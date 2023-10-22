Обзорные экскурсии в Чефалу

Эта земля помнит времена поклонения богине Диане, правления римлян, власти христианской Византии, арабского владычества. Только представьте, сколько разных народов и цивилизаций оставило след в жизни острова! На прогулке я буду обращать ваше внимание на объекты, сохранившие отголоски прежних эпох. А немного свернув с проторенных дорог, вы окажетесь во дворах (со своими легендами и историями), где перед вами предстанет быт местных жителей.
Must-see места
Вы осмотрите величественный кафедральный собор — превосходный образец сицилийского зодчества в арабо-норманнском стиле с красивыми фасадами и мозаикой, выполненной мастерами из Константинополя. Встретите источник воды, которую называют самым чистым и холодным на Сицилии, и услышите романическую легенду о ручье. Прогуляетесь вдоль оборонительной стены, подниметесь на бастионы, а также увидите исторический дворец, где часто останавливался король Сицилии, жили знатные семьи и даже монахи доминиканцы.
Подъем на гору La Rocca (дополнительная опция)
На вершине горы находятся руины храма Дианы — древнейшее свидетельство первой цивилизации на острове — и средневековый замок. Подняться сюда обязательно стоит и ради фантастических видов — с площадки открывается панорама побережья Сицилии и исторического центра Чефалу, а в ясную погоду можно разглядеть Липарские острова! Согласовав заранее, мы сможем подняться на гору пешком, дорога занимает 20-30 минут до первой смотровой площадки, до замка — 40 минут.
Организационные детали
Экскурсия начинается из Палермо (трансфер включён в стоимость). Если вы находитесь в Чефалу, стоимость экскурсии не меняется.
Подъем на гору возможен по договорённости, стоимость дополнительного часа экскурсии — 50 евро.
На гору ведут ступени, необходимо обязательно иметь удобную нескользящую обувь и головные уборы. Время работы: с ноября по март с 9 до 16 часов, с апреля по октябрь с 9 до 19 часов. В дождь или ветреную погоду подъем закрыт.
В некоторые дни экскурсию можно начать после 15:00, возможность уточняйте у гида
Экскурсия не предназначена для людей с ограниченными возможностями и для маленьких детей в колясках. Во время прогулки будут спуски и подъемы в виде ступенек.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Чефалу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1213 туристов
Меня зовут Катерина, с 2007 года проживаю в Палермо. По образованию я специалист по организации и предоставлению туристических услуг, являюсь лицензированным гидом Италии. С 2013 года я занимаюсь своим любимым читать дальшеуменьшить
делом: рассказываю путешественникам об истории этого чудесного острова, его традициях и культуре. Сицилия для меня давно стала родной, поэтому я постараюсь открыть для вас этот остров с самых интересных сторон, влюбить в него раз и навсегда и, конечно, сделать ваш отдых максимально комфортным. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Огромная благодарность Катерина за чудесную прогулку, где мы были окружены заботой и вниманием. Экскурсия проходила в комфортном темпе и была насыщена множеством интересных исторических и культурных фактов. Катерина профессиональный гид читать дальшеуменьшить
и могла уверенно ответить на любой наш вопрос, причем рассказала нам не только о городе, в котором мы были, но и обо всей Сицилии. Так же Катерина ответила на наши "бытовые" вопросы и подсказала нужные нам локации в Палермо. Мы так не хотели расставаться с Катериной, что съездили с ней еще и в пугающую катакомбу капуцинов - в её компании прогулка была совсем не страшной, но страшно интересной и познавательной:)
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