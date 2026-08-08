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Средневековый Кальяри: прогулка по кварталу Кастелло
Здесь пылали костры инквизиции и задумывались дворцовые перевороты
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Ответы на вопросы от путешественников по Кальяри
Самые популярные экскурсии в Кальяри
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Кальяри в августе 2026
Сейчас в Кальяри можно забронировать 3 экскурсии от 68 до 240. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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