Всего лишь в получасе езды на автомобиле 🚘 от Дезенцано дель Гарда, проехав по живописным холмам, усаженными виноградными лозами, мы попадем в Боргетто суль Минчио-поселение, основанное еще в античные времена и занесенное в список самых красивых 🤩 деревушек Италии.

Боргетто расположен в долине реки Минчио, вытекающей из озера Гарда и являющейся притоком По -самой крупной реки Италии.

Основан Боргетто в начальный период владычества лонгобардов, которые и построили здесь в месте брода через реку укрепленное поселение.

Средневековые водяные мельницы, старинные постройки, красивая церковь ⛪, античный мост никого не оставят равнодушными.

Прогуляться по узким улочкам деревушки, бросить монетку в воду, которая крутит лопасти мельниц, пройтись по мосту, по которому проезжали еще колесницы римлян и маршировали солдаты Наполеона.

Вы сможете попробовать местный аперитив Пирло/Спритц, отведать блюда местной кухни 🥧, насладиться итальянским вином 🍷