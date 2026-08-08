Найдено 2 экскурсии в Чефалу на русском языке, цены от €220. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 2.5 часа 17 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Чефалу - древнейший город Сицилии Проникнуться атмосферой старины и негой морского курорта в одном из самых красивых городков Италии от €220 за всё до 4 чел. На машине 4.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. На встречу с прекрасным Чефалу Древняя история, легенды и яркие пейзажи южной Италии Начало: По договорённости от €560 за всё до 4 чел.

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