Спасибо Ольге за полезную экскурсию. Очень приятная энергетика, детям понравились городские легенды. А мне внимательное отношение к нам всем.

Отзыв на: Знакомство с Кальяри

М Марина 5

В августе отдыхали недалеко от Кальяри и взяли обзорную экскурсию по городу. Очень понравилось. Получили представление о современном городе, об исторических событиях и города и острова Сардиния, о местных кулинарных блюдах и узнали много другой интересной информации. Экскурсия будет особенно интересна для тех кто впервые отдыхает в городе Кальяри.