Olga M. проводит ещё 5 экскурсий

На этот раз мы отправимся в маленький, приютившийся среди гор ⛰️ городишко со странным названием Маммола. Издавна он славится своими трактирчиками, где очень вкусно готовят треску. Его даже так и прозвали «город трески».

Но цель нашего путешествия совсем не гастрономическая, а совершенно иная. Мы поедем туда за другой пищей, более возвышенной и утонченной. Хотя по желанию можно совместить и то и другое. Ведь не одним же духом жив человек, но и хлебом насущим.

Итак, мы отправляемся в парк-музей со звучным названием «Musaba». Это очень необычное место и, к сожалению, очень малоизвестное. Место, где история 📖, искусство, творчество и культура идут рука об руку. Замечательные, своеобычные картины, великолепные скульптуры и потрясающие мозаики калабрийского художника Спатари, полные пафоса и оригинальности.

Только художественный гений и талантливый провидец мог вообразить и воплотить в жизнь такое творение, где искусство иллюстрирует путь человеческой истории. Готовые работы, работы ещё незавершенные, все проецируемые в будущее, но своими корнями уходящие в древнюю культуру мира или даже миров.

Наверное самое примечательное и завораживающее место в этом музее — это старинная часовня, все стены которой и даже потолок расписаны современными фресками на тему сюжета из Ветхого Завета «Сон Иакова». Посетители сравнивают её с Сикстинской капеллой.

Рекомендую всем, кто хочет видеть сегодня то, что завтра превратится в историю.