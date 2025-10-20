Кальяри — это испанские бастионы, пизанские башни, римский амфитеатр, еврейское гетто… Лучше один раз увидеть, чем 100 раз загуглить! Пойдём неторопливо гулять по его старейшему району Кастелло, с которым связано немало загадочных легенд — о королевской семье Савойских, таинственной девушке Марии и многом другом.

Описание экскурсии

Вы увидите средневековый въезд в Кастелло, пизанские башни и панорамный бастион Сан-Реми.

Я поделюсь с вами печальной легендой о девушке Марии, которая почти 5 веков бродит ночами по узким улицам Кастелло.

На Дворцовой площади вы узнаете, зачем назначались вице-короли и как управляли островом с древнейших времён до наших дней.

Заглянем в кафедральный собор Кальяри. Он знаменит ярким смешением архитектурных стилей и криптой — и речь не о валюте, а о подземном хранилище реликвий святых, с которыми связана курьёзная история.

Приятным бонусом станут сделанные вами фотографии со смотровых площадок. А ещё по желанию можем делать паузы на кофе, пиво или спритц в местных колоритных кафе.

Кому подойдёт

Если вы устали лежать на пляже, вам интересно, что за странный сыр дают на завтрак, и вас гложет жажда новых знаний, то вам ко мне! И город с высоты посмотрите, и про сыр узнаете. И основательно подкуётесь знаниями о Сардинии.

Товарищи круизники, вам тоже сюда! У вас всего несколько часов — не теряйте время, бесцельно бродя по порту с картой, а гуляйте по Кальяри со мной.

Организационные детали