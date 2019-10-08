7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Чефалу

Популярный у туристов со всего мира, Чефалу был основан еще до нашей эры! Современный город вполне сохранил свой древний облик, а узкие улочки до сих пор вымощены прибрежной галькой и известняком.

Название городу дали древние греки — в честь 376-метрового мыса, который выступает из моря и напоминает голову. Скала и местный пляж производят неизгладимое впечатление на всех приезжающих. Жилые дома подходят к морю так близко, что создается впечатление, будто город вырастает из воды!

Несмотря на свои маленькие размеры, Чефалу каждый год привлекает миллионы туристов со всех уголков Европы. Летом численность населения городка увеличивается в три раза!

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