Еще несколько необычных экскурсий в Гарде

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Поездка вдоль озера Гарда

Валерий
Валерий – Гид из Гарды
автомобильная поездка из Венеции вдоль восточного побережья озера Гарды.
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Поездка вдоль озера Гарда
Поездка вдоль озера Гарда
Предлагаю Вам совершить интересную автомобильную поездку из Венеции вдоль восточного побережья озера Гарды.
Мы посетим уютные места, расположенные на побережье с живописными видами на озеро Гарда. Посетим семейный винный завод, где производят такие знаменитые вина как Valpolicella, Bardolino, Lugana… Так же с возможностью дегустации нескольких видов вина и оливкового масла. Доедем до северной оконечности озера.
При необходимости, можно оговорить разные варианты маршрутов: прогулку 👣 на экскурсионном корабле 🛳️, подъем на фуникулере на гору Монте Бальдо, посещение Сафари Парка или Гардаленд…
Что входит
  • Трансфер
  • сопровождение
  • платные дороги
Что не входит
  • Стоимость входных билетов
Начало и место завершения
🚩 По договоренности в Венеции: отель, Площадь Рима
Поездка вдоль озера Гарда
Поездка вдоль озера Гарда

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Валерий
Валерий
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