Еще несколько необычных экскурсий в Гарде

Предлагаю Вам совершить интересную автомобильную поездку из Венеции вдоль восточного побережья озера Гарды.

Мы посетим уютные места, расположенные на побережье с живописными видами на озеро Гарда. Посетим семейный винный завод, где производят такие знаменитые вина как Valpolicella, Bardolino, Lugana… Так же с возможностью дегустации нескольких видов вина и оливкового масла. Доедем до северной оконечности озера.

При необходимости, можно оговорить разные варианты маршрутов: прогулку 👣 на экскурсионном корабле 🛳️, подъем на фуникулере на гору Монте Бальдо, посещение Сафари Парка или Гардаленд…