Индивидуальная
до 6 чел.
Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
Погрузитесь в атмосферу Брешии, прогуливаясь по ее историческим площадям и наслаждаясь видами на главные достопримечательности города
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Брешиа: античная, средневековая, современная
Пройтись по эпохам в истории города с гидом - родственницей Папы Римского
Начало: Piazza Vittoria
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Брешиа - «Львица Италии»
Прогулка по историческому центру Брешии, знакомство с её архитектурными шедеврами и культурным наследием. Увидите замок, соборы и монастырь Санта-Джулия
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Brixia Romana: археологическое путешествие из Брешии в Древний Рим
Перенеситесь на 2000 лет назад в северную Италию. Откройте для себя древнюю Брешию, её храмы и театры, с помощью очков дополненной реальности
11 авг в 10:30
12 авг в 10:30
от €160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия на фабрику оружия «Беретта» и старинную виллу
Посетить старейшую оружейную компанию, где вот уже 500 лет производят всемирно известную продукцию
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Крепость Брешии и музей старинного оружия
Услышать захватывающие сюжеты из средневековой истории и рассмотреть рыцарские доспехи
11 авг в 10:30
12 авг в 10:30
от €160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Брешиа: наследие ЮНЕСКО
Начало: Пьяцца Виттория
Расписание: С понедельника по воскресенье (кроме субботы)с 10 до 17 часов
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Брешиа многоликая
Начало: По договоренности
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Брешиа для мужчин и не только
Начало: По договоренности
€400 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Беретта: оружие настоящих мужчин
Начало: Брешиа, Пьяцца Виттория
Расписание: С понедельника по пятницу с 15 часов
€300 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Ольга, большое спасибо за время, проведенное с нами, индивидуальный подход и внимание к деталям! Мы узнали много нового и интересного!!! С радостью порекомендуем друзьям и вернемся к вам сами. Спасибо! 😊
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Ю
Я считаю, нам очень повезло с гидом. Ольга очень интересно и не скучно рассказала про все 4 площади и даже больше) нам очень понравилось👍Брешия, на самом деле, очень приятный город с итальянской атмосферой и богатой историей.
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Е
Прекрасный гид. Чудесный человек!
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М
Замечательная экскурсия!!! Брешия = это ларец драгоценностей! Мы не ожидали такого сгустка истории. Мы лишь прикоснулись к этому чуду! НО
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Хорошо структурированный материал. Удобный маршрут. Очень приятный и позитивный человек. Чего не хватило - персонажей истории, чтобы она стала более красивой и литературной. В целом- очень хорошо.
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Д
Город Брешия удивляет. О нем мало,что известно. Он не является курортным или историческим центром. Поэтому прогулка с Ольгой по этому древнему городу приятно поразила.
Хорошая организация маршрута, красивый город и прекрасный гид.
Хорошая организация маршрута, красивый город и прекрасный гид.
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Интересно и познавательно. Рекомендую.
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Г
Были проездом в г. Брешии. Спасибо Ольге, за два часа посмотрели четыре эпохи Брешии. Насладились атмосферой милого города. Пообедали в
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В октябре прошлого года мне посчастливилось побывать в совершенно сказочном, тихом, уютном городе Брешиа.
Было дождливо и очень пустынно на улицах,
Было дождливо и очень пустынно на улицах,
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О
Отличная и хорошо продуманная экскурсия. Инесса - приятный собеседник и грамотный гид. Брешиа однозначно достойна посещения. Рекомендую.
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Всего 27 отзывов в Брешиа
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Ответы на вопросы от путешественников по Брешиа
Самые популярные экскурсии в Брешиа
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Сколько стоит экскурсия по Брешиа в августе 2026
Сейчас в Брешиа можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 160 до 400. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.3 из 5
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