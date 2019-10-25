Отзыв на: Все сокровища острова Искья

Ю Юлия 5

Андрей провел нам замечательную экскурсию по острову Искья. Я была с мамой и нам было очень комфортно ездить по всему острову с остановками на осмотр достопримечательностей: набережных, церквей, природных красот, живописных бухточек, магазинчиков с местными вкустностями. Экскурсию Андрей проводит на своем автомобиле по всему острову с учетом всех пожеланий. Каждая смотровая площадка подобрана таким образом, что видно и где были, и куда поедем. Объехали весь остров! Андрей давно живет на острове и с удовольствием рассказывает историю острова, про природные феномены (термальные источники, вулканическое происхождение, целебный воздух и т. д.), современные особенности пляжей и отелей, показывает, где останавливаются сильные мира сего. Отдельное спасибо Андрею за то, что он провел нам полную экскурсию, несмотря на наше значительное опоздание к началу (помог поехать до острова и приехал за нами к моменту нашего прибытия). Мы были уже морально готовы к сокращению маршрута, но благодаря Андрею увидели максимум возможностей острова Искья. Андрей, спасибо Вам огромное! Успехов во всех начинаниях! Удачи в делах!