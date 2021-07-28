Экскурсии Брешиа

Все экскурсии в Брешиа

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Брешиа – доступно 10 экскурсий на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от €35. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Брешиа почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Трансфер из Милана Венеции Вероны Бергамо Брешии на озеро Гарда
35
за 1 чел.
Трансфер из Милана Венеции Вероны Бергамо Брешии на озеро Гарда
Переводчик на озере Гарда
43
за 1 чел.
Переводчик на озере Гарда
Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
Индивидуальная экскурсия
5
3
100
за 1-6 чел.
Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
Погулять по великолепных площадям и увидеть главные достопримечательности исторического центра
Трансфер из аэропорта Милана Венеции Вероны Бергамо на озеро Гарда
37
за 1 чел.
Трансфер из аэропорта Милана Венеции Вероны Бергамо на озеро Гарда
Брешиа — «Львица Италии»
Индивидуальная экскурсия
250
за 1-10 чел.
Брешиа — «Львица Италии»
Узнать, чем славится город, и познакомиться с его роскошной архитектурой
Переводчик на озере Гарда и окрестностях
43
за 1 чел.
Переводчик на озере Гарда и окрестностях
Переводчик на Гарде
40
за 1 чел.
Переводчик на Гарде
Шоппинг на озере Гарда, в Вероне, Милане, Венеции
43
за 1 чел.
Шоппинг на озере Гарда, в Вероне, Милане, Венеции
Отель - Парки на озере Гарда - Отель
54
за 1 чел.
Отель - Парки на озере Гарда - Отель
Трансфер на озеро Гарда
86
за 1 чел.
Трансфер на озеро Гарда

Последние отзывы «Экскурсии Брешиа»

  • Отзыв на: Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
    С
    Светлана
    28 июля 2021
    5
    Очень интересная экскурсия, узнала много нового. Спасибо большое!
  • Отзыв на: Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
    О
    Олег
    14 ноября 2018
    5
    Великолепная экскурсия по четырем площадям Брешии! Спасибо Ольге за подробный и интересный рассказ об этом удивительном городе. Всем рекомендую эту экскурсию и гида!
  • Отзыв на: Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
    Х
    Хомякова
    29 октября 2018
    5
    Большое спасибо Ольге за прекрасно проведенную экскурсию. В ужасную погоду, в проливной дождь она провела с нами больше времени, чем было запланированно, она приятный, высокообразованный человек и собеседник. Брешия, казавшаяся нам маленьким городком Северной Италии, открылась с новой стороны благодаря Оле. Спасибо!
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