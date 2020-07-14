Все экскурсии в Кальяри
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Кальяри – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 11 ⭐ отзывов, цены от €156. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Кальяри почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч
€156
за 1-6 чел.
Знакомство с Кальяри
Узнать столицу Сардинии и её главные достопримечательности на пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
€250
за 1-3 чел.
Мурализм Сан Сперате и сад поющих камней
Побывать в крошечном городке, известном настенными картинами, и услышать музыку камней
Последние отзывы «Экскурсии Кальяри»
- ЮЮлия14 июля 2020Спасибо Ольге за полезную экскурсию. Очень приятная энергетика, детям понравились городские легенды. А мне внимательное отношение к нам всем.
- ММарина23 августа 2019В августе отдыхали недалеко от Кальяри и взяли обзорную экскурсию по городу. Очень понравилось. Получили представление о современном городе, об исторических событиях и города и острова Сардиния, о местных кулинарных блюдах и узнали много другой интересной информации. Экскурсия будет особенно интересна для тех кто впервые отдыхает в городе Кальяри.
- ЕЕлена19 августа 2019Спасибо, большое за чудесную экскурсию! Нам очень понравилось! Потрясающие виды, интересные факты! Очень рекомендуем!