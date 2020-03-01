Обзорные экскурсии в Чефалу

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Древняя история, легенды и яркие пейзажи южной Италии

Катерина
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Катерина – ваш гид
Один из самых живописных видов на Тирренское море открывается с Чефалу — сицилийского городка с историей, уходящей в 6 век до н.э.

На острове в разное время правили самые разные народы.

Однако на экскурсии мы не будем излишне углубляться в события прошлого.

Моя задача — показать вам наряду с главными достопримечательностями потайные улочки и дворики, где вы понаблюдаете за размеренной жизнью чефалутян и услышите местные легенды.
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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На встречу с прекрасным Чефалу!
На встречу с прекрасным Чефалу!

Что вас ожидает

История и легенды Чефалу
Эта земля помнит времена поклонения богине Диане, правления римлян, власти христианской Византии, арабского владычества. Только представьте, сколько разных народов и цивилизаций оставило след в жизни острова! На прогулке я буду обращать ваше внимание на объекты, сохранившие отголоски прежних эпох. А немного свернув с проторенных дорог, вы окажетесь во дворах (со своими легендами и историями), где перед вами предстанет быт местных жителей.

Must-see места
Вы осмотрите величественный кафедральный собор — превосходный образец сицилийского зодчества в арабо-норманнском стиле с красивыми фасадами и мозаикой, выполненной мастерами из Константинополя. Встретите источник воды, которую называют самым чистым и холодным на Сицилии, и услышите романическую легенду о ручье. Прогуляетесь вдоль оборонительной стены, подниметесь на бастионы, а также увидите исторический дворец, где часто останавливался король Сицилии, жили знатные семьи и даже монахи доминиканцы.

Подъем на гору La Rocca (дополнительная опция)
На вершине горы находятся руины храма Дианы — древнейшее свидетельство первой цивилизации на острове — и средневековый замок. Подняться сюда обязательно стоит и ради фантастических видов — с площадки открывается панорама побережья Сицилии и исторического центра Чефалу, а в ясную погоду можно разглядеть Липарские острова! Согласовав заранее, мы сможем подняться на гору пешком, дорога занимает 20-30 минут до первой смотровой площадки, до замка — 40 минут.

Организационные детали

  • В некоторые дни экскурсию можно начать после 15:00, возможность уточняйте у гида.
  • Экскурсия не предназначена для людей с ограниченными возможностями и для маленьких детей в колясках. Во время прогулки будут спуски и подъемы в виде ступенек.
  • Место начала — Чефалу.
  • Для туристов, которые проживают в Палермо или другом городе, трансфер в Чефалу за дополнительную плату.
  • Если вас больше 6 человек, доплата за каждого участника составит 25 евро.
  • Подъем на гору не входит в стандартную программу экскурсии. Каждый дополнительный час экскурсии — 50 евро.
  • Входной платный билет на гору — 4 евро.
  • На гору ведут ступени, необходимо обязательно иметь удобную нескользящую обувь и головные уборы.
  • Время работы: с ноября по март с 9 до 16 часов, с апреля по октябрь с 9 до 19 часов. В дождь или ветреную погоду подъем закрыт.
На встречу с прекрасным Чефалу!
На встречу с прекрасным Чефалу!
На встречу с прекрасным Чефалу!
На встречу с прекрасным Чефалу!
На встречу с прекрасным Чефалу!
На встречу с прекрасным Чефалу!
На встречу с прекрасным Чефалу!
На встречу с прекрасным Чефалу!
На встречу с прекрасным Чефалу!
На встречу с прекрасным Чефалу!
На встречу с прекрасным Чефалу!
На встречу с прекрасным Чефалу!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Катерина
Катерина
Меня зовут Катерина, с 2007 года проживаю в Палермо. По образованию я специалист по организации и предоставлению туристических услуг, являюсь лицензированным гидом Италии. Уже более 11 лет живу на Сицилии, а с 2013 года занимаюсь своим любимым делом: рассказываю путешественникам об истории этого чудесного острова, его традициях и культуре. Я постараюсь открыть для вас Сицилию с самых интересных сторон, влюбить в нее раз и навсегда и, конечно, сделать ваш отдых максимально комфортным. До встречи!
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Обзорные экскурсии в Чефалу

Чефалу — древнейший город СицилииЧефалу — древнейший город СицилииЧефалу — древнейший город Сицилии
155 за экскурсию
3 часа
7 отзывов
Проникнуться атмосферой старины и негой морского курорта в одном из самых красивых городков Италии
Приглашаю вас на экскурсию в древнеийший город Сицилии — Чефалу, который благодаря своему своеобразию, благоустроенности и наличию чудесного бесплатного пляжа был включен в Клуб самых красивых городков Италии. Вы узнаете его историю, увидите главные достопримечательности и проникнитесь духом древности и расслабляющей атмосферой красивого морского курорта.

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