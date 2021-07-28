Великолепная экскурсия по четырем площадям Брешии! Спасибо Ольге за подробный и интересный рассказ об этом удивительном городе. Всем рекомендую эту экскурсию и гида!

Х Хомякова 5

Большое спасибо Ольге за прекрасно проведенную экскурсию. В ужасную погоду, в проливной дождь она провела с нами больше времени, чем было запланированно, она приятный, высокообразованный человек и собеседник. Брешия, казавшаяся нам маленьким городком Северной Италии, открылась с новой стороны благодаря Оле. Спасибо!