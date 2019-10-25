7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История и термальные источники Искьи

Вам предстоит объехать весь остров, увидеть его известные достопримечательности и оказаться в труднодоступных уголках, куда редко добираются туристы. Я расскажу об открытии острова Искья, о местных термальных источниках, о том, как здесь лечились древние греки и римляне. Вы вслед за ними сможете искупаться в горячих водах источника Соржетто. В самой старой части острова, Искья-Порто, вы увидите древний Арагонский замок, стоящий на отдельном островке. А в районе Форио узнаете, почему иногда трудно понять местных жителей.

Незабываемые виды и жизнь на острове

Мы поговорим о менталитете и традициях, а также заглянем «в гости» к местному жителю: в доме-музее, вырубленном в песчаниковой скале, вы увидите исторические артефакты — чего только не собирает хозяин! И конечно, вас ждёт главное сокровище Искьи — незабываемые пейзажи. В Лакко Амено вы полюбуетесь Везувием, Неаполитанским заливом и горой Эпомео. Подниметесь на смотровую Форио после прогулки по центральной торговой улице. В Сант-Анджело откроется вид крупнейшего пляжа Искьи, а на смотровой района Серарра Фонтана вы разглядите остров Капри. По желанию, можно подняться и на вершину горы Эпомео — пешком или на лошадях. В заключение насладимся видами Арагонского замка и залива со смотровых района Картаромана.

На обратном пути дегустация местных ликёров и шоколада — кстати, вы проедете мимо виноградников Искьи и узнаете об особенностях местного вина.