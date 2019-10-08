7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Чефалу
Популярный у туристов со всего мира, Чефалу был основан еще до нашей эры! Современный город вполне сохранил свой древний облик, а узкие улочки до сих пор вымощены прибрежной галькой и известняком.
Название городу дали древние греки — в честь 376-метрового мыса, который выступает из моря и напоминает голову. Скала и местный пляж производят неизгладимое впечатление на всех приезжающих. Жилые дома подходят к морю так близко, что создается впечатление, будто город вырастает из воды!
Несмотря на свои маленькие размеры, Чефалу каждый год привлекает миллионы туристов со всех уголков Европы. Летом численность населения городка увеличивается в три раза!
Программа
- Главная достопримечательность города — знаменитый средневековый Кафедральный собор Преображения Господня. Он был построен еще в XII веке и чудом сохранил уникальные византийские мозаики того времени. Первый камень в строительство собора, по легенде, заложил Рожер II, основатель и первый правитель Сицилийского королевства.
- Возле собора расположен музей Мандралиска (Museo Mandralisca), где находится собранные со всей Сицилии коллекции античных монет, морских раковин и даже «Портрет неизвестного» Антонелло да Мессина.
- Одна из самых веселых и интересных достопримечательностей Чефалу — средневековая арабская прачечная. Здесь разумно соблюден принцип проточной воды: чистая вода поступает из кранов с одной стороны, а грязная — утекает с другой. При желании вы можете поучаствовать в настоящем шоу и постирать кое-какие свои вещи.