Крепость Брешии и музей старинного оружия

Услышать захватывающие сюжеты из средневековой истории и рассмотреть рыцарские доспехи
На вершине холма над городом возвышаются неприступные стены рыцарского замка.

Вы пройдёте по подъёмному мосту надо рвом и познакомитесь с историей мощной оборонительной крепости на севере Италии. Мы исследуем музей оружия и доспехов, изготовленных лучшими мастерами Милана и Брешии. Вы услышите истории о тайных ходах, предательстве, осадах и победах.
Описание экскурсии

Крепость с поэтичным названием Сокол Италии

  • Мы побываем во внутренней крепости и рассмотрим все атрибуты средневекового замка: ров, подъёмный мост, зубчатые стены с бойницами
  • Вы узнаете об истории возведения крепости
  • Выясните, как изменился замок во времена Венецианской республики
  • Поймёте, как крепость Брешии стала самым мощным оборонительным сооружением на полуострове
  • Я расскажу о восстании брешиан против австрийского владычества

Главная башня замка Мастио и музей оружия Луиджи Марцоли

  • Здесь мы осмотрим одну из самых богатых коллекций военных доспехов и средневекового оружия в Европе
  • Я покажу уникальные образцы мастерства брешианских и миланских оружейников
  • Мы обсудим грань между мастерством и искусством

Территория замка

  • Мы погуляем по парку с вековыми деревьями, зелёными лужайками и кипарисовыми аллеями
  • Полюбуемся живописными видами на город и окрестные холмы со стен замка
  • Увидим виноградник Пустерла — самый крупный городской виноградник в Европе

Кому подойдёт экскурсия

Тем, чьё воображение будоражат подъёмные мосты, глубокие рвы, массивные ворота, сторожевые башни, тайные ходы и средневековое оружие

Организационные детали

  • По понедельникам музей оружия закрыт, поэтому в этот день недели экскурсия проводится только по крепости и прилегающей территории. Продолжительность такой экскурсии — 1,5 часа, стоимость — €130
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей оружия: €12 — взрослые, €8 — путешественники старше 65 лет, €7 — участники младше 26 лет

Билет в музей оружия покупать не нужно, если у вас есть Museum Pass
Museum Pass стоит €22 для взрослых и €14 — для участников младше 26 лет. Срок действия такого билета — 3 дня. Он даёт право посещения музея Санта-Джулия, археологической зоны капитолия, пинакотеки и музея оружия.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Брешиа
Провела экскурсии для 104 туристов
Приветствую всех, кто выбрал направлением своего путешествия Северную Италию, и предлагаю стать вашим проводником по самой большой провинции региона Ломбардия — Брешии, жительницей которой я являюсь с 2015 года. Историк
по образованию, страстно увлечена наследием этого региона, влюблена в его природные красоты, эстетику архитектуры и искусства, своеобразие менталитета брешиан. На своих экскурсиях стремлюсь не только «информировать» путешественников, но через порой незамечаемые детали, необычные ракурсы, скрытые уголки раскрыть и дать почувствовать очарование, дух и атмосферу города, предложить ключ к его прочтению.

