Olga M. проводит ещё 6 экскурсий

В этом путешествии предлагаю вкусить глубинку Калабрии и познакомиться с двумя небольшими поселениями Соряно и Серра Сан Бруно. Первый на нашем пути Соряно — маленький живописный городок, приютившийся на склоне горы ⛰️. Малоизвестен для обычного туриста, но несомненно заслуживает внимания, так как хранит в себе многовековую историю 📖 и культуру. Здесь мы посетим руины древнего доминиканского монастыря, заглянем также в маленький археологический музей 🖼, расположенный внутри обители. Зайдем и в кафедральный собор, где хранится чудотворная статуя и икона святого Доминика. Чем они так замечательны, расскажу на месте. И конечно посоветую вам полакомиться здешним изобретением «Мостаччьоли». Это вкусное печенье местного домашнего изготовления, принесшее национальную славу этому местечку.

После прогулки по Соряно проедем в глубь Аппенин, в городок Серра Сан Бруно. Здесь по желанию мы остановимся отдохнуть в чудесном лесном парке 🌳 «Parco Avventura Adrenalina Verde», где сможем пообедать, отведав вкуснейшие блюда домашней кухни 🥧 на основе грибов и дичи. Любители активного отдыха смогут размяться здесь на натянутых между деревьями канатах, висячих веревочных мостиках, сетках, 100-метровых спусках, покататься с горы на «ватрушках» и т. д. Это великолепное времяпровождение для детей и взрослых, которое никого не оставит равнодушным.

Если после этого всего у вас останутся силы и энергия, мы сможем прогуляться 👣 по городу и полюбоваться его восхитительными храмами, один из которых признан самой красивой церковью Калабрии. Входит в программу и посещение святой обители Сан Бруно, расположенной в буковом и дубовом лесу 🌲. Это одно из самых важных духовных мест Калабрии. Картезианский монастырь был основан в ХI веке. Вход в монастырь посторонним лицам запрещен, но разрешено осматривать музейную экспозицию, повествующую о быте монахов. Неподалёку находится церковь ⛪ Санта Мария дель Боско, где молился сам основатель Чертозы святой Бруно. Рядом пещера, где он жил и умер. Здесь же, в монастыре, хранятся и мощи святого.