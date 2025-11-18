От Сало до Сирмионе — вдоль воды, через старинные коммуны, острова и винные деревушки. Вы увидите самое большое и невероятно красивое озеро Италии со всех сторон и узнаете, что скрывают его легенды, берега и глубины. Я расскажу, почему в Лимоне так долго живут и что случилось в Тосколано-Мадерно в 3 веке.

Описание экскурсии

Поедем вдоль западного берега Гарды — по живописной дороге у самой воды с тоннелями и крутыми поворотами.

Побываем в городках Сало, Тосколано-Мадерно и Лимоне, увидим устье Сарки и парусные гонки в Рива, поднимемся на панорамную площадку в Торболе. Сделаем паузу для обеда, а потом прогуляемся по Мальчезине, где так трепетно относятся к кошкам и итальянской истории.

Проедем мимо острова Тримелоне с его жуткой историей и заглянем в Лацизе и Пескьеру, где Минчо величаво вытекает из озера.

Завершим в Сирмионе — у замка Скалигеров и древнеримских руин, связанных с поэтом Валерио Катулло. Здесь же можно поужинать в одном из симпатичных ресторанчиков. А потом я вас отвезу в Дезенцано — к пункту начала экскурсии.

Я расскажу:

как появилось озеро Гарда и чем оно выделяется среди других

какие легенды связаны с городами и островами

можно ли попасть на все пять островов Гарды

почему Лимоне — город долгожителей

какие вина и продукты характерны для приозёрных деревень

Примерный тайминг

9:00 — выезжаем из Дезенцано-дель-Гарда

9:30 — Сало

10:15 — Тосколано-Мадерно

12:30 — Лимоне

13:00 — Рива

13:40 — Торболе

15:00 — Мальчезине

17:30 — Лацизе

18:15 — Пескьера

19:00 — Сирмионе

21:00 — возвращаемся в Дезенцано-дель-Гарда

Организационные детали