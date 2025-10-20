Средневековый Кальяри: прогулка по кварталу Кастелло
Здесь пылали костры инквизиции и задумывались дворцовые перевороты
Кальяри — это испанские бастионы, пизанские башни, римский амфитеатр, еврейское гетто… Лучше один раз увидеть, чем 100 раз загуглить! Пойдём неторопливо гулять по его старейшему району Кастелло, с которым связано немало загадочных легенд — о королевской семье Савойских, таинственной девушке Марии и многом другом.
Вы увидите средневековый въезд в Кастелло, пизанские башни и панорамный бастион Сан-Реми.
Я поделюсь с вами печальной легендой о девушке Марии, которая почти 5 веков бродит ночами по узким улицам Кастелло.
На Дворцовой площади вы узнаете, зачем назначались вице-короли и как управляли островом с древнейших времён до наших дней.
Заглянем в кафедральный собор Кальяри. Он знаменит ярким смешением архитектурных стилей и криптой — и речь не о валюте, а о подземном хранилище реликвий святых, с которыми связана курьёзная история.
Приятным бонусом станут сделанные вами фотографии со смотровых площадок. А ещё по желанию можем делать паузы на кофе, пиво или спритц в местных колоритных кафе.
Кому подойдёт
Если вы устали лежать на пляже, вам интересно, что за странный сыр дают на завтрак, и вас гложет жажда новых знаний, то вам ко мне! И город с высоты посмотрите, и про сыр узнаете. И основательно подкуётесь знаниями о Сардинии.
Товарищи круизники, вам тоже сюда! У вас всего несколько часов — не теряйте время, бесцельно бродя по порту с картой, а гуляйте по Кальяри со мной.
Организационные детали
Мы пройдём около 2 км
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
Напитки оплачиваются дополнительно и по желанию
По запросу организую трансфер от вашего отеля и обратно
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Таня — ваш гид в Кальяри
Провёл экскурсии для 21 туриста
С 1997 года я живу на Сардинии, в Кальяри. Почти абориген. Имею российский диплом о высшем образовании по специальности гид-переводчик. С 2000 года работаю в гостиничном бизнесе в Кальяри, а читать дальше
в свободное время с удовольствием провожу экскурсии по Кальяри и югу Сардинии. Обожаю проводить экскурсии для хороших людей по местам, которые люблю. Вот так ведёшь их по любимым местам, смотришь, как они влюбляются в эти места, и на душе приятно. Я думаю, что самое важное в работе гида — дать возможность гостю страны на пару часов почувствовать себя не туристом-потребителем, а путешественником-первооткрывателем.
Л
Людмила
20 окт 2025
Посетили Сардинию в первый раз. Экскурсию заказали зарания, Таня сразу отозвалась, описала подробно где она нас будет ждать, встречать. Нашлись быстро, познакомились, Таня рассказала план нашего маршрута и мы отправились читать дальше
в путешествие по Кальяри. Всё было понятно. Город интересен После экскурсии ответила на вопросы, рассказала, что мы ещё можем посетить, про магазины мы спросили, шопинг тоже уместен:). Душевный человек Таня, много знает, нам понравилось, всё остались в восторге.
Максим
5 авг 2025
🌟 Огромное спасибо нашему гиду за потрясающую экскурсию! Было очень интересно, информативно и увлекательно. Гид прекрасно знает материал, легко и с юмором отвечает на любые вопросы, а сложные вещи объясняет читать дальше
просто и понятно. Благодаря ему мы не скучали ни минуты — время пролетело незаметно! Особенно понравилось, что он делал акцент на интересных деталях, которые невозможно найти в обычных путеводителях.
Рекомендую этого гида всем, кто хочет получить насыщенные впечатления и узнать намного больше, чем просто стандартные факты из учебников. 👍
А
Александр
5 июн 2025
Побывали на очень интересной экскурсии с Татьяной. Она хорошо разбирается в истории и живя на Сардинии уже более 30 лет изнутри знает различные легенды острова. Маршрут не длинный, интересный и по желанию гибкий (мы были с годовалым малышом). Рекомендуем.