно проведенную экскурсию. В ужасную погоду, в проливной дождь она провела с нами больше времени, чем было запланированно, она приятный, высокообразованный человек и собеседник. Брешия, казавшаяся нам маленьким городком Северной Италии, открылась с новой стороны благодаря Оле. Спасибо!