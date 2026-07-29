Ю Юлия

Я считаю, нам очень повезло с гидом. Ольга очень интересно и не скучно рассказала про все 4 площади и даже больше) нам очень понравилось👍Брешия, на самом деле, очень приятный город с итальянской атмосферой и богатой историей.