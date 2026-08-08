Индивидуальная
до 4 чел.
Чефалу - древнейший город Сицилии
Проникнуться атмосферой старины и негой морского курорта в одном из самых красивых городков Италии
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
от €220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На встречу с прекрасным Чефалу
Древняя история, легенды и яркие пейзажи южной Италии
Начало: По договорённости
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €560 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Чефалу
Самые популярные экскурсии в Чефалу
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Чефалу в августе 2026
Сейчас в Чефалу можно забронировать 2 экскурсии от 220 до 560. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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