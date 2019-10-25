7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Идилличные пейзажи, термальные источники и древняя история — насыщенная обзорная авто-экскурсия

Андрей
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Андрей – ваш гид
Зарядите фотоаппараты — первое, что хочется сказать путешественникам, которые знакомятся с живописной Искьей.

Ведь за день нашей поездки вы множество раз увидите пейзажи с открыток, прогуляетесь по уютным городкам и проедете по живописным дорогам.

А также искупаетесь в термальных источниках (их ценили ещё древние греки), заглянете в дом-музей в скале и, конечно, узнаете главное об истории острова и особенностях районов Искьи.
От 180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Все сокровища острова Искья
Все сокровища острова Искья

Что вас ожидает

История и термальные источники Искьи
Вам предстоит объехать весь остров, увидеть его известные достопримечательности и оказаться в труднодоступных уголках, куда редко добираются туристы. Я расскажу об открытии острова Искья, о местных термальных источниках, о том, как здесь лечились древние греки и римляне. Вы вслед за ними сможете искупаться в горячих водах источника Соржетто. В самой старой части острова, Искья-Порто, вы увидите древний Арагонский замок, стоящий на отдельном островке. А в районе Форио узнаете, почему иногда трудно понять местных жителей.

Незабываемые виды и жизнь на острове
Мы поговорим о менталитете и традициях, а также заглянем «в гости» к местному жителю: в доме-музее, вырубленном в песчаниковой скале, вы увидите исторические артефакты — чего только не собирает хозяин! И конечно, вас ждёт главное сокровище Искьи — незабываемые пейзажи. В Лакко Амено вы полюбуетесь Везувием, Неаполитанским заливом и горой Эпомео. Подниметесь на смотровую Форио после прогулки по центральной торговой улице. В Сант-Анджело откроется вид крупнейшего пляжа Искьи, а на смотровой района Серарра Фонтана вы разглядите остров Капри. По желанию, можно подняться и на вершину горы Эпомео — пешком или на лошадях. В заключение насладимся видами Арагонского замка и залива со смотровых района Картаромана.

На обратном пути дегустация местных ликёров и шоколада — кстати, вы проедете мимо виноградников Искьи и узнаете об особенностях местного вина.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля в любой части острова
  • Транспортные расходы включены в стоимость (комфортабельное 6-местное авто с кондиционером)
  • Маршрут можно изменить по вашим предпочтениям
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (уточняйте в переписке)
Все сокровища острова Искья
Все сокровища острова Искья
Все сокровища острова Искья
Все сокровища острова Искья
Все сокровища острова Искья
Все сокровища острова Искья
Все сокровища острова Искья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Меня зовут Андрей. Живу на острове Искья с 2002 года. Отличное знание региона и его особенностей позволяют мне проводить незабываемые экскурсии.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 октября 2019
Андрей провел нам замечательную экскурсию по острову Искья. Я была с мамой и нам было очень комфортно ездить по всему острову с остановками на осмотр достопримечательностей: набережных, церквей, природных красот, живописных бухточек, магазинчиков с местными вкустностями. Экскурсию Андрей проводит на своем автомобиле по всему острову с учетом всех пожеланий. Каждая смотровая площадка подобрана таким образом, что видно и где были, и куда поедем. Объехали весь остров! Андрей давно живет на острове и с удовольствием рассказывает историю острова, про природные феномены (термальные источники, вулканическое происхождение, целебный воздух и т.д.), современные особенности пляжей и отелей, показывает, где останавливаются сильные мира сего.
Отдельное спасибо Андрею за то, что он провел нам полную экскурсию, несмотря на наше значительное опоздание к началу (помог поехать до острова и приехал за нами к моменту нашего прибытия). Мы были уже морально готовы к сокращению маршрута, но благодаря Андрею увидели максимум возможностей острова Искья.
Андрей, спасибо Вам огромное! Успехов во всех начинаниях! Удачи в делах!
10 октября 2019
Все очень понравилось. Андрей вежливый, знающий свое дело! Показал нам места, которые сами бы мы не посетили. Спасибо большое!!!
9 октября 2019
Мы с удовольствием проехали по всем видовым площадкам острова, познакомились с наиболее знаковыми местами, поняли насколько разные локации есть на острове и порадовались как правильно мы выбрали свой отель и как правильно, что мы не стали брать машину на прокат, а воспользовались услугами Андрея. Спасибо!
31 июля 2019
Если вы - романтики, то вам с Андреем! Все самые красивые видовые точки острова вы увидите с ним и насладитесь красотой острова Искья!
Вы побываете в неожиданных местах и удивитесь!
Вы попробуете самые вкусные вина Искьи!
И пообедаете в ресторане с видом на Арагонский замок!
А закончите вашу экскурсию в очень красивой маленькой романтичной бухте, которую, по моим ощущениям, Андрей вам подарит, потому что сам большой романтик!!!
Большое спасибо, Андрей!
Удачи Вам во всем и благодарных туристов!
31 июля 2019
Гид Андрей интересно и увлекательно рассказал об острове Искья.
Показал интересные места и смотровые площадки, сделали очень много красивых фотографий.
Также Андрей дал много полезной информации. Рекомендую экскурсию!
20 июля 2019
Огромное спасибо Андрею за чудесную и очень насыщенную экскурсию! Столько мы бы сами не увидели, не узнали и не попробовали. Самое ценное, когда человек искреннее и от души хочет поделиться тем, что ему самому нравится. Видно, что Андрей сам очень любит остров, и получает удовольствие, рассказывая и показывая различные достопримечательности. Очень коммуникабельный гид, легко общаться. В отель мы вернулись уставшие, но очень довольные. Спасибо, Андрей!
14 июня 2019
9 июня были на экскурсии «Все сокровища острова Искья». Экскурсовод Андрей провёл экскурсию великолепно. Мы посетили такие места на острове, которые самостоятельно увидеть сложно. Андрей очень интересно рассказал об истории, традициях острова. А также, ответил на все интересующие нас вопросы. День пролетел незаметно! Впечатлений море! Даже на следующие дни после экскурсии Андрей готов дать любые советы по дальнейшему самостоятельному знакомству с островом. Большое спасибо!

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