На моей авторской экскурсии 🧭, проводимой в формате прогулки-беседы, я расскажу о происхождении озера и первых поселениях древних людей, о могущественной династии Скалигеров и что их связывает с миланским театром Ла Скала, и почему на замке рядом с их гербом находится символ Венеции - крылатый лев.

Поднявшись на 146 ступенек по одному из самых красивых 🤩 замков той эпохи, вы окинете взором бирюзовые воды самого большого озера в Италии - озера Гарда.

Зайдя в церковь ⛪ Св. Анны, полюбуемся лепным потолком в стиле барокко.

Проходя мимо термального СПА Aquaria, вы узнаете о благоприятном воздействии местных термальных источников на здоровье человека.

Для любителей оперного искусства, остановившись напротив виллы Марии Калас, я расскажу о ее скучном итальянском браке и взрывной страсти с греческим миллиардером Аристотителем Онасисом, закончившейся очень трагически.

Поклонникам 5-звездочных отелей будет интересно узнать об истории 📖 и строительстве Виллы Кортине.

Сможете прикоснуться к прохладным неровным стенам одной из самой старинных церквей в Ломбардии, построенной в V веке. И заодно я вам рассажу, кому обязана этот регион своему названию.

Подойдя к самой северной точке острова мы увидим развалины древнеримской виллы Гроты Катулло, его имя также носит также аэропорт в Вероне.