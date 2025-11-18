Сменить берега, эпохи и ритм - из Дезенцано-дель-Гарда
От Сало до Сирмионе — вдоль воды, через старинные коммуны, острова и винные деревушки.
Вы увидите самое большое и невероятно красивое озеро Италии со всех сторон и узнаете, что скрывают его легенды, берега и глубины. Я расскажу, почему в Лимоне так долго живут и что случилось в Тосколано-Мадерно в 3 веке.
Описание экскурсии
Поедем вдоль западного берега Гарды — по живописной дороге у самой воды с тоннелями и крутыми поворотами.
Побываем в городках Сало, Тосколано-Мадерно и Лимоне, увидим устье Сарки и парусные гонки в Рива, поднимемся на панорамную площадку в Торболе. Сделаем паузу для обеда, а потом прогуляемся по Мальчезине, где так трепетно относятся к кошкам и итальянской истории.
Проедем мимо острова Тримелоне с его жуткой историей и заглянем в Лацизе и Пескьеру, где Минчо величаво вытекает из озера.
Завершим в Сирмионе — у замка Скалигеров и древнеримских руин, связанных с поэтом Валерио Катулло. Здесь же можно поужинать в одном из симпатичных ресторанчиков. А потом я вас отвезу в Дезенцано — к пункту начала экскурсии.
Я расскажу:
как появилось озеро Гарда и чем оно выделяется среди других
какие легенды связаны с городами и островами
можно ли попасть на все пять островов Гарды
почему Лимоне — город долгожителей
какие вина и продукты характерны для приозёрных деревень
Путешествие может быть утомительным для детей до 14 лет
Обед и ужин оплачиваются дополнительно и по желанию
Обратите внимание на дресс-код: при входе в храмы плечи и колени должны быть прикрыты
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Финна — ваш гид в Дезенцано-дель-Гарде
Я очень давно живу в Италии. Работала переводчиком и часто возила клиентов по маршрутам выходного дня по завершении рабочей программы. А затем они стали рекомендовать меня своим друзьям как хорошую читать дальше
рассказчицу, прекрасного водителя, доброжелательного человека. Так появились мои экскурсии и туры: я отлично знаю истории и легенды озёр северной Италии и жизни на их берегах. Точно знаю дистанцию между городами и всегда укладываюсь в отведённое время. Могу порекомендовать хорошие отели и рестораны. Кроме того, я знаю городки и посёлки, которые не фигурируют в стандартных туристических маршрутах. Это для тех, кто хочет познакомиться с глубинной Италией.