7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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того стоит. Единственное, если будете подниматься на гору не в сезон - то возьмите ветровки (нам повезло - ветерок был теплый-куртки не понадобились). И, конечно, удобная обувь. На горе есть совершенно уникальные остатки храма Диана (9 в. до н. э.), потрясающий запах эвкалипта и морской сосны. Детям за удовольствие полазить вверх по камням, и по развалинам. Если повезет (а нам невероятно повезло!), увидите горных козлов (мы увидели между 6-7 вечера, под закрытие). Ну и конечно изумительный закат. При подъеме и спуске узнали очень много интересных фактов от Инны о городе Чефалу, истории острова Сицилия. И о современных традициях (спросите, как празднуют свадьбы и рождение ребенка- Инна расскажет со своего опыта- очень интересно=). Словом, рекомендую не задумываясь!