Мифический город-крепость. Сказочно красивый, окутанный множеством мифов и легенд с участием морских чудовищ и доблестных аргонавтов. Кьяналея — самый живописный квартал Шиллы. Рыбацкий поселок с узкими улочками, шириной в лодку, рыбацкими сетями, живописными домиками в цветах, голубыми лодками на берегу и множеством рыбных ресторанов.

Прогулку по Шилле мы начнем с верхней части городка, откуда открывается восхитительный пейзаж на морскую даль, Сицилию и сам посад. Здесь я расскажу вам легенду о мифических чудовищах некогда обитавших в этих местах, познакомлю с историей 📖 этого поселения. После чего по характерным узким лесенкам спустимся на другой уровень городка, где расположен замок 🏰 Руффо и центральный храм города. Здесь запланировано посещение музея рыбной ловли, расположенного в замке.

Заключительной частью нашего променада будет мини-вояж по приморскому кварталу городка Кьяналея, который называют Южной Венецией. Прогулявшись по его улочкам, вы сами в этом убедитесь.

По желанию можно будет и пообедать или поужинать в одном из местных ресторанчиков, в которых готовят вкуснейшие блюда из свежей рыбы и морепродуктов.

На обратном пути предлагаю сделать небольшую остановку на горе св. Ильи в Палми, на которой по преданию произошла знаменательная встреча святого с антихристом, и где ещё сохранился утес с отпечатком ноги нечистого (мы обязательно его увидим). Там же я расскажу вам удивительную легенду, повествующую о встрече этих двух антагонистов. У вас будет возможность полюбоваться великолепным, можно сказать, уникальным пейзажем, открывающимся с этого места. Отсюда, как на ладони видна Сицилия, Калабрия и Эоловы острова одновременно. Не запечатлеть эту красоту на фотоснимки просто невозможно!

А если повезет, увидим и вечернее солнце ☀️, закатывающееся прямо в зев вулкана Стромболи.