  1. Италия
  2. Экскурсии

Античный Боргетто

Инесса Б.
Инесса Б. – Гид из Гарды
На моей авторской экскурсии 🧭, проводимой в формате прогулки-беседы, я расскажу о происхождении озера и первых поселениях древних людей, о могущественной династии Скалигеров и что их связывает с миланским театром Ла Скала, и почему на замке рядом с их гербом находится символ Венеции - крылатый лев.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €100 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Античный Боргетто
Античный Боргетто

Что вы увидите

  • Боргетто суль Минчио, набережная реки Минчио, водяные мельницы, античный мост
Всего лишь в получасе езды на автомобиле 🚘 от Дезенцано дель Гарда, проехав по живописным холмам, усаженными виноградными лозами, мы попадем в Боргетто суль Минчио-поселение, основанное еще в античные времена и занесенное в список самых красивых 🤩 деревушек Италии.
Боргетто расположен в долине реки Минчио, вытекающей из озера Гарда и являющейся притоком По -самой крупной реки Италии.
Основан Боргетто в начальный период владычества лонгобардов, которые и построили здесь в месте брода через реку укрепленное поселение.
Средневековые водяные мельницы, старинные постройки, красивая церковь ⛪, античный мост никого не оставят равнодушными.
Прогуляться по узким улочкам деревушки, бросить монетку в воду, которая крутит лопасти мельниц, пройтись по мосту, по которому проезжали еще колесницы римлян и маршировали солдаты Наполеона.
Вы сможете попробовать местный аперитив Пирло/Спритц, отведать блюда местной кухни 🥧, насладиться итальянским вином 🍷
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • Трансфер
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Античный Боргетто
Античный Боргетто
Античный Боргетто

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Инесса Б.
Инесса Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Инесса Б. проводит ещё 1 экскурсию

Дезенцано дель Гарда и Сирмионе глазами местного жителя
180
4 часа
Дезенцано дель Гарда и Сирмионе глазами местного жителя

Еще несколько необычных экскурсий в Гарде

Винный тур (возможно заказать Ваших любимых производителей вина)
214
5 часов
Винный тур (возможно заказать Ваших любимых производителей вина)
Поездка вдоль озера Гарда
550
7 часов
Поездка вдоль озера Гарда