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Дезенцано дель Гарда и Сирмионе глазами местного жителя

Инесса Б.
Инесса Б. – Гид из Гарды
На моей авторской экскурсии 🧭, проводимой в формате прогулки-беседы, я расскажу о происхождении озера и первых поселениях древних людей, о могущественной династии Скалигеров и что их связывает с миланским театром Ла Скала, и почему на замке рядом с их гербом находится символ Венеции - крылатый лев.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €180 за экскурсию

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Дезенцано дель Гарда и Сирмионе глазами местного жителя
Дезенцано дель Гарда и Сирмионе глазами местного жителя

Что вы увидите

  • Замки эпохи Скалигеров
  • древнеримские виллы
  • церкви Св. Марии Маддалены
  • Св. Анны
  • Св. Петра ин Мавино
  • термальные источники
  • побережье озера Гарда
На моей авторской экскурсии 🧭, проводимой в формате прогулки-беседы, я расскажу о происхождении озера и первых поселениях древних людей, о могущественной династии Скалигеров и что их связывает с миланским театром Ла Скала, и почему на замке рядом с их гербом находится символ Венеции - крылатый лев.
Поднявшись на 146 ступенек по одному из самых красивых 🤩 замков той эпохи, вы окинете взором бирюзовые воды самого большого озера в Италии - озера Гарда.
Зайдя в церковь ⛪ Св. Анны, полюбуемся лепным потолком в стиле барокко.
Проходя мимо термального СПА Aquaria, вы узнаете о благоприятном воздействии местных термальных источников на здоровье человека.
Для любителей оперного искусства, остановившись напротив виллы Марии Калас, я расскажу о ее скучном итальянском браке и взрывной страсти с греческим миллиардером Аристотителем Онасисом, закончившейся очень трагически.
Поклонникам 5-звездочных отелей будет интересно узнать об истории 📖 и строительстве Виллы Кортине.
Сможете прикоснуться к прохладным неровным стенам одной из самой старинных церквей в Ломбардии, построенной в V веке. И заодно я вам рассажу, кому обязана этот регион своему названию.
Подойдя к самой северной точке острова мы увидим развалины древнеримской виллы Гроты Катулло, его имя также носит также аэропорт в Вероне.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • Вход в платные музеи
  • билет на теплоход € 6 в оба конца
Начало
🚩 Железнодорожный вокзал г. Дезенцано дель Гарда /Сир
Место завершения
🏁 Железнодорожный вокзал г.Дезенцано дель Гарда /Сирмионе
Дезенцано дель Гарда и Сирмионе глазами местного жителя
Дезенцано дель Гарда и Сирмионе глазами местного жителя
Дезенцано дель Гарда и Сирмионе глазами местного жителя

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Инесса Б.
Инесса Б.
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Инесса Б. проводит ещё 1 экскурсию

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