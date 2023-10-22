Обзорные экскурсии в Чефалу

Один из самых живописных видов на Тирренское море открывается с Чефалу — сицилийского городка с историей, уходящей в 6 век до н. э. На острове в разное время правили самые

разные народы. Однако на экскурсии мы не будем излишне углубляться в события прошлого. Моя задача — показать вам наряду с главными достопримечательностями потайные улочки и дворики, где вы понаблюдаете за размеренной жизнью чефалутян и услышите местные легенды.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История и легенды Чефалу

Эта земля помнит времена поклонения богине Диане, правления римлян, власти христианской Византии, арабского владычества. Только представьте, сколько разных народов и цивилизаций оставило след в жизни острова! На прогулке я буду обращать ваше внимание на объекты, сохранившие отголоски прежних эпох. А немного свернув с проторенных дорог, вы окажетесь во дворах (со своими легендами и историями), где перед вами предстанет быт местных жителей.

Must-see места

Вы осмотрите величественный кафедральный собор — превосходный образец сицилийского зодчества в арабо-норманнском стиле с красивыми фасадами и мозаикой, выполненной мастерами из Константинополя. Встретите источник воды, которую называют самым чистым и холодным на Сицилии, и услышите романическую легенду о ручье. Прогуляетесь вдоль оборонительной стены, подниметесь на бастионы, а также увидите исторический дворец, где часто останавливался король Сицилии, жили знатные семьи и даже монахи доминиканцы.

Подъем на гору La Rocca (дополнительная опция)

На вершине горы находятся руины храма Дианы — древнейшее свидетельство первой цивилизации на острове — и средневековый замок. Подняться сюда обязательно стоит и ради фантастических видов — с площадки открывается панорама побережья Сицилии и исторического центра Чефалу, а в ясную погоду можно разглядеть Липарские острова! Согласовав заранее, мы сможем подняться на гору пешком, дорога занимает 20-30 минут до первой смотровой площадки, до замка — 40 минут.

Организационные детали