7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю вас на экскурсию в древнеийший город Сицилии — Чефалу, который благодаря своему своеобразию, благоустроенности и наличию чудесного бесплатного пляжа был включен в Клуб самых красивых городков Италии.
Вы узнаете его историю, увидите главные достопримечательности и проникнитесь духом древности и расслабляющей атмосферой красивого морского курорта.
Вы узнаете его историю, увидите главные достопримечательности и проникнитесь духом древности и расслабляющей атмосферой красивого морского курорта.
Описание экскурсии
- Главная достопримечательность города — знаменитый средневековый Кафедральный собор Преображения Господня. Он был построен еще в XII веке и чудом сохранил уникальные византийские мозаики того времени. Первый камень в строительство собора, по легенде, заложил Рожер II, основатель и первый правитель Сицилийского королевства.
- Возле собора расположен музей Мандралиска (Museo Mandralisca), где находится собранные со всей Сицилии коллекции античных монет, морских раковин и даже «Портрет неизвестного» Антонелло да Мессина.
- Одна из самых веселых и интересных достопримечательностей Чефалу — средневековая арабская прачечная. Здесь разумно соблюден принцип проточной воды: чистая вода поступает из кранов с одной стороны, а грязная — утекает с другой. При желании вы можете поучаствовать в настоящем шоу и постирать кое-какие свои вещи.
Организационные детали
- Чефалу расположен на северном побережье Сицилии, приблизительно в 70 км. от Палермо. Экскурсия начнется в центре города, куда вы можете добраться на местной электричке или арендованном автомобиле.
- Билет в музей Мандралиска (5 евро) не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно. Посещение музея проводится по вашему желанию.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Чефалу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 995 туристов
Добрый день! Меня зовут Инна, и я с 2007 лет живу на Сицилии. Буду рада показать вам этот удивительный остров таким, какой он есть — с его историей, культурой, легендами
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Инна - хороший гид. Провела неплохую экскурсию в г. Чефалу. Встретила нас на железнодорожной платформе. По нашей просьбе из-за более позднего прихода электрички без проблем перенесла начало экскурсии на полчаса. Очень дружелюбная и позитивная. Помогла с рекомендацией и бронированием ресторана. К сведению для тех, кому это принципиально, Инна не имеет лицензии гида.
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Нам очень понравилась экскурсия. Были семьей с детьми. Залазили на самую высокую точку Чефалу. Если захотите подняться на гору, входной билет +5 евро со взрослого, и 2.5 ребенка -но это
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Г
Наш гид по Чефалу Инна. Чефалу это очаровательный и компактный городок, построенный под огромным утесом, отличается чудесными пляжами, одной из красивейших главных площадей на Сицилии и нормандским замком, украшенным одним
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А
Инна, очень приятный и хороший экскурсовод. Со своей историей связанной с Сицилией и ее традициями, нам было очень интересно
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Е
Мы очень бдагодарны Инне за прекрасную экскурссию по Чефалу. Инна рассказала нам не только о городе, но и о Сицилии и ее жителях в целом. Инна прекрасно знает историю и культуру города и острова, прекрасный расказчик, очень приятный и комфортный человек. Мы получили огромное удовольствие. Экскурссия превзошла все наши ожидания. Рекомендуем всем пользоваться услугами этого гида. Спасибо еще раз.
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А
Экскурсия была очень интересной. Инна - прекрасный экскурсовод, отлично знающий и (главное) любящий Сицилию. С удовольствием рекомендую всем. Последователи, не забудьте спросить про современные обычаи жизни сицилийцев. Этот рассказ из первых уст был очень интересным.
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