Экскурсии Кальяри

Все экскурсии в Кальяри

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Кальяри – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 11 ⭐ отзывов, цены от €156. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Кальяри почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Знакомство с Кальяри
Индивидуальная экскурсия
4.7
11
156
за 1-6 чел.
Знакомство с Кальяри
Узнать столицу Сардинии и её главные достопримечательности на пешеходной экскурсии
Мурализм Сан Сперате и сад поющих камней
Индивидуальная экскурсия
250
за 1-3 чел.
Мурализм Сан Сперате и сад поющих камней
Побывать в крошечном городке, известном настенными картинами, и услышать музыку камней

Последние отзывы «Экскурсии Кальяри»

  • Отзыв на: Знакомство с Кальяри
    Ю
    Юлия
    14 июля 2020
    5
    Спасибо Ольге за полезную экскурсию. Очень приятная энергетика, детям понравились городские легенды. А мне внимательное отношение к нам всем.
  • Отзыв на: Знакомство с Кальяри
    М
    Марина
    23 августа 2019
    5
    В августе отдыхали недалеко от Кальяри и взяли обзорную экскурсию по городу. Очень понравилось. Получили представление о современном городе, об исторических событиях и города и острова Сардиния, о местных кулинарных блюдах и узнали много другой интересной информации. Экскурсия будет особенно интересна для тех кто впервые отдыхает в городе Кальяри.
  • Отзыв на: Знакомство с Кальяри
    Е
    Елена
    19 августа 2019
    5
    Спасибо, большое за чудесную экскурсию! Нам очень понравилось! Потрясающие виды, интересные факты! Очень рекомендуем!
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