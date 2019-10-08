7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Проникнуться атмосферой старины и негой морского курорта в одном из самых красивых городков Италии

Инна
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Инна – ваш гид
Приглашаю вас на экскурсию в древнеийший город Сицилии — Чефалу, который благодаря своему своеобразию, благоустроенности и наличию чудесного бесплатного пляжа был включен в Клуб самых красивых городков Италии.

Вы узнаете его историю, увидите главные достопримечательности и проникнитесь духом древности и расслабляющей атмосферой красивого морского курорта.
155 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Чефалу — древнейший город Сицилии
Чефалу — древнейший город Сицилии

Чефалу

Популярный у туристов со всего мира, Чефалу был основан еще до нашей эры! Современный город вполне сохранил свой древний облик, а узкие улочки до сих пор вымощены прибрежной галькой и известняком.

Название городу дали древние греки — в честь 376-метрового мыса, который выступает из моря и напоминает голову. Скала и местный пляж производят неизгладимое впечатление на всех приезжающих. Жилые дома подходят к морю так близко, что создается впечатление, будто город вырастает из воды!

Несмотря на свои маленькие размеры, Чефалу каждый год привлекает миллионы туристов со всех уголков Европы. Летом численность населения городка увеличивается в три раза!

Программа

  • Главная достопримечательность города — знаменитый средневековый Кафедральный собор Преображения Господня. Он был построен еще в XII веке и чудом сохранил уникальные византийские мозаики того времени. Первый камень в строительство собора, по легенде, заложил Рожер II, основатель и первый правитель Сицилийского королевства.
  • Возле собора расположен музей Мандралиска (Museo Mandralisca), где находится собранные со всей Сицилии коллекции античных монет, морских раковин и даже «Портрет неизвестного» Антонелло да Мессина.
  • Одна из самых веселых и интересных достопримечательностей Чефалу — средневековая арабская прачечная. Здесь разумно соблюден принцип проточной воды: чистая вода поступает из кранов с одной стороны, а грязная — утекает с другой. При желании вы можете поучаствовать в настоящем шоу и постирать кое-какие свои вещи.

Организационные детали

  • Чефалу расположен на северном побережье Сицилии, приблизительно в 70 км от Палермо.
  • Наша экскурсия начнется в центре города, куда вы можете добраться на местной электричке или арендованном автомобиле. Я также могу помочь организовать трансфер: из Палермо, например, машина с водителем будет стоить 120 евро, а со мной за рулем — 70 евро.
  • Билет в музей Мандралиска (5 евро) не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно. Посещение музея проводится по вашему желанию.
Чефалу — древнейший город Сицилии
Чефалу — древнейший город Сицилии
Чефалу — древнейший город Сицилии
Чефалу — древнейший город Сицилии
Чефалу — древнейший город Сицилии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Инна
Инна
Добрый день! Меня зовут Инна, и я более 17 лет живу на Сицилии. Я буду рада показать вам этот удивительный остров таким, какой он есть — с его историей,культурой, легендами и воспоминаниями. Считаю, что работа гида — это призвание, и я с любовью, открытостью и ответственностью отношусь к этой профессии. Я очень рада соотечественникам, ведь нам всегда есть о чем вместе посмеяться ;)
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 октября 2019
Инна-просто замечательный гид! Время, проведённое с ней серьезно обогатило наш багаж знаний. Плюс к этому -реальное желание помочь в решении мелких туристических вопросов))
Спасибо огромное Инне от всей нашей семьи!!!
26 сентября 2019
Инна - прекрасный гид, спасибо ей за столь содержательное и познавательное погружение в культуру и историю Сицилии. Обязательно вернемся, надеюсь встретимся в Агридженто.
9 сентября 2019
Мы очень бдагодарны Инне за прекрасную экскурссию по Чефалу. Инна рассказала нам не только о городе, но и о Сицилии и ее жителях в целом. Инна прекрасно знает историю и культуру города и острова, прекрасный расказчик, очень приятный и комфортный человек. Мы получили огромное удовольствие. Экскурссия превзошла все наши ожидания. Рекомендуем всем пользоваться услугами этого гида. Спасибо еще раз.
7 августа 2019
Спасибо Инне за эту познавательную экскурсию, было все очень интересно !!!! Опять повторюсь, что была вместе с детьми и им безумно все понравилось!!!! Спасибо!!
9 июля 2019
Наш гид по Чефалу Инна. Чефалу это очаровательный и компактный городок, построенный под огромным утесом, отличается чудесными пляжами, одной из красивейших главных площадей на Сицилии и нормандским замком, украшенным одним из самых великолепных изображений Христа в западном искусстве. Разобраться в датах, истории, узких улочках старинного городка, преодолеть восхождение на утес с легкостью помогла нам наш гид Инна. Кроме профессиональных качеств, мы на себе смогли оценить человеческие качества нашего гида: в суматохе высокого туристического сезонна, наш багаж был утерен. Только благодаря страниям Инны, нам удалось его в конечном итоге получить. Огромное человеческое спасибо.
24 ноября 2015
Экскурсия была очень интересной. Инна - прекрасный экскурсовод, отлично знающий и (главное) любящий Сицилию. С удовольствием рекомендую всем. Последователи, не забудьте спросить про современные обычаи жизни сицилийцев. Этот рассказ из первых уст был очень интересным.
5 июля 2014
Провели интересное утро с отличным экскурсоводом: побродили по городу, отыскали укромные уголки, до которых сами бы не добрались, узнали массу фактов из истории места и из жизни современных жителей. Спасибо большое:)

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Один из самых живописных видов на Тирренское море открывается с Чефалу — сицилийского городка с историей, уходящей в 6 век до н.э. На острове в разное время правили самые разные народы. Однако на экскурсии мы не будем излишне углубляться в события прошлого. Моя задача — показать вам наряду с главными достопримечательностями потайные улочки и дворики, где вы понаблюдаете за размеренной жизнью чефалутян и услышите местные легенды.

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