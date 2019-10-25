Все экскурсии в Искья
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Искья – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 7 ⭐ отзывов, цены от €180. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Искья почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
7ч
€600
за 1-5 чел.
по договорённости
Индивидуальная экскурсия
6ч
€180
за 1-6 чел.
Все сокровища острова Искья
Идилличные пейзажи, термальные источники и древняя история — насыщенная обзорная авто-экскурсия
Последние отзывы «Экскурсии Искья»
- ЮЮлия25 октября 2019Андрей провел нам замечательную экскурсию по острову Искья. Я была с мамой и нам было очень комфортно ездить по всему острову с остановками на осмотр достопримечательностей: набережных, церквей, природных красот, живописных бухточек, магазинчиков с местными вкустностями. Экскурсию Андрей проводит на своем автомобиле по всему острову с учетом всех пожеланий. Каждая смотровая площадка подобрана таким образом, что видно и где были, и куда поедем. Объехали весь остров! Андрей давно живет на острове и с удовольствием рассказывает историю острова, про природные феномены (термальные источники, вулканическое происхождение, целебный воздух и т. д.), современные особенности пляжей и отелей, показывает, где останавливаются сильные мира сего. Отдельное спасибо Андрею за то, что он провел нам полную экскурсию, несмотря на наше значительное опоздание к началу (помог поехать до острова и приехал за нами к моменту нашего прибытия). Мы были уже морально готовы к сокращению маршрута, но благодаря Андрею увидели максимум возможностей острова Искья. Андрей, спасибо Вам огромное! Успехов во всех начинаниях! Удачи в делах!
- ЕЕлена10 октября 2019Все очень понравилось. Андрей вежливый, знающий свое дело! Показал нам места, которые сами бы мы не посетили. Спасибо большое!
- ЭЭрика9 октября 2019Мы с удовольствием проехали по всем видовым площадкам острова, познакомились с наиболее знаковыми местами, поняли насколько разные локации есть на острове и порадовались как правильно мы выбрали свой отель и как правильно, что мы не стали брать машину на прокат, а воспользовались услугами Андрея. Спасибо!