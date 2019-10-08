Все экскурсии и мероприятия в Чефалу
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для 4 чел.
3ч
€155
за 1-4 чел.
Чефалу — древнейший город Сицилии
👣 Пешеходная
Проникнуться атмосферой старины и негой морского курорта в одном из самых красивых городков Италии
6 янв
7 янв
8 янв
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Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Чефалу – доступно 1 экскурсия на 2022 год, 7 ⭐ отзывов, цены от €155. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Чефалу почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 январь, февраль и март
Последние отзывы «Экскурсии Чефалу»
- ППавел8 октября 2019Инна-просто замечательный гид! Время, проведённое с ней серьезно обогатило наш багаж знаний. Плюс к этому -реальное желание помочь в решении мелких туристических вопросов)) Спасибо огромное Инне от всей нашей семьи!
- ИИлона26 сентября 2019Инна - прекрасный гид, спасибо ей за столь содержательное и познавательное погружение в культуру и историю Сицилии. Обязательно вернемся, надеюсь встретимся в Агридженто.
- ЕЕлена9 сентября 2019Мы очень бдагодарны Инне за прекрасную экскурссию по Чефалу. Инна рассказала нам не только о городе, но и о Сицилии и ее жителях в целом. Инна прекрасно знает историю и культуру города и острова, прекрасный расказчик, очень приятный и комфортный человек. Мы получили огромное удовольствие. Экскурссия превзошла все наши ожидания. Рекомендуем всем пользоваться услугами этого гида. Спасибо еще раз.