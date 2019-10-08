Инна-просто замечательный гид! Время, проведённое с ней серьезно обогатило наш багаж знаний. Плюс к этому -реальное желание помочь в решении мелких туристических вопросов)) Спасибо огромное Инне от всей нашей семьи!

Е Елена 5

Мы очень бдагодарны Инне за прекрасную экскурссию по Чефалу. Инна рассказала нам не только о городе, но и о Сицилии и ее жителях в целом. Инна прекрасно знает историю и культуру города и острова, прекрасный расказчик, очень приятный и комфортный человек. Мы получили огромное удовольствие. Экскурссия превзошла все наши ожидания. Рекомендуем всем пользоваться услугами этого гида. Спасибо еще раз.